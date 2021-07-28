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|Stok Kodu:
|OSM1140
|Metaryel:
|925 Ayar Gümüş
|Boyut:
|30 mm
|Kullanılan TAŞ:
|Yeşim Taşı
|Ağırlık:
|10 gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.
Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri osmanlıpazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz. Ürünler tamamen elde kazıma yöntemi ile yapılmaktadır.
|Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
Yeşim taşı çinliler tarafından önem verilen taşlardandır. Bilgelik, merhamet, adalet, tevazu ve cesareti temsil eder. Çinliler tarafından kelebek şekli verilmiş yeşim taşları sevgi çekmek için kullanılırdı. Yüzyıllar boyunca Asya felsefesinin bir parçası olmuştur.
Yeşim Taşı Genel Özellikleri
Diğer İsimleri : Yeşim Taşı, Jadeit, Nefrit
Sertliği : 6.5 - 7
Özgül Ağırlığı : 3.2 - 3.3
Kimyasal Formülü : (Ca2(Mg,Fe)5Si8O22(OH)2)
Uyumlu Olduğu Element : Toprak, Hava
Uyumlu Olduğu Çakra : Kalp, Üçüncü Göz
Uyumlu Olduğu Burçlar : Koç, Boğa, Başak, Terazi ve İkizler
Rengi : Yeşil, sarı, beyaz, kahverengi, siyah, kırmızı
Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Guetamala, Myanmar, Rusya ve Amerika, Çin, Yeni Zelanda, Meksika, Türkistan
Kaynak: Yerdeki ve Havadaki Taşlar Kitabı
Yazar: Havvanur İNCEKARA