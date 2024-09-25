Stok Kodu: DUA742 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Boyut: 25*25 mm Kullanılan TAŞ: Yeşil Akik Taşı Ağırlık: 9,3 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Celcelutiye Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler: Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz. Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri OsmanlıPazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.





Yeşil akik, doğal bir taş olup, tarih boyunca birçok kültürde koruyucu ve iyileştirici özellikleri nedeniyle tercih edilmiştir. İşte yeşil akik taşının faydaları:

Yeşil Akik Taşının Faydaları:

Koruma: Yeşil akik, kötü enerjilerden ve nazardan korunma amacıyla kullanılır. Bu taşın, olumsuz etkileri uzaklaştırdığına inanılır. Duygusal Denge: Yeşil akik, kişinin ruh halini dengelemeye yardımcı olur. Kaygı ve stresin azaltılmasına katkı sağlayarak içsel huzur sunar. Fiziksel Sağlık: Geleneksel inançlara göre, yeşil akik taşının bağışıklık sistemini güçlendirdiği, sindirim sorunlarına iyi geldiği ve vücutta toksinleri attığı düşünülmektedir. Zihin Açıklığı: Konsantrasyonu artırarak zihinsel netlik sağlamaya yardımcı olur. Düşüncelerin daha organize bir şekilde şekillenmesini destekler. İletişim: Yeşil akik, bireylerin kendilerini daha iyi ifade etmelerine yardımcı olabilir. Sosyal ilişkileri güçlendirmeye ve iletişim becerilerini geliştirmeye katkıda bulunur. Yaratıcılık ve Motivasyon: Yaratıcı düşünceyi teşvik eder ve kişinin hedeflerine ulaşma motivasyonunu artırır. Yenilikçi fikirlerin ortaya çıkmasına yardımcı olabilir. Meditasyon ve Maneviyat: Meditasyon sırasında kullanılan yeşil akik, ruhsal dengeyi sağlamak ve manevi derinliği artırmak amacıyla tercih edilir. Şans ve Bereket: Ticaretle uğraşan kişiler tarafından şans ve bereket getirdiği inancıyla taşınması önerilir. İş hayatında olumlu gelişmelere vesile olabileceği düşünülmektedir.

Yeşil akik taşı, bu faydaları ile hem estetik bir değer sunar hem de manevi bir destek sağlar. Bu nedenle, pek çok kişi tarafından günlük yaşamda ya da özel anlarda tercih edilmektedir.

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