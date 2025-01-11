Stok Kodu: DUA768 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Boyut: Ayarlanabilir Kullanılan TAŞ: Ağırlık: 8,2 gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Nazar Ayeti Yazılı Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler:

Nazar Ayeti Yazılı Gümüş Bileklik



Maneviyatı ve zarafeti bir arada sunan Nazar Ayeti Yazılı Gümüş Bileklik, kötü enerjilerden korunmayı simgeleyen özel bir tasarıma sahiptir. 925 ayar gümüşten üretilmiş bu bileklik, nazara karşı koruyucu olduğu bilinen Nazar Ayeti’nin ince bir işçilikle yazıldığı bir plakadan oluşur. Şıklığı ve manevi anlamı bir arada sunan bu bileklik, hem estetik hem de anlamlı bir aksesuar olarak öne çıkar.



Ürün Özellikleri:

Malzeme: 925 ayar gümüş – dayanıklı ve uzun ömürlü

Tasarım: Nazar Ayeti yazılı özel plaka

Plaka Üzerindeki Yazı: Kur’an-ı Kerim’de nazara karşı okunan ve koruma sağlayan Nazar Ayeti

Boyut: Ayarlanabilir

İşçilik: El yapımı detaylarla zenginleştirilmiş tasarım

Cinsiyet: Unisex – hem kadınlar hem de erkekler için uygundur

Kullanım Alanı: Günlük kullanım için rahat ve anlamlı bir aksesuar



Nazar Ayeti Hakkında:

Bu bileklikte yer alan Nazar Ayeti, Kur’an-ı Kerim’de nazara ve kötü gözlere karşı koruma sağladığı belirtilen bir ayettir. Ayet-i Kerime'nin anlamı, Allah’a sığınmayı, kötü enerjilerden korunmayı ve ruhsal huzuru ifade eder. Nazar Ayeti, özellikle inananlar için maneviyatı güçlendiren ve koruma sağlayan bir dua olarak bilinir. Bu bileklik, sadece bir aksesuar değil, aynı zamanda ruhunuza huzur veren ve güven sağlayan bir semboldür.



Manevi Faydaları:

Koruma: Nazar ve kötü gözlerden korunmayı temsil eder.

Huzur: Ruhsal anlamda dinginlik ve huzur hissi verir.

Bağlantı: Manevi değerlere olan bağlılığınızı yansıtır.

Şimdi Sipariş Verin!

Manevi anlamı ve zarif tasarımıyla öne çıkan bu özel bileklik, kendiniz için anlamlı bir seçim ya da sevdiklerinize unutulmaz bir hediye olabilir. Hemen sipariş ederek bu anlamlı parçayı koleksiyonunuza ekleyin!



