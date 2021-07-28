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Pembe Jasper Taşlı Bileklik (M2)

Ürün Kodu : DTB166
Öne Çıkan Bilgiler
Pembe Jasper Taşlı Bileklik Bu ürünü İster Kapıda Ödeme İster Kredi Kartı ile Alabilirsiniz
Hediyesi :
1.802,00 TL
Havale Fiyatı : 1.711,90 TL %5  İndirim
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Stok Kodu: DTB166
Metaryel: Pembe Jasper Taşı
Boyut: mm
Kullanılan TAŞ:
Ağırlık: 16,40 gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Jasper Taşı Genel Özellikleri
  • Diğer İsimleri : Jasper Taşı Jaspis
  • Sertliği : 6,5 - 7,0
  • Özgül Ağırlığı : 2,58 - 2,91
  • Kimyasal Grubu : Silikat
  • Yapısal Görünümü : Yarısaydam ve ya Opak
  • Parlaklığı : Donuk camsı, yağımsı
  • Kimyasal Formülü : SiO + Al, Ca, Fe, K, Mg, Mn, Na, O, OH, Si
  • Uyumlu Olduğu Unsur : Toprak
  • Uyumlu Olduğu Şakra : Güneş, Kalp
  • Uyumlu Olduğu Burç : Koç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep ve Oğlak
  • Rengi : Kırmızı, Kahverengi, Sarı
  • Sembolü Olduğu Hususlar : Sevgi İnanç
  • Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Almanya, Hindistan, Fransa, Rusya ve Venezüella
Jasper, jaspis kalsedon taşının genel olarak opak olan bir türüdür. Kendi içerisinde, yine jasper adıyla bilinen bir çok alt türü vardır. Çoğunlukla büyük kütleler halinde çıktığından dolayı çok özel doku ve desenlere sahip olmayanları daha uygun fiyatlara satılmaktadır.
Halk arasında çakmak taşı olarak da adlandırılır. Kuvars, kalsedon ve agatın alt türlerindendir. Tamamı değişik renklerin helezon yaptığı görünümündedir. Temel renk üzerinde Pembe, sarı, kırmızı, yeşil, mavi, turuncu, kahverengi lekeler bulunabilir. Dekoratif bir taştır. Antik dünyada değerli taşların en favori olanlarındandır.
Eski çağlarda yağmur getiren taş olduğuna inanılmıştır. Erdemlilik sembolüdür.
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