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Rose Aparatlı Doğal Aytaşı Bay- Bayan Bileklik

Ürün Kodu : OSM1083
Öne Çıkan Bilgiler
Rose Aparatlı Doğal Aytaşı Bay- Bayan Bileklik. Siz değerli Osmanlı Pazar Müşterilerine ÖZEL ister kredi kartı ister kapıda ödeme!
Hediyesi :
1.767,00 TL
Havale Fiyatı : 1.678,65 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:OSM1083
Metaryel:
Boyut:mm
Kullanılan TAŞ:Aytaşı
Ağırlık:Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

NOT: Stok durumuna göre ara taşı değişebilmektedir.

AYTAŞI

Dolunay zamanı sevgililer birbirine verdiklerinde tutkulu olacaklarına inanılan bir efsaneye sahiptir. Epifiz bezinin işleyişinin teşviki ve hormon dengesini sağlamak için şifacılar tarafından kullanılmıştır.Kutsal kitapta adı geçen taşlardan bir tanesidir.

Aytaşı Genel Özellikleri

Diğer İsimleri : Aytaşı, Mondstein, Toprak Ana Taşı,

Sertliği : 6 - 6,5

Özgül Ağırlığı : 2,56 - 2,80

Kimyasal Grubu : Silikat

Yapısal Görünümü : Saydam, yarısaydam.

Parlaklığı : Camsı, incimsi.

Kimyasal Formülü : K, Al, Si (O)

Uyumlu Olduğu Element : Su

Uyumlu Olduğu Çakra : Üçüncü göz, dalak.Uyumlu Olduğu Burç : Yengeç, Balık, İkizler.Rengi : Yavruağzı, sütbeyaz, mavimsi, beyaz, yeşil, sarı, pembe.

Sembolü Olduğu Hususlar : Aşk, umut, rüya, güneş ışını.

Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Brezilya, Madagaskar, Sri Lanka, Burma, Tanzanya ve Meksika.

  •          Sakinleştirici enerjiye sahiptir.
  •          İyi şans getirdiğine inanılır.
  •          Sezgileri güçlendirir.
  •          Aşk ve iş konularında başarı getirir.
  •          Karada ve denizde koruma sağladığına inanılır.
  •          Diyet yaparken yardımcı olur.
  •          Asabiyet, sinirlilik ve kadınsal hormonların hareketliliği nedeniyle oluşan sıkıntıların giderir.
  •          Hayata karşı esneklik sağlar.
  •          Yaşama sevincini artırır.
  •          Sevgililerin birbirine verebileceği hediyelerden biridir.
  •          Kendini tanımak ve anlamak için mükemmel bir taştır.
  •          Genç kadınlar ve erkekler tarafından kullanılması öngörülür.
  •          Kısırlığı önler.
  •          Rüyaların hatırlanmasını ve net olmasını sağlar.
  •          Yaşanılan olayların kabullenilmesinde yardımcı olur.
  •          Doğuma yardımcı olduğu söylenir.
  •          Mide ve pankreas tedavisinde kullanılabilir.
  •          Hipofiz bezini dengeler.
  •          Uykusuzluk için yastık altına koyulabilir.
  •          Asla inci ile kullanılmamalıdır.
  •          Epifiz bezinin teşvikini ve hormonların düzgün çalışmasını sağlar.
  •          Gümüş ile kullanılması tavsiye edilir.

Kaynak: Yerdeki ve Havadaki Taşlar Kitabı

Yazar: Havvanur İNCEKARA



 

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