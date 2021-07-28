Kehribar Nedir ?

Kehribar ,çoğumuzun aşina olduğu ağaç üzerindeki reçinenin fosilleşmiş halidir.Çoğunlukla kozalaklı ağaçların reçinesinden oluşmasının yanında tropikal çiçekli ağaçlarda da oluştuğu gözlemlenmektedir.Bu ağaç reçineleri kendilerini salgılayan ağaçla birlikte veya tek başına lagün,delta veya deniz ortamına taşınmaktadır.Milyonlarca sene boyunca bu ortama taşınmış,bazen yüzlerce metre kalınlığa ulaşmış tabakaların altında kalan reçine geçen bu zaman boyunca basınç ve sıcaklık etkenleriyle birlikte sertleşerek kehribar a dönüşür.

Her Reçine Kehribar mıdır..?

Kehribar ın oluşum süresi basınç,sıcaklık ve geçen zamanla alakalıdır.Yeterli basınç ve sıcaklıkta bulunmayan reçine tam anlamıyla kehribar kıvamına gelemez,copal adı verilen tam olgunlaşmamış kehribar oluşur.Günümüzde tam olgunluğa ulaşmış,en makbul kehribar ın oluşum süresi basınç,sıcaklık ve geçen zamanla alakalıdır.Yeterli basınç ve sıcaklıkta bulunmayan reçine tam anlamıylakıvamına gelemez,copal adı verilen tam olgunlaşmamışoluşur.Günümüzde tam olgunluğa ulaşmış,en makbul baltık ülkeleri çevresinden çıkartılmaktadır ve çeşitli obje yapımında kullanılmaktadır.

KEHRİBAR

Asya, Afrika ve Avrupa’da kullanılan ilk taştır. Antik Roma’da ilaç olarak kullanıldı. Calistratus ünlü hekim kehribarı n deliliği önlediğini kaydediyordu. Bal ile kullanıldığı takdirde boğaz, kulak ve göz hastalıklarını, su ile karıştırıldığında ise mide hastalıklarını tedavi ettiğini belirtiyordu. Romalı köylü kadınlar bezelerin şişmesi ve boğaz ağrısına karşı takı olarak kullanmışlardı. İranlı İbn-i Sina pek çok hastalık için kehribar ı çare olarak gösterdi. Asya " sarı şurup” adını verdikleri iksiri sakinleştirici olarak kullandı. Ortaçağda kehribar boncuklar kullanıldı. Sarı yağ, sarı balsam, sarı özü simyacı tariflerinin kayıtları mevcuttur. Dünya savaşı zamanında Litvanya ve Rusya’da dadılar bebeklerde kullandı. İkinci Dünya Savaşında Almanya’da diş çıkaran bebeklerde kullanıldı. Bilim adamlarının da ilgisini çeken araştırmalara konu olmuş bir taştır.