Mercan Taşının Vücuda Yararları Nelerdir ?

Diğer İsimleri :

Mercan Taşı, Hayat Ağacı, Koral, Coralle

Sertliği :

3 – 4

Özgül Ağırlığı :

2,68

Kimyalsal Grubu :

Organik bileşikler

Yapısal Görünümü :

Opak

Parlaklığı :

Camsı, mat

Kimyalsal Formülü :

CaCO3

Uyumlu Olduğu Unsur :

Ateş, su

Uyumlu Olduğu Şakra :

Kök, alt karın, güneş sinir ağı

Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler :

Afrika, Avustralya kıyıları, Batı Hint Adaları, Malezya, İtalya, Cezayir, Sicilya, İspanya, Japonya kıyıları ve Büyük Okyanus

Yapısal Özellikleri

Mercan, Kuran-ı Kerim’de sözü edilen sınırlı sayıdaki nesnelerden biridir. Rahman süresinde, inci ile birlikte de anılır ve Allah (c.c.)’ın önemli nimetlerinden biridir. Organik bir taştır. İlkel organizmalar olan mercan poliplerinin kireçleşmiş iskeletlerinden oluşur. Kireç karbonatı, magnezyum florüt ve kalsiyumdan oluşmaktadır.

Mercanın kimyasal bileşiminde kalsiyum karbonat, magnezyum karbonat ve eser miktarda bazı organik maddeler bulunur. Parlatıldığında cama benzer bir görünüşe bürünür. Mücevher ticaretinde, kırmızı, pembe ve beyaz mercanlar en gözde olanlardır.Mercan ısıya, asitlere ve sıcak eriyiklere karşı duyarlıdır ve üzerinizde taşıdığınızda rengi solabilir. Mercan standart parlatma aygıtlarından çok testere, bıçak ve eğe ile işlenir. Caam plastik ve başka minerallerden yapılmış taklitleri vardır. Mercan su dibinin ağ ile taranmasıyla bulunur.Doğal mercan, tahıl veya ahşap görünümünde ve sertliğindedir. Doğal mercanın ilk ayırıcı özelliği rengi ile pütürlü ve lekeli olmasıdır. Pütürsüzleri ya düzeltilmiştir yada sahtedir. Rengi aşırı belirgin olanları boyalı, hiç lekesi olmayanlarında büyük olasılıkla sahtedir. En değerlisi kırmızı mercandır. Denizlerin akciğeri olarak kabul edilir.