Stok Kodu: OSM1914 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Boyut: Kullanılan TAŞ: Zirkon Ağırlık: 11 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler: Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz. Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri Osmanlı Pazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz. Dipnot:

Su Yolu Baget Taşlı 925 Ayar Gümüş Bileklik

Su Yolu Baget Taşlı 925 Ayar Gümüş Bileklik, klasik su yolu tasarımını baget taşların modern ve net çizgileriyle buluşturan zarif bir bileklik modelidir. Düz kesimli baget taşların ardışık dizilimi, bilekte düzenli ve güçlü bir ışıltı oluştururken; 925 ayar gümüş gövde tasarıma zamansız bir şıklık kazandırır.

✨ Baget Taş Tasarımının Modern Etkisi

Baget taşlar, minimal ama iddialı duruşlarıyla modern mücevher tasarımlarının vazgeçilmezidir.

Net ve keskin hatlarıyla sofistike bir görünüm sunar

Abartıdan uzak ama dikkat çekici bir ışıltı sağlar

Modern ve klasik stillerle kolayca uyum sağlar

Şık ve düzenli bir estetik algı oluşturur

💎 Su Yolu Diziliminin Zarafeti

Su yolu tasarım, taşların kesintisiz dizilimi sayesinde bilekte dengeli ve akıcı bir duruş sergiler. Baget taşlar bu klasik formu daha modern ve güçlü bir görünüme taşır.

🌿 925 Ayar Gümüşün Kalitesi

925 ayar gümüş, dayanıklı yapısı ve parlak yüzeyiyle uzun süreli kullanım sunar. Taşların ışıltısını ön plana çıkararak bilekliğin estetik değerini artırır.

👩 Kimler İçin Uygun?

Modern ve net hatlı takıları sevenler

Baget taş şıklığını bileklik formunda tercih edenler

Günlük stilini zarif bir ışıltıyla tamamlamak isteyenler

Zamansız ve şık bir hediye arayanlar

Su Yolu Baget Taşlı 925 Ayar Gümüş Bileklik, sade çizgilerle güçlü bir stil oluşturmak isteyenler için tasarlanmış modern ve zarif bir aksesuardır.