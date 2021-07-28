kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak,

Ürün 925 Ayar Gümüş tür. Tamamen El İşçiliği olup, Kaplumbağa Kabuğunun üzerine Sedef Kakma olarak yapılmıştır.

Ürün Sertifikalı ve Faturalıdır. Osmanlı Pazar Güvencesi ile Sizlerle. Sınırlı Sayıda Üretilmiş Olup, Özel Sipariş Kabul Edilmektedir.Sipariş vereceğiniz ürün sizin için özel üretileceğinden bekleme süresi yaklaşık 10-12 gün arasındadır.

Tamamen el işçiliği olduğundan , dünyada bir EŞİ DAHA OLMAYACAKTIR . Bu yüzden vazgeçilmez bir armağan arıyorsanız, bu ürün tam size göre diyebiliriz. İyi Günlerde Kullanmanız Dileğiyle...