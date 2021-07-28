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|Stok Kodu:
|OSM921
|Metaryel:
|925 Ayar Gümüş
|Boyut:
|mm
|Kullanılan TAŞ:
|İran Firuzesi
|Ağırlık:
|(+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
|Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
TURKUAZ ( FİRUZE )
Mısırlılar tarafından “ hayat taşı “ olarakta adlandırılan turkuvaz rağbet görmüştür. Kraliçe mumyasının bileğinde M.Ö. 5500 yılına ait dört turkuvaz bilezik bulunmuştur. Tibette paradan ve altından çok daha kıymetlidir. Kızılderililer tarafından “ cennet taşı “ adıyla anılmış nazara karşı kullanılmıştır. 15. Yy. hekimlerin tıbbi ekipmanlarının bir parçasıydı. Haçlı orduları tarafından Fransa’ya götürülmesi ile birlikte Fransızlar tarafından “ Türk mavisi”, “ Türkten gelen” manasına Turkuvaz denilmiştir. Kızılderililer eşlerine bu taşı hediye eder renk değiştirmesine göre ilişkilerini kontrol ederlerdi. Aztekler tarafından “ tanrısal taş “ olarak adlandırılır ve kulanıldığında kemiklerin kırılmayacağına inanılırdı. Kutsal kitapta adı geçer.
Turkuaz Genel Özellikleri
Diğer İsimleri : Firuze, Turkuvaz, Turkis, Turquoise
Sertliği : 5.5 - 6
Özgül Ağırlığı : 2.60 - 2.91
Kimyasal Grubu : Oksitler
Yapısal Görünümü : Opak
Parlaklığı : Camsı Mumsu
Kimyasal Formülü : CuAI6(PO4)4(OH)8 4-5H2O
Uyumlu Olduğu Element : Hava ve Toprak
Uyumlu Olduğu Çakra : Boğaz
Uyumlu Olduğu Burçlar : Boğa ve Yay
Rengi : Gök mavisi, yeşilimsi mavi, mavimsi gri
Sembolü Olduğu Hususlar : Denge, Vefalı Dostluklar, iletişim
Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Amerika, israil, Meksika, Tibet, Şili, Avustralya, İran, Afganistan
İmam Ali (a.s) şöyle buyurdu;
Yakut şerafet ve ziynet için firuze yardım ve yardımcı için, hadid-i sinin kuvvet için, akik korunmak, düşmanları ve belaları def etmek içindir.
Kaynak: Yerdeki ve Havadaki Taşlar Kitabı
Yazar: Havvanur İNCEKARA