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Ametist Taşlı Bayan Gümüş Yüzük

Ürün Kodu : OSM1159
Öne Çıkan Bilgiler
Ametist Taşlı Bayan Gümüş Yüzük . İster kapıda ödeme ister kredi kartı, ücretsiz kargo seçenekleri ile alışveriş yapabilirsiniz.
Yüzük Ölçüsü Seçiniz :
Hediyesi :
2.836,00 TL
Havale Fiyatı : 2.694,20 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:OSM1159
Metaryel:925 Ayar Gümüş
Boyut:18 mm
Kullanılan TAŞ:Ametist
Ağırlık:9,5 gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri osmanlıpazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz. Ürünler tamamen elde kazıma yöntemi ile yapılmaktadır.

Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

AMETİST

Ametist uzunca süre süs ve koruyucu olarak kullanılmıştır. En eski uygulama sarhoşluğu önlemesidir, bu sebeple “ sarhoş edici olmayan “ anlamına gelen Amethystos’dan gelir. Bu taş dini uygulamalar konusunda uzunca bir geçmişe sahiptir. Mısırlılar tarafından endişe ve korkuya karşı koruma olarak kullanılmıştır. Ölüler kitabında kalp üzerine yerleştirilmesi konusuna yer verilmiştir.  Çin’de olumlu sonuçlar oluşmasını sağladığına inanılmıştır. Kutsal kitapta adı geçen taşlardan biridir.

Ametist Genel Özellikleri

Diğer İsimleri : Ametist, Ametist, Mor Yakut, Aşk Taşı

Sertliği : 7

Özgül Ağırlığı : 2,65

Kimyasal Grubu : Oxides

Yapısal Görünümü : Saydam

Parlaklığı : Camsı

Kimyasal Formülü : SiO² + Al, Ca, Fe, Mg, Li, Na

Uyumlu Olduğu Element: Hava

Uyumlu Olduğu Çakra : 3. Göz, taç

Uyumlu Olduğu Burç : Koç, Balık, Kova, Başak, Yay

Rengi :  Mor, eflatun erguvan

Sembolü Olduğu Hususlar : Adalet, cesaret, doğru karar verebilen akıl ve huzur.

Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Brezilya, Kanada, Rusya, Madagaskar, Hindistan, Namibya, Sri Lanka.

  •          İnsanlar üzerinde yatıştırıcı ve sakinleştirici etkileri vardır.
  •          Düşünce kontrolü sağlayarak zihinsel kıvraklık verir.
  •          Olumsuz düşüncelerden kurtulmayı sağlar.
  •          Depresyona karşı faydalıdır.
  •          Karar verme yeteneğini artırır.
  •          Enerjisi yüksek bir taş olması ile birlikte olumsuzluklardan koruduğu ve pozitif enerjisi ile kişiye katkıda bulunur.
  •          Migreni tedavi eder.
  •          Kanı temizler.
  •          Bağışıklık sistemini güçlendirir.
  •          Pozitif yaşam gücü sağlar.
  •          Olumlu manevi duyguları artırır.
  •          Yastık altına koyularak rahatlatıcı bir uyku uyumaya yardımcı olur.

  • Kaynak: Yerdeki ve Havadaki Taşlar Kitabı

    Yazar: Havvanur İNCEKARA 

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