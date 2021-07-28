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Otantik TASARIM Zultanit Taşlı Gümüş SET

Ürün Kodu : OSM482
Öne Çıkan Bilgiler
OTANTIK TASARIM %100 Orjinal Doğal Zultanit Taşlı Bayan SET yüzük,kolye ve küpe sınırlı sayılarda stoklardadır. Siz değerli Osmanlı Pazar Müşterilerine özel ve tamamı EL YAPIMI.
Yüzük Ölçüsü Seçiniz :
Hediyesi :
6.703,00 TL
Havale Fiyatı : 6.367,85 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:OSM482
Metaryel:925 Ayar Gümüş
Boyut:mm
Kullanılan TAŞ:Orjinal Zultanite Taşı
Ağırlık:21,60 gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Sultanit (ZULTANİTE)
 
Zultanit 1980 'ler de bulunan ve yavaş, yavaş popüleritesi artan, son 10 yıldır ise değeri iyice anlaşılan, Dünya da yalnızca ülkemizin Muğla, Milas bölgesinde çıkan mükemmel karaktere sahip Mücevher taşıdır. Zultanit taşı başlıktan da anlaşılacağı üzre, Şaşırtıcı şekilde doğal olarak Renk değiştirme özelliğine sahiptir. Bu özelliği daha değerli olmasına ve rağbet görmesine sebeptir. Mohs sertlik skalasına göre 6,5 -7 sertlik derecesiyle, yüzde yüz doğal haliyle kullanaılabilen nadir bulunan taşlardan biridir. Işığa göre renk değiştiren Zultanite genellikle, Pembe, Yeşil, Kahverengi başta olmak üzre, bir çok rengi görmek mümkün. Güneş ışığına tutulduğunda, parlak Yeşil renkteyken, mum ışığında pembe & mor renge dönüşür.
 
Yeşilin birçok tonuna, ayrıca şampanya pembesi, sarı, uçuk şeftali rengi ve kızıl olarak farklı ışık kaynakları altında farklı renkler alır. Rusların ünlü taşı Alexandrite taşı ile benzer özelliklere sahip olsa da, Bizim taşımız Zultanit diğer renk değiştiren 5 taştan daha değerli. Çünkü Zultanit onlar gibi iki renge bürünmüyor. Bukalemun gibi hemen her ışığın altında farklı renk alıyor.
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