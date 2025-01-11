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Nazar Ayeti Yazılı Elde Oyma Sanatı 925 Ayar Gümüş Bileklik

Ürün Kodu : DUA768
Öne Çıkan Bilgiler
"Nazar Ayeti yazılı 925 ayar gümüş bileklik. Nazara karşı koruma ve manevi huzur sağlayan özel bir tasarım. Şimdi keşfedin ve hemen sipariş verin!"
Hediyesi :
3.919,00 TL
Havale Fiyatı : 3.723,05 TL %5  İndirim
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Stok Kodu: DUA768
Metaryel: 925 Ayar Gümüş
Boyut: Ayarlanabilir
Kullanılan TAŞ:  
Ağırlık: 8,2  gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı: Nazar Ayeti Yazılı
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

 

 

 Nazar Ayeti Yazılı Gümüş Bileklik


Maneviyatı ve zarafeti bir arada sunan Nazar Ayeti Yazılı Gümüş Bileklik, kötü enerjilerden korunmayı simgeleyen özel bir tasarıma sahiptir. 925 ayar gümüşten üretilmiş bu bileklik, nazara karşı koruyucu olduğu bilinen Nazar Ayeti’nin ince bir işçilikle yazıldığı bir plakadan oluşur. Şıklığı ve manevi anlamı bir arada sunan bu bileklik, hem estetik hem de anlamlı bir aksesuar olarak öne çıkar.

Ürün Özellikleri:
Malzeme: 925 ayar gümüş – dayanıklı ve uzun ömürlü
Tasarım: Nazar Ayeti yazılı özel plaka
Plaka Üzerindeki Yazı: Kur’an-ı Kerim’de nazara karşı okunan ve koruma sağlayan Nazar Ayeti
Boyut: Ayarlanabilir 
İşçilik: El yapımı detaylarla zenginleştirilmiş tasarım
Cinsiyet: Unisex – hem kadınlar hem de erkekler için uygundur
Kullanım Alanı: Günlük kullanım için rahat ve anlamlı bir aksesuar


Nazar Ayeti Hakkında:
Bu bileklikte yer alan Nazar Ayeti, Kur’an-ı Kerim’de nazara ve kötü gözlere karşı koruma sağladığı belirtilen bir ayettir. Ayet-i Kerime'nin anlamı, Allah’a sığınmayı, kötü enerjilerden korunmayı ve ruhsal huzuru ifade eder. Nazar Ayeti, özellikle inananlar için maneviyatı güçlendiren ve koruma sağlayan bir dua olarak bilinir. Bu bileklik, sadece bir aksesuar değil, aynı zamanda ruhunuza huzur veren ve güven sağlayan bir semboldür.

Manevi Faydaları:
Koruma: Nazar ve kötü gözlerden korunmayı temsil eder.
Huzur: Ruhsal anlamda dinginlik ve huzur hissi verir.
Bağlantı: Manevi değerlere olan bağlılığınızı yansıtır.
Şimdi Sipariş Verin!
Manevi anlamı ve zarif tasarımıyla öne çıkan bu özel bileklik, kendiniz için anlamlı bir seçim ya da sevdiklerinize unutulmaz bir hediye olabilir. Hemen sipariş ederek bu anlamlı parçayı koleksiyonunuza ekleyin!

Ürün Etiketleri
gümüş bileklikler
dualı kolye
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