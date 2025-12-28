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Su Yolu 925 Ayar Gümüş Kadın Bileklik

Ürün Kodu : OSM1913
Öne Çıkan Bilgiler
Su yolu 925 ayar gümüş bileklik, zarif taş dizilimiyle bilekte akıcı ve zamansız bir şıklık sunar.
Hediyesi :
4.045,00 TL
Havale Fiyatı : 3.842,75 TL %5  İndirim
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Stok Kodu: OSM1913
Metaryel: 925 Ayar Gümüş
Boyut:  
Kullanılan TAŞ: Zirkon
Ağırlık: 11,5 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:  
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri Osmanlı Pazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.
Dipnot:  
     

Su Yolu 925 Ayar Gümüş Bileklik

Su Yolu 925 Ayar Gümüş Bileklik, taşların ardışık ve düzenli dizilimiyle bilekte zarif bir akış hissi yaratan, takı dünyasının vazgeçilmez klasiklerinden biridir. Sade ama etkileyici duruşu sayesinde hem günlük kombinlerde hem de özel davetlerde rahatlıkla kullanılabilir. Zamansız tasarımı, modern stillerle kolayca uyum sağlar.

✨ Su Yolu Tasarımının Anlamı

Su yolu tasarım, sürekliliği ve zarif akışı temsil eder. Taşların kesintisiz dizilimi, bilekte bütünlüklü ve dengeli bir görünüm oluşturur.

  • Zarif ve dengeli bir şıklık sunar

  • Minimal ama dikkat çekici bir duruş sağlar

  • Klasik ve modern kombinlerle uyumludur

  • Zamansız bir takı formu olarak kabul edilir

💎 925 Ayar Gümüşün Kalitesi

925 ayar gümüş, dayanıklılığı ve parlaklığıyla uzun ömürlü kullanım imkânı sunar. Ciltle uyumlu yapısı sayesinde konforlu bir takı deneyimi sağlar.

🌿 Günlükten Özele Uyum

Su yolu bileklik, tek başına kullanıldığında sade bir zarafet sunarken; diğer bilekliklerle birlikte kombinlendiğinde modern ve stil sahibi bir görünüm oluşturur.

👩 Kimler İçin Uygun?

  • Sade ama şık takıları sevenler

  • Günlük ve özel kullanım için tek parça arayanlar

  • Zamansız aksesuarları tercih edenler

  • Klasik ama her dönem geçerli bir hediye arayanlar

Su Yolu 925 Ayar Gümüş Bileklik, sadeliğin gücünü ve zamansız şıklığı bileğinde taşımak isteyenler için ideal bir seçimdir.

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