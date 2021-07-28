Necef Taşının Özellikleri:

Kristal Kuvars ve Kaya Kristali olarak da adlandırılan Necef taşı, adını Irak’ın aynı adı taşıyan Necef şehrinden almıştır. Bölgeye, yılın belli zamanlarında yağan dolu tanelerinin içerisinde bulunan sıvının dağın oluklardan dağa akması ve orada sertleşip donmasıyla oluşur.

Bu özellikleriyle mucizevi bir taş olarak kabul edilir. Oluşum şartları oldukça zorludur ve bu nedenle günümüzde nadir bulunan cevherlerden biridir. Renksiz, berrak ve temiz görünümlü bir taştır. En saf kuvars formudur. Sahip olduğu parlaklık ile cama benzer ancak camdan çok daha serttir. Çoğunlukla içerisinde, donmuş su damlası bulunur ve kırıldığında tekrar suya dönüşür. Bu nedenle doğanın enerjisini içinden geçirip ilettiğine inanılır.

Necef taşı taşıyan kimselerin ise doğanın gücüne sahip olduğuna. Çok uzun yıllar evvel keşfedilen taş, keşiften bu yana çeşitli süs eşyaları, ziynet eşyaları ve mücevherat yapımında kullanılmıştır. Bunun yanında, bazı hadislerde, Necef Taşı ’na bakmanın Kabe’ye bakmak kadar sevap olduğu dile getirilmiştir. Bu nedenle, hem fiziksel özellikleri bakımından hem de dini açıdan kıymetli bir taştır.

Necef Taşının Ruhsal Faydaları: