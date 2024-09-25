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|Stok Kodu:
|DUA741
|Metaryel:
|925 Ayar Gümüş
|Boyut:
|25*25 mm
|Kullanılan TAŞ:
|
Siyah Onix Taşı
|Ağırlık:
|9,4 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
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Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
|Celcelutiye
|Hazırlanış Süresi:
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1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
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Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.
Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri OsmanlıPazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.
Oniks Taşı
Oniks Taşı; camsı parlak ve opak görünüme sahip olması ile doğal taşlar arasında estetik değeri yüksektir. Sertlik derecesi yüksek olduğundan işlenmesi zor olsa da dayanıklı olduğunda takı, aksesuar ve süs eşyalarında çokça tercih edilmektedir. “Ayrılık taşı” ya da “Şans taşı” olarak bilinen değerli bir taştır. Dış görünüşü ve sağlamlığı ile kendisine hayran bırakan onix, özellikle takılarda birçok takı severin tercih ettiği taşların başında gelir.
Kategorimiz içerisinde oniks taşıyla özel işçilik ile üretilmiş birçok yüzük, bileklik, kolye, tesbih gibi kadın ve erkekler için tasarlanmış sayısız model vardır. İsterseniz gümüş isterseniz de altın kaplama olarak modeller arasında tarzınıza ve zevkinize en uygun olan birçok model bulabilirsiniz.
Oniks Taşı Özellikleri
Kendisine özgü siyah, parlak ve opak görünümü ile bilinen oniks taşı, kuvars grubunda yer alan ve damarlı akik taşı olarak da bilinen bir taştır. Doğada nadiren de olsa yeşil ve mavi renkte bulunsa da asıl rengi siyahtır. Camsı parlaklığının yanı sıra sert ve dayanıklı olması sayesinde takı ve aksesuarlarda ilk tercih edilen doğal taşlar arasında yer alır.
Kişiye pozitif düşünce ve enerji veren oniks, depresyonu azaltırken kişileri nazara karşı da koruma altına alır. Rahatsız olan bölge üzerine oniks taşı konulduğunda bölgedeki rahatsızlık giderilir. Ayak ve kemik hastalıklarına güçlü bir etkiye sahiptir. Ayrıca topraklama taşı olduğu için strese karşı doğrudan etki gösterir.
Celcelutiye, İslam tasavvufunda önemli bir dua ve maneviyat metnidir. Genellikle Celcelutiyye duası veya Celcelutiye Zikirleri olarak da bilinir. Bu dua, özellikle tasavvuf yolunda ilerleyenler tarafından sıkça okunur ve manevi olarak koruma, huzur ve ilahi yardımları çekme amacı taşır.
Koruma: Celcelutiye duasının en önemli özelliklerinden biri, okuyan kişiyi kötü enerjilerden, nazardan, cinlerden ve şeytanlardan koruduğuna inanılmasıdır. Tasavvuf literatüründe, manevi bir kalkan olarak kabul edilir.
Şifa: Bu dua, ruhsal ve fiziksel hastalıklara karşı şifa kaynağı olarak görülür. Kişilerin manevi olarak rahatlamasına ve huzur bulmasına yardımcı olduğu söylenir.
İçsel Huzur ve Rahatlama: Celcelutiye, zihinsel ve duygusal dengeyi sağlamak için okunur. Kişinin stres ve kaygılardan uzaklaşmasına yardımcı olarak içsel huzur bulmasını sağlar.
Dua ve İsteklerin Kabulü: Okunan duaların kabul edilmesine ve kişilerin isteklerine ulaşmalarına yardımcı olabileceği düşünülür. Özellikle sıkıntılı dönemlerde okunduğunda, Allah’tan yardım ve kolaylık dilemek için bir vesile olur.
Manevi Gelişim: Celcelutiye duası, ruhsal bir derinlik ve manevi gelişim sağlar. Tasavvuf yolunda ilerleyen kişilerin kalp ve zihinlerini açarak, daha yüksek bir bilinç düzeyine ulaşmalarına yardımcı olur.
Zikir ve Meditasyon: Tasavvuf pratiğinde zikir olarak da kullanılan Celcelutiye, meditasyon yaparken veya ruhsal çalışma esnasında okunduğunda, kişinin manevi yolculuğuna katkıda bulunur.