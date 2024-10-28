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Gravürlü Kalem İşçiliği 925 Ayar Gümüş Bileklik

Ürün Kodu : OSM1846
Öne Çıkan Bilgiler
Kalem işçiliği ile özenle gravürlenmiş 925 ayar gümüş bileklik, zarafeti ve sanatı bir araya getiriyor.  Kalem işçiliği sayesinde kişisel bir dokunuş taşıyan bu bileklik, sevdiklerinize hediye etmek için de mükemmel bir seçim. Kendinizi veya bir yakınınızı şımartmanın tam zamanı!
Hediyesi :
3.727,00 TL
Havale Fiyatı : 3.540,65 TL %5  İndirim
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Stok Kodu: OSM1846
Metaryel: 925 Ayar Gümüş
Boyut: mm
Kullanılan TAŞ:  
Ağırlık: 12  gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
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Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

 

 

Gravür Erzurum Kalem İşçilikli Gümüş Bileklik - Geleneksel Sanatın Modern Şıklığı

Erzurum'un meşhur kalem işçiliği gravür teknikleriyle süslenmiş bu zarif gümüş bileklik, geçmişin geleneksel zanaatkarlığını modern bir tasarımla birleştiriyor. 925 ayar saf gümüş kullanılarak tamamen el işçiliğiyle üretilen bu özel bileklik, hem estetik bir aksesuar hem de manevi bir anlam taşır.

Ürün Özellikleri:

  • Erzurum Kalem İşçiliği:
    Usta zanaatkarların gravür sanatıyla detaylandırdığı bu bileklik, Erzurum'un geleneksel işçiliğinin inceliklerini taşır. Her motif, tarihi ve sanatsal bir hikaye anlatır.
  • 925 Ayar Saf Gümüş:
    Kaliteli gümüş kullanılarak üretilen bu bileklik, dayanıklılığı ve parlaklığıyla uzun süreli kullanım sağlar.
  • El İşçiliği:
    Her bileklik, titizlikle el işçiliğiyle hazırlanmış olup benzersiz bir sanat eseridir. Geleneksel yöntemlerle işlenen detaylar, bilekliğe zamansız bir zarafet katar.
  • Şık ve Anlamlı Tasarım:
    Geleneksel desenleri modern dokunuşlarla birleştiren bu bileklik, hem günlük kullanımda hem de özel günlerde tercih edilebilecek zarif bir aksesuardır.

Erzurum Kalem İşçiliğinin Faydaları:

  1. Sanatsal Değer:
    Erzurum kalem işçiliği, Anadolu’nun kültürel mirasını ve geleneksel sanatını yansıtan bir zanaat olarak, bu bilekliğe benzersiz bir değer katar.

  2. Tarihi Bağlantı:
    Geleneksel motifler ve gravür sanatının estetik detayları, geçmişle bir bağ kurarak kullanıcıya manevi bir anlam sunar.

  3. Özgünlük:
    Her bir bileklik, el işçiliğiyle üretildiği için tamamen benzersizdir ve kişiye özel bir his yaratır.

  4. Kültürel Zenginlik:
    Bu bileklik, Erzurum’un zengin el sanatları geleneğini modern tasarım anlayışıyla birleştirerek kültürel bir hikaye taşır.

Kullanım Alanları:

  • Günlük hayatta zarif bir aksesuar olarak kullanabilirsiniz.
  • Geleneksel ve anlamlı bir hediye arayanlar için mükemmel bir seçenektir.
  • Özel günlerde şıklığınızı tamamlayan bir parça olarak öne çıkar.

Bakım Talimatları:

  • Gümüş bilekliğinizi düzenli olarak gümüş temizleme beziyle silerek parlaklığını koruyun.
  • Kimyasal maddelerden, su ve nemden uzak tutarak bilekliğinizin ömrünü uzatabilirsiniz.
  • Gravür detaylarını korumak için sert darbelere karşı dikkatli olun.

 

Ürün Etiketleri
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