AMETİST

Ametist uzunca süre süs ve koruyucu olarak kullanılmıştır. En eski uygulama sarhoşluğu önlemesidir, bu sebeple “ sarhoş edici olmayan “ anlamına gelen Amethystos’dan gelir. Bu taş dini uygulamalar konusunda uzunca bir geçmişe sahiptir. Mısırlılar tarafından endişe ve korkuya karşı koruma olarak kullanılmıştır. Ölüler kitabında kalp üzerine yerleştirilmesi konusuna yer verilmiştir. Çin’de olumlu sonuçlar oluşmasını sağladığına inanılmıştır. Kutsal kitapta adı geçen taşlardan biridir.

Ametist Genel Özellikleri

Diğer İsimleri : Ametist, Ametist, Mor Yakut, Aşk Taşı

Sertliği : 7

Özgül Ağırlığı : 2,65

Kimyasal Grubu : Oxides

Yapısal Görünümü : Saydam

Parlaklığı : Camsı

Kimyasal Formülü : SiO² + Al, Ca, Fe, Mg, Li, Na

Uyumlu Olduğu Element: Hava

Uyumlu Olduğu Çakra : 3. Göz, taç

Uyumlu Olduğu Burç : Koç, Balık, Kova, Başak, Yay

Rengi : Mor, eflatun erguvan

Sembolü Olduğu Hususlar : Adalet, cesaret, doğru karar verebilen akıl ve huzur.

Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Brezilya, Kanada, Rusya, Madagaskar, Hindistan, Namibya, Sri Lanka.

İnsanlar üzerinde yatıştırıcı ve sakinleştirici etkileri vardır.

İnsanlar üzerinde yatıştırıcı ve sakinleştirici etkileri vardır. Düşünce kontrolü sağlayarak zihinsel kıvraklık verir.

Düşünce kontrolü sağlayarak zihinsel kıvraklık verir. Olumsuz düşüncelerden kurtulmayı sağlar.

Olumsuz düşüncelerden kurtulmayı sağlar. Depresyona karşı faydalıdır.

Depresyona karşı faydalıdır. Karar verme yeteneğini artırır.

Karar verme yeteneğini artırır. Enerjisi yüksek bir taş olması ile birlikte olumsuzluklardan koruduğu ve pozitif enerjisi ile kişiye katkıda bulunur.

Enerjisi yüksek bir taş olması ile birlikte olumsuzluklardan koruduğu ve pozitif enerjisi ile kişiye katkıda bulunur. Migreni tedavi eder.

Migreni tedavi eder. Kanı temizler.

Kanı temizler. Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir. Pozitif yaşam gücü sağlar.

Pozitif yaşam gücü sağlar. Olumlu manevi duyguları artırır.

Olumlu manevi duyguları artırır. Yastık altına koyularak rahatlatıcı bir uyku uyumaya yardımcı olur.