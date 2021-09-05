Stok Kodu: OSM1173 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Boyut: mm Kullanılan TAŞ: Zultanite Mercan Taşı Ağırlık: 15 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler:



MERCAN

Kur’an-ı Kerim’de adı geçen bir taştır. Mercan ile ilgili kayıtlar 1000 yıl öncesine uzanmaktadır. Eski efsanelerde mercan mars ile ilişkilendirilmiştir. Eski Mısırda kötü ruhlara karşı mezarlara mercan parçalar yerleştirilirdi. Bir çok kültürde yaşam ve kan gücünü sembolize eder. Osmanlı tarafından rağbet gören taşlardan biridir. Kutsal kitapta adı geçer.

Mercan sevinç ve mutluluğun simgesidir. Takan kişinin hayattan zevk almasını sağlar.

Mercan sevinç ve mutluluğun simgesidir. Takan kişinin hayattan zevk almasını sağlar. İçsel barışı sağlayarak kişinin kendisiyle ilgili çekişmelerine son verir.

İçsel barışı sağlayarak kişinin kendisiyle ilgili çekişmelerine son verir. Sezgileri artırır. Hayal gücünü besler. Koyu kırmızı mercan kan ve kan dolaşımı ile ilgili hastalıkların tedavisinde kullanılır.

Sezgileri artırır. Hayal gücünü besler. Koyu kırmızı mercan kan ve kan dolaşımı ile ilgili hastalıkların tedavisinde kullanılır. Kemikleri güçlendirir.

Kemikleri güçlendirir. Kırmızı ve beyazları akıl hastalığı, anemi tedavisinde faydalı kabul edilmiştir.

Kırmızı ve beyazları akıl hastalığı, anemi tedavisinde faydalı kabul edilmiştir. Dolaşım sistemi için faydalıdır.

Dolaşım sistemi için faydalıdır. Doku yenilenmesini teşvik eder.

Doku yenilenmesini teşvik eder. Nazarı önler.

Nazarı önler. Sedef hastalığı başta olmak üzere cilt hastalıklarını tedavi etmek için kullanılır.

Sedef hastalığı başta olmak üzere cilt hastalıklarını tedavi etmek için kullanılır. Konsantrasyonu artırır.

Konsantrasyonu artırır. Hormon dengesini sağlar.

Hormon dengesini sağlar. Saygınlığın artmasını sağlar.

Saygınlığın artmasını sağlar. Eleştirilme ve kabul görmeme korkusu ile yapılamayan eylemlerde cesaret verir.

Sultanit (ZULTANİTE)



Zultanit 1980 'ler de bulunan ve yavaş, yavaş popüleritesi artan, son 10 yıldır ise değeri iyice anlaşılan, Dünya da yalnızca ülkemizin Muğla, Milas bölgesinde çıkan mükemmel karaktere sahip Mücevher taşıdır. Zultanit başlıktan da anlaşılacağı üzre, Şaşırtıcı şekilde doğal olarak Renk değiştirme özelliğine sahiptir. Bu özelliği daha değerli olmasına ve rağbet görmesine sebeptir. Mohs sertlik skalasına göre 6,5 -7 sertlik derecesiyle, yüzde yüz doğal haliyle kullanaılabilen nadir bulunan taşlardan biridir. Işığa göre renk değiştiren Zultanite genellikle, Pembe, Yeşil, Kahverengi başta olmak üzre, bir çok rengi görmek mümkün. Güneş ışığına tutulduğunda, parlak Yeşil renkteyken, mum ışığında pembe & mor renge dönüşür.



Yeşilin birçok tonuna, ayrıca şampanya pembesi, sarı, uçuk şeftali rengi ve kızıl olarak farklı ışık kaynakları altında farklı renkler alır. Rusların ünlü taşı Alexandrite taşı ile benzer özelliklere sahip olsa da, Bizim taşımız Zultanit diğer renk değiştiren 5 taştan daha değerli. Çünkü Zultanit onlar gibi iki renge bürünmüyor. Bukalemun gibi hemen her ışığın altında farklı renk alıyor.