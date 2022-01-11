Stok Kodu: OSM1419 Metaryel: Boyut: 8*8 mm Kullanılan TAŞ: Kantaşı, Lav Taşı Ağırlık: 12 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler:

Kan Taşı

Kan Taşı, Helyotrop taşı olarak da bilinmektedir. Renk olarak koyu yeşil ağırlıklı bir renge sahip olan Kan taşı üzerinde kırmızı lekeleri ile diğer taşlardan kendini ayırt edici bir özelliğe sahiptir. Kan taşının üzerindeki bu kırmızı lekeler demir oksitten kaynaklı olarak meydana gelmektedir. Bu kırmızı lekelerden dolayı adı Kan taşı olarak bilinmektedir. Opak taş grubunda yer alan Kan taşı uzun süreli kullanım sunar ve oldukça dayanıklı bir doğal taş çeşididir.

Kan Taşının Özellikleri

Diğer doğal taşlar ile karşılaştırıldığında oldukça kolay bulunan bir taş çeşidi olduğu bilinmektedir. Brezilya, Hindistan, Rusya ve Çin gibi ülkelerde bol miktarda çıkartılmaktadır. Kan taşının tarihine bakıldığında mistik dönemlerden beri kötülükleri uzak tuttuğuna inanıldığı için kullanıldığı bilinmektedir.

Sezgilerin ve yaratıcılığın ön plana çıkartılması için tercih edilmektedir. Kan taşı eski dönemlerden beri kehanet taşı olarak kullanılmaktadır. Arındırıcı ve şifalandırıcı bir etkisi olduğuna inanılan Kan taşı aynı zamanda kan temizleyici özelliği ile de ön plana çıkartmaktadır. Kan taşının hem fiziksel olarak hem de duygusal olarak pek çok faydası vardır. Ancak Kan taşının faydalarından yararlanmak için düzenli ve devamlı olarak kullanılması tavsiye edilmektedir.

Kan Taşının Faydaları

İnsanların zihinsel olarak sakinleşmesini ve canlanmasını sağlar.

Kan dolaşımının dengelenmesi ve kan akışını düzenlenmesi için oldukça faydalıdır.

Stresin azaltılmasında etkili olan Kan taşı aynı zamanda vücutta bulunan negatif enerjinin atılmasına da yardımcı olmaktadır.

aynı zamanda vücutta bulunan negatif enerjinin atılmasına da yardımcı olmaktadır. Bulaşıcı hastalıklara karşı koruyucudur. Bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar.

Rahat bir şekilde ve stressiz bir uyku uyumak için Kan taşının düzenli olarak kullanılması etkili olabilmektedir.

Göz hastalıklarına karşın korunmada ve tedavisinde etkilidir.

Özellikle Kan taşının hamilelik döneminde oluşan stresin giderilmesinde ve doğumun kolaylaşmasında yararlıdır.

Vücutta biriken ödem ve toksinlerin atılmasında yararlı olan Kan taşı özellikle dalak ve safra kesesindeki toksinlerin temizlenmesini sağlar.

özellikle dalak ve safra kesesindeki toksinlerin temizlenmesini sağlar. Deri hastalıklarının tedavisinde kullanılan Kan taşı özellikle isilik ve deri dökülmesi gibi hastalıklarda iyileştirici özelliğinden dolayı tercih edilmektedir.

Psikolojik olarak daha yüksek bir enerjide olunmasını sağlarken aynı zamanda odaklanma sorununun da önüne geçmektedir.

Rudraksa (Kan) Taşı

Rudraksa Taşı, aslında Shiva’nın Gözyaşları olarak bilinen ağacın tohumlarının kurutulması ile elde edilen taşlar olarak bilinmektedir. Doğal bir taş grubunda yer almayan Rudraksa taşı genellikle kolye ve bileklik yapımında tercih edilmektedir. Her ne kadar doğal bir taş olarak taş grubu içerisinde yer almasa da şifalandırıcı özelliği ve taşa benzeyen yapısı ile oldukça faydalıdır.

Rudraksa taşını sürekli olarak üzerinizde taşımak oldukça önemlidir. Hatta daha rahat ve sakin bir uyku geçirmek için geceleri de bileklik olarak veya kolye şeklinde üzerinizde taşımanız tavsiye edilir. Bu sayede Rudraksa taşının vermiş olduğu enerji ile daha kısa sürede uykuya dalabilirsiniz.

Olumsuz ve negatif enerjiler için bir kalkan görevi gören Rudraksa taşı sizlere her zaman iyiye ve doğruluğa yönlendirmek için enerji verecektir

Rudraksa Taşı Özellikleri

Çakraların hizalanması için kullanılan Rudraksa taşı aynı zamanda bir kurutulmuş tohumdur. Her ne kadar kurutulmuş tohum olarak bilinse de sağlamlığı ve uzun ömürlü kullanımı ile doğal taşlar kadar dayanıklı ve şifacıdır. Rudraksa tohumu oldukça yaygın bir şekilde takı tasarımı sektöründe tercih edilmektedir. Özellikle insan tenine değdikten sonra enerjisini açığa çıkardığı bilinmektedir. İnsanların rahatlaması ve daha pozitif enerjilerde olmasını sağladığına inanılmaktadır.

Rudraksa taşının geçmişine bakıldığında Tanrı Shiva’nın uygulamış olduğu 1000 yıllık meditasyon sonrasında gözyaşlarının düştüğü yerde bir ağaç yetişmiştir. Bu ağaç ise Rudraksa adını almıştır.

Rudraksa taşı genellikle Endonezya ile Hindistan ve Nepal’de bulunmaktadır.

Rudraksa Taşı Faydaları