Stok Kodu: OSM1912 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Boyut: Kullanılan TAŞ: Zirkon Ağırlık: 8 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler: Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz. Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri Osmanlı Pazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz. Dipnot:

Siyah Zirkon Taşlı Su Yolu Gümüş Bileklik

Siyah Zirkon Taşlı Su Yolu Gümüş Bileklik, klasik su yolu tasarımını modern siyah zirkon taşlarla yeniden yorumlayan şık ve güçlü bir bileklik modelidir. Işıltılı taş dizilimi bilekte zarif bir akış hissi yaratırken, siyah zirkonun sofistike tonu tasarıma modern ve iddialı bir karakter kazandırır.

✨ Siyah Zirkon Taşının Anlamı ve Etkisi

Siyah zirkon taşı, güçlü ve dengeli enerjisiyle bilinir; şıklığın yanı sıra anlam da arayanlar için tercih edilir.

Negatif enerjiyi dengelemeye yardımcı olduğuna inanılır

Güçlü duruş ve özgüven hissini destekler

Zihinsel odaklanmayı artırdığı kabul edilir

Koruyucu ve topraklayıcı etkisiyle bilinir

Modern ve gizemli bir enerji taşır

💎 Su Yolu Tasarımının Zarafeti

Su yolu bileklik, taşların ardışık ve akıcı dizilimi sayesinde bilekte ince ve şık bir görünüm sunar. Siyah zirkon taşlar, ışığı her açıdan yansıtarak sade ama etkileyici bir ışıltı oluşturur.

🌿 Gümüşün Zamansız Şıklığı

Gümüş gövde, dayanıklı yapısı ve parlak yüzeyiyle uzun süreli kullanım sağlar. Siyah zirkon taşlarla birlikte modern ve sofistike bir uyum yakalar.

👩 Kimler İçin Uygun?

Modern ve iddialı takıları sevenler

Klasik su yolu tasarımını farklı bir yorumla kullanmak isteyenler

Günlük şıklığını güçlü detaylarla tamamlamak isteyenler

Zarif ve anlamlı bir hediye arayanlar

Siyah Zirkon Taşlı Su Yolu Gümüş Bileklik, sade çizgilerle güçlü bir etki yaratmak isteyenler için tasarlanmış zamansız bir aksesuardır.