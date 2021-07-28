Yıldız Taşı

Yıldız Taşı azim taşı olarak bilinir. Tüm hayallerinizin gerçekleşmesi için gerekli olan kararlılık ve öz güveninizi artırmakla bağlantılıdır. İçinde yer alan pırıltılarla karamsarlığa düşüldüğünde ve kararsızlık zamanlarında kişinin içine umut ve neşe ışıltısı verir. Göksel parıltılar bize ışığın karanlıkta her zaman bulunabileceğini hatırlatır. Burçları: Yay, Uyumlu Olduğu Çakra: 1. Kök Çakrası, 4. Kalp Çakrası, Taç çakra