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|Stok Kodu:
|DUA764
|Metaryel:
|925 Ayar Gümüş
|Boyut:
|mm
|Kullanılan TAŞ:
|Ağırlık:
|15 gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
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Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
|İsmi Azam Hayr Hatemi Yazılı
|Hazırlanış Süresi:
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1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
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İsmi Azam’ın faziletleri ve etkileri:
Duaların Kabulü: İsmi Azam ile yapılan duaların kabul edileceğine inanılır. Bu isimle yapılan duaların, Allah tarafından daha kolay bir şekilde kabul edildiği düşünülür.
Zor Durumlarda Yardım: Zor zamanlarda, sıkıntılı durumlarda veya tehlike anlarında, bu ismin anılması durumunda Allah’ın yardımının geleceği umulur.
Huzur ve Sakinlik: İsmi Azam’ın zikri, kalbe huzur ve sakinlik getirdiği, stres ve kaygıları azaltığına inanılır.
İkna ve Rızık: Bu ismin anılması, rızkın artmasına ve maddi sıkıntıların giderilmesine yardımcı olabileceği düşünülmektedir.
Günahlardan Arınma: Bu isimle yapılan dua ve zikirlerin, günahların affedilmesine vesile olabileceği kabul edilir.
Koruma: İsmi Azam ile yapılan zikir ve duaların, kişiyi çeşitli tehlikelerden ve şerlerden koruyacağına inanılır.
İman Gücü: Bu ismi öğrenmek ve zikretmek, kişinin imani yönünü güçlendirir ve Allah’a olan yakınlığını artırır.