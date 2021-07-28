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Necef ve Yeşim Taşlı Kombin Bileklik

Ürün Kodu : OSM932
Öne Çıkan Bilgiler
Necef ve Yeşim Taşlı Kombin Bileklik. Siz değerli Osmanlı Pazar Müşterilerine ÖZEL ister kredi kartı ister kapıda ödeme!
Hediyesi :
2.710,00 TL
Havale Fiyatı : 2.574,50 TL %5  İndirim
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Stok Kodu: OSM932
Metaryel: 925 Ayar Gümüş
Boyut: mm
Kullanılan TAŞ: Necef - yeşim taşı
Ağırlık: (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
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Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

 
 
Necef Taşının Özellikleri:
Kristal Kuvars ve Kaya Kristali olarak da adlandırılan Necef taşı, adını Irak’ın aynı adı taşıyan Necef şehrinden almıştır. Bölgeye, yılın belli zamanlarında yağan dolu tanelerinin içerisinde bulunan sıvının dağın oluklardan dağa akması ve orada sertleşip donmasıyla oluşur.
 
Bu özellikleriyle mucizevi bir taş olarak kabul edilir. Oluşum şartları oldukça zorludur ve bu nedenle günümüzde nadir bulunan cevherlerden biridir. Renksiz, berrak ve temiz görünümlü bir taştır. En saf kuvars formudur. Sahip olduğu parlaklık ile cama benzer ancak camdan çok daha serttir. Çoğunlukla içerisinde, donmuş su damlası bulunur ve kırıldığında tekrar suya dönüşür. Bu nedenle doğanın enerjisini içinden geçirip ilettiğine inanılır.
 
Necef taşı taşıyan kimselerin ise doğanın gücüne sahip olduğuna. Çok uzun yıllar evvel keşfedilen taş, keşiften bu yana çeşitli süs eşyaları, ziynet eşyaları ve mücevherat yapımında kullanılmıştır. Bunun yanında, bazı hadislerde, Necef Taşı’na bakmanın Kabe’ye bakmak kadar sevap olduğu dile getirilmiştir. Bu nedenle, hem fiziksel özellikleri bakımından hem de dini açıdan kıymetli bir taştır.
 
Necef Taşının Ruhsal Faydaları:
 
  • Kişinin çevresinde oluşan negatif enerjiyi yok ettiği gibi pozitif enerjiyi toplar, aktive eder ve biriktirir.
  • Duygusal dengeleyici özelliği vardır.
  • Uyarıcı, eyleme geçirici bir etkiye sahiptir.
  • Güç ve canlılık kaybına karşı koruma sağlar.
  • Dağ kristali de denilen bu taşın, oluşum koşulları nedeniyle insana ferahlık ve huzur verdiği bilinmektedir.
  • Tene temas ettirilerek kıyafet altında taşındığı takdirde, kişiyi diğer insanların negatif enerjilerinden korur.
  • Ruhsal yetenekleri açığa çıkarır.

YEŞİM

 Yeşim taşı çinliler tarafından önem verilen taşlardandır. Bilgelik, merhamet, adalet, tevazu ve cesareti temsil eder. Çinliler tarafından kelebek şekli verilmiş yeşim taşları sevgi çekmek için kullanılırdı. Yüzyıllar boyunca Asya felsefesinin bir parçası olmuştur.

Yeşim Taşı Genel Özellikleri

Diğer İsimleri : Yeşim Taşı, Jadeit, Nefrit

Sertliği : 6.5 - 7

Özgül Ağırlığı : 3.2 - 3.3

Kimyasal Formülü : (Ca2(Mg,Fe)5Si8O22(OH)2)

Uyumlu Olduğu Element : Toprak, Hava

Uyumlu Olduğu Çakra : Kalp, Üçüncü Göz

Uyumlu Olduğu Burçlar : Koç, Boğa, Başak, Terazi ve İkizler

Rengi : Yeşil, sarı, beyaz, kahverengi, siyah, kırmızı

Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Guetamala, Myanmar, Rusya ve Amerika, Çin, Yeni Zelanda, Meksika, Türkistan

  •          Sakinlik, denge ve sabır sağlar.
  •          Öğrenme kolaylığı sağlar.
  •          Sara hastalığına karşı faydalıdır.
  •          Böbrek, sinir sistemi ve bağışıklık sistemi için faydalıdır.
  •          Kalp sağlığı için kullanılır.
  •          Mücadele kabiliyetini artırarak hayata karşı güçlü olmayı sağlar.
  •          İş hayatında başarılı olmayı sağlar.
  •          Açık kalpli ve dürüst olmayı sağlar.
  •          “ Koşulsuz sevgi “ ve karşılıksız sevmeyi sağlar.
  •          İletişim yeteneğini artırarak konuşma kabiliyetini geliştirir.
  •          Akciğerlerin sağlıklı çalışmasını sağlar.
  •          Evlilik ve akrabalık bağlarını güçlendirir.
  •          Beden, ruh ve zihin dengesini sağlar.

Kaynak: Yerdeki ve Havadaki Taşlar Kitabı

Yazar: Havvanur İNCEKARA

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