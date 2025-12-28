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Siyah Zirkon Taşlı Su Yolu Gümüş Bileklik

Ürün Kodu : OSM1912
Öne Çıkan Bilgiler
Siyah zirkon taşlı su yolu gümüş bileklik, zarif dizilimi ve güçlü rengiyle modern bir şıklık sunar.
Hediyesi :
2.995,00 TL
Havale Fiyatı : 2.845,25 TL %5  İndirim
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Stok Kodu: OSM1912
Metaryel: 925 Ayar Gümüş
Boyut:  
Kullanılan TAŞ: Zirkon
Ağırlık: 8 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
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Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri Osmanlı Pazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.
Dipnot:  
     

Siyah Zirkon Taşlı Su Yolu Gümüş Bileklik

Siyah Zirkon Taşlı Su Yolu Gümüş Bileklik, klasik su yolu tasarımını modern siyah zirkon taşlarla yeniden yorumlayan şık ve güçlü bir bileklik modelidir. Işıltılı taş dizilimi bilekte zarif bir akış hissi yaratırken, siyah zirkonun sofistike tonu tasarıma modern ve iddialı bir karakter kazandırır.

✨ Siyah Zirkon Taşının Anlamı ve Etkisi

Siyah zirkon taşı, güçlü ve dengeli enerjisiyle bilinir; şıklığın yanı sıra anlam da arayanlar için tercih edilir.

  • Negatif enerjiyi dengelemeye yardımcı olduğuna inanılır

  • Güçlü duruş ve özgüven hissini destekler

  • Zihinsel odaklanmayı artırdığı kabul edilir

  • Koruyucu ve topraklayıcı etkisiyle bilinir

  • Modern ve gizemli bir enerji taşır

💎 Su Yolu Tasarımının Zarafeti

Su yolu bileklik, taşların ardışık ve akıcı dizilimi sayesinde bilekte ince ve şık bir görünüm sunar. Siyah zirkon taşlar, ışığı her açıdan yansıtarak sade ama etkileyici bir ışıltı oluşturur.

🌿 Gümüşün Zamansız Şıklığı

Gümüş gövde, dayanıklı yapısı ve parlak yüzeyiyle uzun süreli kullanım sağlar. Siyah zirkon taşlarla birlikte modern ve sofistike bir uyum yakalar.

👩 Kimler İçin Uygun?

  • Modern ve iddialı takıları sevenler

  • Klasik su yolu tasarımını farklı bir yorumla kullanmak isteyenler

  • Günlük şıklığını güçlü detaylarla tamamlamak isteyenler

  • Zarif ve anlamlı bir hediye arayanlar

Siyah Zirkon Taşlı Su Yolu Gümüş Bileklik, sade çizgilerle güçlü bir etki yaratmak isteyenler için tasarlanmış zamansız bir aksesuardır.

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