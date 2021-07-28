TükendiGelince Haber Ver
|Stok Kodu:
|OSM1142
|Metaryel:
|925 Ayar Gümüş
|Boyut:
|25 mm
|Kullanılan TAŞ:
|Onix
|Ağırlık:
|9,5 gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.
Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri osmanlıpazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz. Ürünler tamamen elde kazıma yöntemi ile yapılmaktadır.
|Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
ONİKS
Eski Yunanlılar ve Romalılar için popüler bir taştır. Adı tırnak manasına gelen “ Onux “ kelimesinden gelir. Romalılar sadece siyah ve kahverengi taşları ifade etmek için oniks adını kullanmıştır. Kutsal kitapta adı geçen taşlardan biridir.
Oniks Genel Özellikleri
Diğer İsimleri : Hacıbektaş Taşı, Balgam Taşı ve Mühresenk ayrıca Ayrılık Taşı
Sertliği : 7
Kimyasal Formülü : SiO2 + Fe, Mn
Uyumlu Olduğu Element : Hava
Uyumlu Olduğu Çakra : Kök
Uyumlu Olduğu Burç : Aslan, Yay, Kova
Rengi : Beyaz, Gri, Yeşil, kahve tonları ile Düzgün bantları siyah
Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Hindistan, Mısır, Çin, Meksika, Madagaskar, İtalya, Almanya
Kaynak: Yerdeki ve Havadaki Taşlar Kitabı
Yazar: Havvanur İNCEKARA