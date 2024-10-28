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Halat Model 925 Ayar Gümüş Bileklik

Ürün Kodu : OSM1847
Öne Çıkan Bilgiler
Halat Model ile tasarlanmış Prestij model 925 ayar gümüş bileklik, zarif ve şık bir görünüm sunuyor. Usta zanaatkarlar tarafından titizlikle işlenmiş detaylar, bilekliğe eşsiz bir karakter ve zarafet katıyor.
Hediyesi :
3.559,00 TL
Havale Fiyatı : 3.381,05 TL %5  İndirim
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Stok Kodu: OSM1847
Metaryel: 925 Ayar Gümüş
Boyut: mm
Kullanılan TAŞ:  
Ağırlık: 11  gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:  
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

 

 

Ürün Açıklaması: Şık ve Zarif Gümüş Bileklik

El işçiliğiyle özenle tasarlanmış gümüş bileklik, zarafeti ve şıklığı bir arada sunuyor. %100 saf gümüşten üretilmiş bu bileklik, hem günlük kombinlerinize zarif bir dokunuş katar hem de özel günlerde göz alıcı bir aksesuar olarak tamamlayıcı bir rol oynar.

  • Malzeme: 925 ayar gümüş
  • Tasarım: Minimal ve modern çizgiler
  • Boyut: Ayarlanabilir yapısı sayesinde her bileğe uyum sağlar

Dayanıklı ve Kaliteli: Yüksek kaliteli gümüşten üretilmiş olan bu bileklik, uzun yıllar boyunca parlaklığını korur.
Mükemmel Hediye Seçeneği: Sevdikleriniz için doğum günü, yıl dönümü veya özel günlerde unutulmaz bir hediye alternatifi.

Her tarza ve yaşa uygun bu zarif gümüş bilekliği hemen şimdi sipariş edin ve tarzınıza ışık katın!
Ücretsiz Kargo ve Hızlı Teslimat!

 

 

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