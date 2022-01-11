Stok Kodu: OSM1420 Metaryel: Boyut: 8*8 mm Kullanılan TAŞ: Kristal Kuvars, Ceyd Taşı Ağırlık: 13,5 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler:

Kristal Kuvars Taşı

Kristal Kuvars Taşı, adından da anlayabileceğiniz gibi hayran kalacağınız bir kristal görünüme sahip doğal taşlardan birisidir. Doğal taşlar arasında doğada en fazla bulunan doğal taşların başında gelir. Tüm iklim koşullarına hızlıca adapte olduğundan dünya genelinde bulunma oranı da oldukça yüksektir. İnşaat ve tıp gibi birçok alanda kullanılan bu doğal taş, aynı zamanda takı ve mücevher alanında da yaygın olarak tercih edilmektedir.

Doğada genellikle mavi renklerde bulunsa da nadiren de olsa kahverengi, sarı, pembe, yeşil ve siyah gibi renklerde de bulunabilmektedir. Kristal bir yapıya sahip olması ile birlikte birçok hastalığa karşı tedavi edici özellik taşır. Kategorimiz içerisinde kristal kuvars ile üretilmiş birçok takı modeline hemen ulaşabilirsiniz.

Kristal Kuvars Taşı Ne İşe Yarar?

Birçok farklı üretim alanında kullanılan kristal kuvars taşı, takı ve aksesuar alanında da yaygın olarak kullanılan bir malzemedir. Taşı üzerinde gezdiren ya da takı olarak kullanan kişilerde öfke ve kıskançlık gibi duyguların temizlenmesini sağlar. Bu taş eğer elde taşınır ya da bileklik olarak kullanılır ise strese karşı koruyucu etkisi vardır.

Psikolojik hastalıkların yanı sıra konsantrasyon sorunu, özgüven eksikliği gibi psikolojik sorunlara da birebir fayda sağlamakla birlikte üstün estetik görünümü ile bileklik, yüzük, kolye ve tesbih gibi tasarımlarda şık bir görünüm sunar. Sizler de bulunduğunuz ortamda radyasyon ve kötü enerjiden korunmak için kuvars taşı takını tercih edebilirsiniz.

Ceyd Taşı

Ceyd Taşı, farklı sertlik derecelerine sahip olan hefrit ve jadet taşlarının birleşimi ile oluşturulmuş taşlardır. Saadet ve fazilet getirdiğine inanılan doğal taş, aynı zamanda ruhsal hastalıklara karşı etkili bir tedavi edici özelliği olduğu bilinmektedir. Ancak günümüzde piyasada ceyd taşının fazlaısyla sahte modelleri bulunmaktadır. Bu nedenle de bu taşı kullanmak istiyorsanız en doğru ve güvenilir adreslerden tercih etmeniz en doğrusu olacaktır.

Kategorimiz içerisinde ceyd taşı ile el işçiliği üretimi olan tesbih, kolye, yüzük ve bileklik birçok model yer almaktadır. Modellerin her birisi özel tasarım olmakla birlikte aynı zamanda tamamen orijinal ve %100 doğal ceyd taşından üretilmiş modellerdir. Kategoriyi inceleyerek siz de hemen bu eşsiz güzellikteki modelleri inceleyebilirsiniz.

Ceyd Taşı Faydaları Saymakla Bitmiyor

Gevşetici enerjisi sayesinde ruhsal sıkıntı ve sorunları ortadan kaldıran ceyd taşı, ayrıca hücrelerinizi yeniler ve hem daha sağlıklı hem de daha uzun bir yaşam sürmenize yardımcı olur. Böbrek ve mesane işlevlerini yerine getirmesinde son derece etkili bir doğal taştır.

Ruhsal hastalıkların tedavisinde doğal etkiye sahip olmakla birlikte aynı zamanda iç organların hastalıklarının tedavisinde de son derece fayda sağlamaktadır. Sizler de ceyd taşının estetik görünümünden ve faydalarından yararlanarak tarzınızı ön plana çıkarmak istiyorsanız kendiniz ve değer verdiğiniz insanlar için en şık modelleri seçerek tüm gözleri tarzınız ile üzerinize çekebilirsiniz.