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İsmi Azam Hayr Hatemi Yazılı 925 Ayar Gümüş Bileklik

Ürün Kodu : DUA764
Öne Çıkan Bilgiler
İsmi Azam’ın anlamı, bu bilekliği sadece bir takı değil, aynı zamanda bir inanç ve koruma aracı haline getirir. Kendiniz ya da sevdikleriniz için anlamlı bir hediye olarak tercih edebileceğiniz bu bileklik, günlük hayatta veya özel anlarda kullanmak için mükemmel bir seçimdir.
Hediyesi :
5.903,00 TL
Havale Fiyatı : 5.607,85 TL %5  İndirim
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Stok Kodu: DUA764
Metaryel: 925 Ayar Gümüş
Boyut: mm
Kullanılan TAŞ:  
Ağırlık: 15  gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı: İsmi Azam Hayr Hatemi Yazılı
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

 

İsmi Azam’ın faziletleri ve etkileri:

Duaların Kabulü: İsmi Azam ile yapılan duaların kabul edileceğine inanılır. Bu isimle yapılan duaların, Allah tarafından daha kolay bir şekilde kabul edildiği düşünülür.

Zor Durumlarda Yardım: Zor zamanlarda, sıkıntılı durumlarda veya tehlike anlarında, bu ismin anılması durumunda Allah’ın yardımının geleceği umulur.

Huzur ve Sakinlik: İsmi Azam’ın zikri, kalbe huzur ve sakinlik getirdiği, stres ve kaygıları azaltığına inanılır.

İkna ve Rızık: Bu ismin anılması, rızkın artmasına ve maddi sıkıntıların giderilmesine yardımcı olabileceği düşünülmektedir.

Günahlardan Arınma: Bu isimle yapılan dua ve zikirlerin, günahların affedilmesine vesile olabileceği kabul edilir.

Koruma: İsmi Azam ile yapılan zikir ve duaların, kişiyi çeşitli tehlikelerden ve şerlerden koruyacağına inanılır.

İman Gücü: Bu ismi öğrenmek ve zikretmek, kişinin imani yönünü güçlendirir ve Allah’a olan yakınlığını artırır.

Ürün Etiketleri
gümüş bileklikler
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