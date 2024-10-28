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Kalem işçiliği ile özenle gravürlenmiş 925 ayar gümüş bileklik, zarafeti ve sanatı bir araya getiriyor. Kalem işçiliği sayesinde kişisel bir dokunuş taşıyan bu bileklik, sevdiklerinize hediye etmek için de mükemmel bir seçim. Kendinizi veya bir yakınınızı şımartmanın tam zamanı!