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|Stok Kodu:
|OSM1167
|Metaryel:
|925 Ayar Gümüş
|Boyut:
|20 mm
|Kullanılan TAŞ:
|Yıldız Taşı
|Ağırlık:
|13,5 gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.
Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri osmanlıpazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz. Ürünler tamamen elde kazıma yöntemi ile yapılmaktadır.
|Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
Yıldız Taşı azim taşı olarak bilinir. Tüm hayallerinizin gerçekleşmesi için gerekli olan kararlılık ve öz güveninizi artırmakla bağlantılıdır. İçinde yer alan pırıltılarla karamsarlığa düşüldüğünde ve kararsızlık zamanlarında kişinin içine umut ve neşe ışıltısı verir. Göksel parıltılar bize ışığın karanlıkta her zaman bulunabileceğini hatırlatır. Burçları: Yay, Uyumlu Olduğu Çakra: 1. Kök Çakrası, 4. Kalp Çakrası, Taç çakra
Kaynak: Yerdeki ve Havadaki Taşlar Kitabı
Yazar: Havvanur İNCEKARA