Stok Kodu: DUA764 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Boyut: mm Kullanılan TAŞ: Ağırlık: 15 gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: İsmi Azam Hayr Hatemi Yazılı Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler:

İsmi Azam’ın faziletleri ve etkileri:



Duaların Kabulü: İsmi Azam ile yapılan duaların kabul edileceğine inanılır. Bu isimle yapılan duaların, Allah tarafından daha kolay bir şekilde kabul edildiği düşünülür.



Zor Durumlarda Yardım: Zor zamanlarda, sıkıntılı durumlarda veya tehlike anlarında, bu ismin anılması durumunda Allah’ın yardımının geleceği umulur.



Huzur ve Sakinlik: İsmi Azam’ın zikri, kalbe huzur ve sakinlik getirdiği, stres ve kaygıları azaltığına inanılır.



İkna ve Rızık: Bu ismin anılması, rızkın artmasına ve maddi sıkıntıların giderilmesine yardımcı olabileceği düşünülmektedir.



Günahlardan Arınma: Bu isimle yapılan dua ve zikirlerin, günahların affedilmesine vesile olabileceği kabul edilir.



Koruma: İsmi Azam ile yapılan zikir ve duaların, kişiyi çeşitli tehlikelerden ve şerlerden koruyacağına inanılır.



İman Gücü: Bu ismi öğrenmek ve zikretmek, kişinin imani yönünü güçlendirir ve Allah’a olan yakınlığını artırır.