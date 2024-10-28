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|Stok Kodu:
|OSM1847
|Metaryel:
|925 Ayar Gümüş
|Boyut:
|mm
|Kullanılan TAŞ:
|Ağırlık:
|11 gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
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Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
|Hazırlanış Süresi:
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1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
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El işçiliğiyle özenle tasarlanmış gümüş bileklik, zarafeti ve şıklığı bir arada sunuyor. %100 saf gümüşten üretilmiş bu bileklik, hem günlük kombinlerinize zarif bir dokunuş katar hem de özel günlerde göz alıcı bir aksesuar olarak tamamlayıcı bir rol oynar.
Dayanıklı ve Kaliteli: Yüksek kaliteli gümüşten üretilmiş olan bu bileklik, uzun yıllar boyunca parlaklığını korur.
Mükemmel Hediye Seçeneği: Sevdikleriniz için doğum günü, yıl dönümü veya özel günlerde unutulmaz bir hediye alternatifi.
Her tarza ve yaşa uygun bu zarif gümüş bilekliği hemen şimdi sipariş edin ve tarzınıza ışık katın!
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