Stok Kodu: OSM1411 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Aparat Boyut: 8*8 mm Kullanılan TAŞ: Sedef Taşı Ağırlık: 13,5 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler:

Sedef Taşı

Sedef Taşı; takı ve aksesuar modasında vazgeçilmez bir malzeme olmakla birlikte börek ve dalak gibi organlara da sunduğu faydaları ile ün yapmış doğal taşların başında gelir. Kategorimiz içerisinde tamamen doğal olan sedef taşı ile üretilmiş bileklik, kolye, tesbih ve yüzük gibi tasarımlar vardır. Sizler de bu tasarımlar içerisinden kendiniz ya da sevdikleriniz için tercihler yaparak ve isterseniz seçimlerinizi kişiye özel hale getirerek tercih edebilirsiniz.

Doğal taşlar arasında güzelliği ile dikkat çeken sedef taş, aynı zamanda özellikleri ve faydaları ile de takı severleri ve doğal taş meraklılarını kendisine hayran bırakır niteliktedir. Gerek fiziki gerekse ruhsal sağlığa saymakla bitmeyen faydası sayesinde tarzınıza şıklık katarken aynı zamansa sağlığınıza da iyi gelen en iyi takı tasarımlarının baş tacı olmuştur.

Saymakla Bitmeyen Sedef Taşı Faydaları

Göz kamaştıran ve bakanların bir daha baktığı sedef taşı, son zamanlarda takılarda ve süs eşyalarında sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır. Kendiniz ve sevdikleriniz için değerli ve benzersiz takı modelleri arıyorsanız burada en doğru adrestesiniz! Kategori içerisinde tamamen doğal ve benzersiz birçok model bulabilirsiniz.

Kalp, kan dolaşımı, böbrek, kemik sistemi, cilt sağlığı, hücre yenilenmesi ve adaptasyon sorunu gibi birçok alanda tedavi edici ve iyileştirici özelliği vardır. Açık ve bir türlü kapanmak bilmeyen yaraların kısa sürede kapanıp iyileşmesinde etkili taşlardır. Ayrıca vertigo ve migren gibi hastalıkların tedavisinde de alternatif tıp yöntemi olarak kullanılmaktadır.