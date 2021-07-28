Ceyd Taşı Özellikleri ?

Ceyd yalnızca sertlik dereceleri farklı Jadet (Jadeite) ve Nefrit (Nephrite) taşlarının ortak adıdır . Nefrit, yeşilin farklı tonlarında renklere sahiptir. Daha çok koyu yeşildir.Jadet ise başta yeşilin tonları olmak üzere kırmızı, sarı, leylak, siyah, beyaz, pembe, mor, mavi ve kahverengi olabilir .Binlerce yıl öncesinden bu yana Çinliler Yeşim taşını en değerli taşlardan biri saymışlardır. Efsaneye göre büyük Çin Ejderinin yeryüzüne boşalttığı tohumların donmuş hali Yeşim taşını oluşturmuştur. (Büyük olasılıkla bir büyük kuyrukluyıldızdan dünyaya serpilmiş taş tozlarından oluştuğu anlatılmaktadır.) .Yeşim (özellikle zümrüt yeşili), Çin’de binlerce yıl "imparatora ait Yeşim taşı” olarak kabul edilip, koruma sağlamak için sarayları ve türbeleri süslemiştir. Sonra da bu korumadan yararlanmak için halk tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Yeşim’e, Cennet taşı adı da verilmiştir. Zira taşıyana saadet ve fazilet aktaracağına inanılmıştır.O, güvenle el sürülecek bir taştır. Onun gizli özellikleri ve etkileri vardır. Dokunan beden ondaki gizli güzellileri, faziletleri emer ve bunlarla bezenir. Ceyd taşının ucuz taklitleri yaygın olduğu gibi, benzerlik nedeniyle Yeşim adı altında piyasaya sürülenleri de bulunmaktadır. İlk olarak renksiz akik taşı, yeşile veya diğer renklere boyanıp (yeşil emdirilip) Yeşim diye satılmaktadır. Bunun yanında Amazonit, Kalifornit (Kaliforniya Taşı), Krizopraz ve Aventurin de bir ülke veya şehir isminin sonuna Yeşim kelimesi eklenerek, Yeşim (Jad) diye satılmaktadır.

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