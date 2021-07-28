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|Stok Kodu:
|OSM949
|Metaryel:
|925 Ayar Gümüş
|Boyut:
|mm
|Kullanılan TAŞ:
|Sitrin Taşı, Zultanite Taşı
|Ağırlık:
|Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
|Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
SİTRİN
Antik çağda Sitrin yılan zehiri ile zehirlenmeler ve kötü düşüncelere karşı bir koruma olarak kullanılmıştır. Özellikle iş, başarı, ticaret ve bolluk teşvik etmesi ile bilinir. Diğer bir adıyla “ başarı ” taşıdır.
Sitrin Genel Özellikleri
Diğer İsimleri : Citrine
Sertliği : 7
Özgül Ağırlığı : 2.65
Kimyasal Grubu : Silikat
Parlaklığı : Camsı, ışıltılı
Kimyasal Formülü : SiO2+Al, Fe, Ca, Li, Na, Mg
Uyumlu Olduğu Element : Hava
Uyumlu Olduğu Çakra : Güneş sinir ağı
Uyumlu Olduğu Burçlar : Koç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Akrep
Rengi : Sarının değişik tonları
Sembolü Olduğu Hususlar : Umut, Sağlık, Gençlik, Sadakat ve vefa
Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Brezilya, Amerika, İspanya, Rusya, Madagaskar
Kaynak: Yerdeki ve Havadaki Taşlar Kitabı
Yazar: Havvanur İNCEKARA