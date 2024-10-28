Stok Kodu: OSM1847 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Boyut: mm Kullanılan TAŞ: Ağırlık: 11 gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler:

Ürün Açıklaması: Şık ve Zarif Gümüş Bileklik

El işçiliğiyle özenle tasarlanmış gümüş bileklik, zarafeti ve şıklığı bir arada sunuyor. %100 saf gümüşten üretilmiş bu bileklik, hem günlük kombinlerinize zarif bir dokunuş katar hem de özel günlerde göz alıcı bir aksesuar olarak tamamlayıcı bir rol oynar.

Malzeme: 925 ayar gümüş

925 ayar gümüş Tasarım: Minimal ve modern çizgiler

Minimal ve modern çizgiler Boyut: Ayarlanabilir yapısı sayesinde her bileğe uyum sağlar

Dayanıklı ve Kaliteli: Yüksek kaliteli gümüşten üretilmiş olan bu bileklik, uzun yıllar boyunca parlaklığını korur.

Mükemmel Hediye Seçeneği: Sevdikleriniz için doğum günü, yıl dönümü veya özel günlerde unutulmaz bir hediye alternatifi.

Her tarza ve yaşa uygun bu zarif gümüş bilekliği hemen şimdi sipariş edin ve tarzınıza ışık katın!

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