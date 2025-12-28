 x
İletişim
E-Ticaret Sektöründe 15 Yıllık Tecrübe
Kargo Takip
Menü
Favorilerim
Kargo Takip
Giriş Yap
Kayıt Ol
Hesabım
Şifremi Unuttum
Kayıt Ol

Su Yolu Baget Taşlı 925 Ayar Gümüş Bileklik

Ürün Kodu : OSM1914
Öne Çıkan Bilgiler
Su yolu baget taşlı 925 ayar gümüş bileklik, net hatlı baget taş dizilimiyle modern ve zarif bir şıklık sunar.
Hediyesi :
4.045,00 TL
Havale Fiyatı : 3.842,75 TL %5  İndirim
Favorilerim Fiyat Alarmı
WHATSAPP SİPARİŞ HATTI

Tükendi

Gelince Haber Ver
iko.png (119 KB)
kapıda ödeme.png (83 KB)
kargo.png (62 KB)
sertifika.png (62 KB)
 
Stok Kodu: OSM1914
Metaryel: 925 Ayar Gümüş
Boyut:  
Kullanılan TAŞ: Zirkon
Ağırlık: 11 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:  
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri Osmanlı Pazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.
Dipnot:  
     

Su Yolu Baget Taşlı 925 Ayar Gümüş Bileklik

Su Yolu Baget Taşlı 925 Ayar Gümüş Bileklik, klasik su yolu tasarımını baget taşların modern ve net çizgileriyle buluşturan zarif bir bileklik modelidir. Düz kesimli baget taşların ardışık dizilimi, bilekte düzenli ve güçlü bir ışıltı oluştururken; 925 ayar gümüş gövde tasarıma zamansız bir şıklık kazandırır.

✨ Baget Taş Tasarımının Modern Etkisi

Baget taşlar, minimal ama iddialı duruşlarıyla modern mücevher tasarımlarının vazgeçilmezidir.

  • Net ve keskin hatlarıyla sofistike bir görünüm sunar

  • Abartıdan uzak ama dikkat çekici bir ışıltı sağlar

  • Modern ve klasik stillerle kolayca uyum sağlar

  • Şık ve düzenli bir estetik algı oluşturur

💎 Su Yolu Diziliminin Zarafeti

Su yolu tasarım, taşların kesintisiz dizilimi sayesinde bilekte dengeli ve akıcı bir duruş sergiler. Baget taşlar bu klasik formu daha modern ve güçlü bir görünüme taşır.

🌿 925 Ayar Gümüşün Kalitesi

925 ayar gümüş, dayanıklı yapısı ve parlak yüzeyiyle uzun süreli kullanım sunar. Taşların ışıltısını ön plana çıkararak bilekliğin estetik değerini artırır.

👩 Kimler İçin Uygun?

  • Modern ve net hatlı takıları sevenler

  • Baget taş şıklığını bileklik formunda tercih edenler

  • Günlük stilini zarif bir ışıltıyla tamamlamak isteyenler

  • Zamansız ve şık bir hediye arayanlar

Su Yolu Baget Taşlı 925 Ayar Gümüş Bileklik, sade çizgilerle güçlü bir stil oluşturmak isteyenler için tasarlanmış modern ve zarif bir aksesuardır.

Benzer Ürünler
Osmanlı Pazar Blog
son blog yazılarımızı burada görebilirsiniz
Tesbih Bakımı Nasıl Yapılır? Uzun Ömürlü Kullanım İçin İpuçları
Tesbih Bakımı Nasıl Yapılır? Uzun Ömürlü Kullanım İçin İpuçları

27 Mayıs 2025
İncile
Gümüş Neden Kararır, Kararma Nasıl Önlenir?
Gümüş Neden Kararır, Kararma Nasıl Önlenir?

27 Mayıs 2025
İncile
Doğal Taş Nasıl Arındırılır? Enerjiyi Temizlemenin Doğal Yolları
Doğal Taş Nasıl Arındırılır? Enerjiyi Temizlemenin Doğal Yolları

27 Mayıs 2025
İncile
Ateş Kehribar Nedir, Özellikleri Nelerdir?
Ateş Kehribar Nedir, Özellikleri Nelerdir?

27 Mayıs 2025
İncile
Alyans Almadan Önce Bilmeniz Gerekenler
Alyans Almadan Önce Bilmeniz Gerekenler

27 Mayıs 2025
İncile
Terazi Burcu ve Doğal Taşların Uyumu
Terazi Burcu ve Doğal Taşların Uyumu

21 Mayıs 2025
İncile
Kova Burcu ve Doğal Taşların Gücü: Özgürlüğün Enerjiyle Buluşması
Kova Burcu ve Doğal Taşların Gücü: Özgürlüğün Enerjiyle Buluşması

21 Mayıs 2025
İncile
İkizler Burcu ve Doğal Taşların Dengeleyici Rehberliği
İkizler Burcu ve Doğal Taşların Dengeleyici Rehberliği

21 Mayıs 2025
İncile
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.