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Yıldız Taşı Gümüş Yüzük Kişiye Özel

Ürün Kodu : OSM1167
Öne Çıkan Bilgiler
Yıldız Taşı Gümüş Yüzük Kişiye Özel. İster kapıda ödeme ister kredi kartı, ücretsiz kargo seçenekleri ile alışveriş yapabilirsiniz.
Yüzük Ölçüsü Seçiniz :
Hediyesi :
2.957,00 TL
Havale Fiyatı : 2.809,15 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:OSM1167
Metaryel:925 Ayar Gümüş
Boyut:20 mm
Kullanılan TAŞ:Yıldız Taşı
Ağırlık:13,5 gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri osmanlıpazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz. Ürünler tamamen elde kazıma yöntemi ile yapılmaktadır.

Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Yıldız Taşı

Yıldız Taşı azim taşı olarak bilinir. Tüm hayallerinizin gerçekleşmesi için gerekli olan kararlılık ve öz güveninizi artırmakla bağlantılıdır. İçinde yer alan pırıltılarla karamsarlığa düşüldüğünde ve kararsızlık zamanlarında kişinin içine umut ve neşe ışıltısı verir. Göksel parıltılar bize ışığın karanlıkta her zaman bulunabileceğini hatırlatır. Burçları: Yay, Uyumlu Olduğu Çakra: 1. Kök Çakrası, 4. Kalp Çakrası, Taç çakra

  • Kaynak: Yerdeki ve Havadaki Taşlar Kitabı

    Yazar: Havvanur İNCEKARA 

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