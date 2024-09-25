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Celcelutiye Duası El Kazıması Yeşil Akik Taşı Gümüş Kolye - 1
Celcelutiye Duası El Kazıması Yeşil Akik Taşı Gümüş Kolye - 2
Celcelutiye Duası El Kazıması Yeşil Akik Taşı Gümüş Kolye - 3
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Celcelutiye Duası El Kazıması Yeşil Akik Taşı Gümüş Kolye - 1
Celcelutiye Duası El Kazıması Yeşil Akik Taşı Gümüş Kolye - 2
Celcelutiye Duası El Kazıması Yeşil Akik Taşı Gümüş Kolye - 3

Celcelutiye Duası El Kazıması Yeşil Akik Taşı Gümüş Kolye

Ürün Kodu : DUA742
Öne Çıkan Bilgiler
925 ayar gümüş ile tasarlanan bu kolye, dayanıklılığı ve şıklığı ile dikkat çeker. Yeşil akik taşının koruyucu enerjisi ve Celcelutiye duasının destekleyici etkisi, bu kolyeyi hem günlük kullanımda hem de özel günlerde anlamlı bir hediye seçeneği haline getirir.
Hediyesi :
2.500,00 TL
Havale Fiyatı : 2.375,00 TL %5  İndirim
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iko.png (119 KB)
kapıda ödeme.png (83 KB)
kargo.png (62 KB)
sertifika.png (62 KB)
Stok Kodu: DUA742
Metaryel: 925 Ayar Gümüş
Boyut: 25*25 mm
Kullanılan TAŞ:

Yeşil Akik Taşı
Ağırlık: 9,3 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı: Celcelutiye 
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri OsmanlıPazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.


Yeşil akik, doğal bir taş olup, tarih boyunca birçok kültürde koruyucu ve iyileştirici özellikleri nedeniyle tercih edilmiştir. İşte yeşil akik taşının faydaları:

Yeşil Akik Taşının Faydaları:

  1. Koruma: Yeşil akik, kötü enerjilerden ve nazardan korunma amacıyla kullanılır. Bu taşın, olumsuz etkileri uzaklaştırdığına inanılır.

  2. Duygusal Denge: Yeşil akik, kişinin ruh halini dengelemeye yardımcı olur. Kaygı ve stresin azaltılmasına katkı sağlayarak içsel huzur sunar.

  3. Fiziksel Sağlık: Geleneksel inançlara göre, yeşil akik taşının bağışıklık sistemini güçlendirdiği, sindirim sorunlarına iyi geldiği ve vücutta toksinleri attığı düşünülmektedir.

  4. Zihin Açıklığı: Konsantrasyonu artırarak zihinsel netlik sağlamaya yardımcı olur. Düşüncelerin daha organize bir şekilde şekillenmesini destekler.

  5. İletişim: Yeşil akik, bireylerin kendilerini daha iyi ifade etmelerine yardımcı olabilir. Sosyal ilişkileri güçlendirmeye ve iletişim becerilerini geliştirmeye katkıda bulunur.

  6. Yaratıcılık ve Motivasyon: Yaratıcı düşünceyi teşvik eder ve kişinin hedeflerine ulaşma motivasyonunu artırır. Yenilikçi fikirlerin ortaya çıkmasına yardımcı olabilir.

  7. Meditasyon ve Maneviyat: Meditasyon sırasında kullanılan yeşil akik, ruhsal dengeyi sağlamak ve manevi derinliği artırmak amacıyla tercih edilir.

  8. Şans ve Bereket: Ticaretle uğraşan kişiler tarafından şans ve bereket getirdiği inancıyla taşınması önerilir. İş hayatında olumlu gelişmelere vesile olabileceği düşünülmektedir.

Yeşil akik taşı, bu faydaları ile hem estetik bir değer sunar hem de manevi bir destek sağlar. Bu nedenle, pek çok kişi tarafından günlük yaşamda ya da özel anlarda tercih edilmektedir.

Celcelutiye’nin Faziletleri

  1. Koruma: Celcelutiye duasının en önemli özelliklerinden biri, okuyan kişiyi kötü enerjilerden, nazardan, cinlerden ve şeytanlardan koruduğuna inanılmasıdır. Tasavvuf literatüründe, manevi bir kalkan olarak kabul edilir.

  2. Şifa: Bu dua, ruhsal ve fiziksel hastalıklara karşı şifa kaynağı olarak görülür. Kişilerin manevi olarak rahatlamasına ve huzur bulmasına yardımcı olduğu söylenir.

  3. İçsel Huzur ve Rahatlama: Celcelutiye, zihinsel ve duygusal dengeyi sağlamak için okunur. Kişinin stres ve kaygılardan uzaklaşmasına yardımcı olarak içsel huzur bulmasını sağlar.

  4. Dua ve İsteklerin Kabulü: Okunan duaların kabul edilmesine ve kişilerin isteklerine ulaşmalarına yardımcı olabileceği düşünülür. Özellikle sıkıntılı dönemlerde okunduğunda, Allah’tan yardım ve kolaylık dilemek için bir vesile olur.

  5. Manevi Gelişim: Celcelutiye duası, ruhsal bir derinlik ve manevi gelişim sağlar. Tasavvuf yolunda ilerleyen kişilerin kalp ve zihinlerini açarak, daha yüksek bir bilinç düzeyine ulaşmalarına yardımcı olur.

  6. Zikir ve Meditasyon: Tasavvuf pratiğinde zikir olarak da kullanılan Celcelutiye, meditasyon yaparken veya ruhsal çalışma esnasında okunduğunda, kişinin manevi yolculuğuna katkıda bulunur.

Ürün Etiketleri
doğal taşlı kolye
925 ayar gümüş
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