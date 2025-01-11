Stok Kodu: DUA769 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Boyut: Ayarlanabilir Kullanılan TAŞ: Ağırlık: 8,2 gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Ayetel Kürsi Yazılı Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler:

Ayetel Kürsi El Kazıması Gümüş Bileklik



Maneviyatı ve el işçiliğini bir araya getiren Ayetel Kürsi El Kazıması Gümüş Bileklik, sizi kötülüklerden koruyan ve ruhunuza huzur veren özel bir tasarım sunar. 925 ayar gümüşten üretilen bu bileklik, İslam’ın en güçlü dualarından biri olan Ayetel Kürsi’nin detaylı el kazımasıyla süslenmiştir. Usta zanaatkârların özenli işçiliğiyle hayata geçirilen bu parça, hem şıklığınızın tamamlayıcısı hem de manevi bir koruyucu olarak öne çıkar.



Ürün Özellikleri:

Malzeme: 925 ayar gümüş – dayanıklı, parlak ve uzun ömürlü

Tasarım: Ayetel Kürsi’nin el kazımasıyla işlendiği özel plaka

İşçilik: Geleneksel tekniklerle yapılmış ince el işçiliği

Plaka Boyutu: Duaların detaylarını net bir şekilde yansıtan ideal ölçüler

Boyut: Ayarlanabilir

Cinsiyet: Unisex – hem erkekler hem de kadınlar için uygun

Kullanım Alanı: Günlük kullanımda hem zarif hem de anlamlı bir aksesuar



Ayetel Kürsi Hakkında:

Kur’an-ı Kerim’in en faziletli ayetlerinden biri olan Ayetel Kürsi, Allah’ın kudretini ve insanlara olan koruyuculuğunu ifade eder. Bu dua, kötülüklere karşı manevi bir zırh olarak görülür ve sık sık okunarak hem ruhsal hem de fiziksel koruma sağladığına inanılır. Bileklikte yer alan el kazıması Ayetel Kürsi, bu kutsal ayetin sürekli yanınızda taşıyabileceğiniz özel bir versiyonudur.



Manevi Faydaları:

Koruma: Negatif enerjilerden ve kötülüklerden uzak kalmanızı sağlar.

Huzur: Ruhunuza dinginlik ve güven hissi katar.

Bağlılık: Manevi değerlere olan bağlılığınızı yansıtır ve güçlendirir.

Anlamlı Bir Hatıra: Sevdikleriniz için unutulmaz ve manevi değeri yüksek bir hediye seçeneği.



Şimdi Sipariş Verin!

Ayetel Kürsi’nin manevi gücünü ve gümüşün zarafetini birleştiren bu özel bileklik, hem anlamlı hem de estetik bir aksesuar arayanlar için ideal bir seçim. Stoklarla sınırlı bu eşsiz tasarımı hemen sipariş ederek, hem stilinize hem de maneviyatınıza katkı sağlayın.



