Stok Kodu: OSM1540 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Aparat Boyut: 15*15 - 15*20 mm Kullanılan TAŞ: Firuze ve Dumanlı Kuvars Taşı Ağırlık: 12 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler:

Firuze Taşı



Firuze Taşı, Türk tarihinde savaş malzemelerinin üretiminde yaygın olarak kullanılmış olan doğal taştır. Bu özelliği sayesinde “Türk taşı” olarak da bilinir. Kullananlara şans ve uğur getirdiğine inanıldığından kullanım alanı da oldukça yaygındır. Doğal taşlar arasında enerjisi yüksek ola bir taş olduğundan günümüzde takı, aksesuar ve mücevher üretiminde sıklıkla tercih edilen bir doğal taştır.



Firuze taşı, turkuaz renginde ve saydam olmayan bir yapıya sahiptir. Opak ve mumu andıran görüntüsü ve gök mavisi tonu ile görenleri anında kendisine büyüleyecek kadar büyük bir etkiye sahiptir. Gök mavisi tonlarının yanı sıra aynı zamanda doğada bu taşa gri ve yeşil gibi renklerde rastlamak mümkündür. Ancak içi damarlı olan gök mavisi rengindeki çeşitleri en kıymetli ve en tercih edilen çeşitleridir.



Firuze Taşının Özellikleri



Birden çok faydası olan doğal taşlardan firuze taşının damarlı çeşitleri birçok takı ve aksesuar tasarımında yaygın olarak tercih edilir ve bu modeller hem erkekler hem de kadınlar için rağbet gören modellerdir. Yüzük, kolye, küpe, bileklik ve tesbih tasarımından kullanılan firuze taşı, son derece kıymetli bir taştır. Ancak piyasaya baktığınızda bu doğal taşın sahteleri oldukça fazladır. Bu nedenle de güvenilir yerden temin etmek son derece önemlidir.



Gerçek firuze taşı kırıldığında içi de en az dışı gibi estetik ve damarlı bir görünüme sahiptir. Ancak sahte olanlar kırıldığında içi renksiz ve dış görünümünden tamamen bağımsız bir formdadır. Kategorimizde yer alan tüm ürünler tamamen doğal ürünlerdir. Bu sayede kendiniz ve sevdikleriniz için bu ürünleri güvenle ve hayranlıkla tercih edebilirsiniz.





Dumanlı Kuvars Taşı



Dumanlı Kuvars Taşı, negatif enerjileri temizleyen ve aynı zamanda da insan ruhunu koruduğu bilinen doğal taştır. Topraklama ve dengeleme özelliği sayesinde ruhunuzdaki stres, gerginlik, korku, kıskançlık ve öfke gibi tüm olumsuz duyguları ruhunuzdan arındırır. Kök çarka konusunda etkileri en yüksek olan doğal taş, “Karanlık taş” olarak sakinleştirerek ruhunuzu yatıştırır.



Tüm bu özelliklerini size en iyi yansıtabilmek için bu doğal taş ile sizler için üretilmiş olan kategorimizde birçok farklı takı ve aksesuar modeline yer vermekteyiz. Sizler de kategorimize göz atarak bu doğal taş ile üretilmiş %100 doğal modellerimizi inceleyebilirsiniz.



Dumanlı Kuvars Taşı Özellikleri



Son derece etkili bir meditasyon taşı olan dumanlı kuvars taşı, içsel benliğinizi keşfetmenize ve ruhunuzu yatıştırmaya doğrudan yardımcı olur. Rüyaları geliştirici olan bu doğal taşın özelliklerinden faydalanmak için doğal taş ile kadın ve erkekler için üretilmiş takı ve aksesuarları kullanabilirsiniz.



Dumanlı kuvars taş ile bileklik, yüzük,kolye, tesbih ve küpe gibi birçok farklı takı ve aksesuar üretilmiştir. Kategorimiz içinde tamamen doğal olarak üretilmiş ve hem kadınlara hem de erkeklere hitap eden bu modellere hemen ulaşabilirsiniz. Bu modeller ile doğal taş ile sürekli tensel temas kurduğunuzdan dolayı etkilerini kısa sürede ve en üst seviyede görmeniz de daha kolaydır. Ayrıca sevdikleriniz için değişik hediye fikirleri arıyorsanız bu ürünler sizlere etkili fikirler sunacak ürünlerdir.