Doğal Mercan ve Hematit Taşlı Gümüş Bileklik

Mercan ve Hematit doğal taştan üretilmiştir.Taşlar 8 mm çapındadır.

Kullanılan metal parçalar Gümüştür ve yaklaşık 3 gr ağırlığındadır.

Lastikli yapısı sayesinde her bileğe rahatlıkla uymaktadır.

HEMATİT

Eski Mısırlılar kanı kesmek ve kan hücrelerinin oluşumunu teşvik için kullanırdı. Orta Çağda kırmızı renge sahip hematitler kantaşı olarak da bilinirdi. Kızılderili kültüründe hematit toz haline getirilirek savaş boyası olorak sürülür ve onları yenilmez yaptığına inanılırdı. 18. Ve 19. y.y. ise yaslarda hematit takılar kullanılırdı. Hematit tılsımlar ahirette bir destek olarak hemen hemen her firavunun mezarında bulunmuştur.

Kan akışını düzenleyici olarak kullanılırdı.

İnce bağırsakta demir emilimini uyarır.

Herkesin kullanımına uygun değildir.

Kararlı olmayı sağlar.

Vücutta iltihap varken kullanılmalıdır.

Negatif enerji toplar.

MERCAN

Kur’an-ı Kerim’de adı geçen bir taştır. Mercan ile ilgili kayıtlar 1000 yıl öncesine uzanmaktadır. Eski efsanelerde mercan mars ile ilişkilendirilmiştir. Eski Mısırda kötü ruhlara karşı mezarlara mercan parçalar yerleştirilirdi. Bir çok kültürde yaşam ve kan gücünü sembolize eder. Osmanlı tarafından rağbet gören taşlardan biridir. Kutsal kitapta adı geçer.