SİTRİN

Antik çağda Sitrin yılan zehiri ile zehirlenmeler ve kötü düşüncelere karşı bir koruma olarak kullanılmıştır. Özellikle iş, başarı, ticaret ve bolluk teşvik etmesi ile bilinir. Diğer bir adıyla “ başarı ” taşıdır.

Sitrin Genel Özellikleri

Diğer İsimleri : Citrine

Sertliği : 7

Özgül Ağırlığı : 2.65

Kimyasal Grubu : Silikat

Parlaklığı : Camsı, ışıltılı

Kimyasal Formülü : SiO2+Al, Fe, Ca, Li, Na, Mg

Uyumlu Olduğu Element : Hava

Uyumlu Olduğu Çakra : Güneş sinir ağı

Uyumlu Olduğu Burçlar : Koç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Akrep

Rengi : Sarının değişik tonları

Sembolü Olduğu Hususlar : Umut, Sağlık, Gençlik, Sadakat ve vefa

Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Brezilya, Amerika, İspanya, Rusya, Madagaskar

Sindirim sistemi için faydalıdır.

Sindirim sistemi için faydalıdır. Tiroidi dengeler. Endokrin sistemi için faydalıdır.

Tiroidi dengeler. Endokrin sistemi için faydalıdır. Tüm organları detoks için faydalıdır.

Tüm organları detoks için faydalıdır. Kâbusları önlemek ve iyi bir gece uykusu uyumak için kullanılır.

Kâbusları önlemek ve iyi bir gece uykusu uyumak için kullanılır. Kişinin içsel çatışmalarına son verir. Uyum sağlamak için kullanılır.

Kişinin içsel çatışmalarına son verir. Uyum sağlamak için kullanılır. Uyum sağlamasını kolaylaştırır.

Uyum sağlamasını kolaylaştırır. Hayat enerjisini artırır. Olumsuz duyguları uzaklaştırır.

Hayat enerjisini artırır. Olumsuz duyguları uzaklaştırır. Ticaretle uğraşan insanların kasalarında bulundurması tavsiye edilir.

Sultanit (ZULTANİTE)

Zultanit Zultanite genellikle, Pembe, Yeşil, Kahverengi başta olmak üzre, bir çok rengi görmek mümkün. Güneş ışığına tutulduğunda, parlak Yeşil renkteyken, mum ışığında pembe & mor renge dönüşür. 1980 'ler de bulunan ve yavaş, yavaş popüleritesi artan, son 10 yıldır ise değeri iyice anlaşılan, Dünya da yalnızca ülkemizin Muğla, Milas bölgesinde çıkan mükemmel karaktere sahip Mücevher taşıdır. Zultanit taşı başlıktan da anlaşılacağı üzre, Şaşırtıcı şekilde doğal olarak Renk değiştirme özelliğine sahiptir. Bu özelliği daha değerli olmasına ve rağbet görmesine sebeptir. Mohs sertlik skalasına göre 6,5 -7 sertlik derecesiyle, yüzde yüz doğal haliyle kullanaılabilen nadir bulunan taşlardan biridir. Işığa göre renk değiştirengenellikle, Pembe, Yeşil, Kahverengi başta olmak üzre, bir çok rengi görmek mümkün. Güneş ışığına tutulduğunda, parlak Yeşil renkteyken, mum ışığında pembe & mor renge dönüşür.

Yeşilin birçok tonuna, ayrıca şampanya pembesi, sarı, uçuk şeftali rengi ve kızıl olarak farklı ışık kaynakları altında farklı renkler alır. Rusların ünlü taşı Alexandrite taşı ile benzer özelliklere sahip olsa da, Bizim taşımız Zultanit diğer renk değiştiren 5 taştan daha değerli. Çünkü Zultanit onlar gibi iki renge bürünmüyor. Bukalemun gibi hemen her ışığın altında farklı renk alıyor.

Kaynak: Yerdeki ve Havadaki Taşlar Kitabı

Yazar: Havvanur İNCEKARA