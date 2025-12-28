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|Stok Kodu:
|OSM1913
|Metaryel:
|925 Ayar Gümüş
|Boyut:
|Kullanılan TAŞ:
|Zirkon
|Ağırlık:
|11,5 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
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Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
|Hazırlanış Süresi:
|
1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
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Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.
Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri Osmanlı Pazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.
|Dipnot:
Su Yolu 925 Ayar Gümüş Bileklik, taşların ardışık ve düzenli dizilimiyle bilekte zarif bir akış hissi yaratan, takı dünyasının vazgeçilmez klasiklerinden biridir. Sade ama etkileyici duruşu sayesinde hem günlük kombinlerde hem de özel davetlerde rahatlıkla kullanılabilir. Zamansız tasarımı, modern stillerle kolayca uyum sağlar.
Su yolu tasarım, sürekliliği ve zarif akışı temsil eder. Taşların kesintisiz dizilimi, bilekte bütünlüklü ve dengeli bir görünüm oluşturur.
Zarif ve dengeli bir şıklık sunar
Minimal ama dikkat çekici bir duruş sağlar
Klasik ve modern kombinlerle uyumludur
Zamansız bir takı formu olarak kabul edilir
925 ayar gümüş, dayanıklılığı ve parlaklığıyla uzun ömürlü kullanım imkânı sunar. Ciltle uyumlu yapısı sayesinde konforlu bir takı deneyimi sağlar.
Su yolu bileklik, tek başına kullanıldığında sade bir zarafet sunarken; diğer bilekliklerle birlikte kombinlendiğinde modern ve stil sahibi bir görünüm oluşturur.
Sade ama şık takıları sevenler
Günlük ve özel kullanım için tek parça arayanlar
Zamansız aksesuarları tercih edenler
Klasik ama her dönem geçerli bir hediye arayanlar
Su Yolu 925 Ayar Gümüş Bileklik, sadeliğin gücünü ve zamansız şıklığı bileğinde taşımak isteyenler için ideal bir seçimdir.