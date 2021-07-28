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Orjinal Opal ve Yakut Taşlı 925 Ayar Gümüş Bileklik Bu ürünü İster Kapıda Ödeme İster Kredi Kartı ile Alabilirsiniz Ürünümüz Faturalı ve Sertifikası ile birlikte gönderilir.