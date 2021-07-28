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|Stok Kodu:
|OSM1159
|Metaryel:
|925 Ayar Gümüş
|Boyut:
|18 mm
|Kullanılan TAŞ:
|Ametist
|Ağırlık:
|9,5 gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.
Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri osmanlıpazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz. Ürünler tamamen elde kazıma yöntemi ile yapılmaktadır.
|Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
AMETİST
Ametist uzunca süre süs ve koruyucu olarak kullanılmıştır. En eski uygulama sarhoşluğu önlemesidir, bu sebeple “ sarhoş edici olmayan “ anlamına gelen Amethystos’dan gelir. Bu taş dini uygulamalar konusunda uzunca bir geçmişe sahiptir. Mısırlılar tarafından endişe ve korkuya karşı koruma olarak kullanılmıştır. Ölüler kitabında kalp üzerine yerleştirilmesi konusuna yer verilmiştir. Çin’de olumlu sonuçlar oluşmasını sağladığına inanılmıştır. Kutsal kitapta adı geçen taşlardan biridir.
Ametist Genel Özellikleri
Diğer İsimleri : Ametist, Ametist, Mor Yakut, Aşk Taşı
Sertliği : 7
Özgül Ağırlığı : 2,65
Kimyasal Grubu : Oxides
Yapısal Görünümü : Saydam
Parlaklığı : Camsı
Kimyasal Formülü : SiO² + Al, Ca, Fe, Mg, Li, Na
Uyumlu Olduğu Element: Hava
Uyumlu Olduğu Çakra : 3. Göz, taç
Uyumlu Olduğu Burç : Koç, Balık, Kova, Başak, Yay
Rengi : Mor, eflatun erguvan
Sembolü Olduğu Hususlar : Adalet, cesaret, doğru karar verebilen akıl ve huzur.
Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Brezilya, Kanada, Rusya, Madagaskar, Hindistan, Namibya, Sri Lanka.
Kaynak: Yerdeki ve Havadaki Taşlar Kitabı
Yazar: Havvanur İNCEKARA