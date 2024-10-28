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|Stok Kodu:
|OSM1846
|Metaryel:
|925 Ayar Gümüş
|Boyut:
|mm
|Kullanılan TAŞ:
|Ağırlık:
|12 gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
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Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
|Hazırlanış Süresi:
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1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
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Erzurum'un meşhur kalem işçiliği gravür teknikleriyle süslenmiş bu zarif gümüş bileklik, geçmişin geleneksel zanaatkarlığını modern bir tasarımla birleştiriyor. 925 ayar saf gümüş kullanılarak tamamen el işçiliğiyle üretilen bu özel bileklik, hem estetik bir aksesuar hem de manevi bir anlam taşır.
Sanatsal Değer:
Erzurum kalem işçiliği, Anadolu’nun kültürel mirasını ve geleneksel sanatını yansıtan bir zanaat olarak, bu bilekliğe benzersiz bir değer katar.
Tarihi Bağlantı:
Geleneksel motifler ve gravür sanatının estetik detayları, geçmişle bir bağ kurarak kullanıcıya manevi bir anlam sunar.
Özgünlük:
Her bir bileklik, el işçiliğiyle üretildiği için tamamen benzersizdir ve kişiye özel bir his yaratır.
Kültürel Zenginlik:
Bu bileklik, Erzurum’un zengin el sanatları geleneğini modern tasarım anlayışıyla birleştirerek kültürel bir hikaye taşır.