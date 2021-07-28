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Kaplumbağa Kabuğu Üzerine Sedef Kakma Yüzük Elif Harfi

Ürün Kodu : KKY016
Öne Çıkan Bilgiler
BU ÜRÜNÜN TAMAMEN EL İŞÇİLİĞİ İLE YAPILDIĞINI VE YÜZÜĞÜN ÜZERİNE İSTEDİĞİNİZ ŞEYİ HAT İLE YAZDIRABİLECEĞİNİZİ BİLİYOR MUYDUNUZ?
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Hediyesi :
11.897,00 TL
Havale Fiyatı : 11.302,15 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:KKY016
Metaryel:925 Ayar Gümüş
Boyut:mm
Kullanılan TAŞ:Kaplumbağa Üzerine Sedef Kakma
Ağırlık:13,22 Gr  (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:
Hazırlanış Süresi:
10-12 İş Günü İçerisinde
Özellikler:
Ürün 925 Ayar Gümüştür. Tamamen El İşçiliği olup, Kaplumbağa Kabuğunun üzerine Sedef Kakma olarak yapılmıştır.
Ürün Sertifikalı ve Faturalıdır. Osmanlı Pazar Güvencesi ile Sizlerle. Sınırlı Sayıda Üretilmiş Olup, Özel Sipariş Kabul Edilmektedir.Sipariş vereceğiniz ürün sizin için özel üretileceğinden bekleme süresi yaklaşık 10-12 gün arasındadır. 
Tamamen el işçiliği olduğundan , dünyada bir EŞİ DAHA OLMAYACAKTIR. Bu yüzden vazgeçilmez bir armağan arıyorsanız, bu ürün tam size göre diyebiliriz. İyi Günlerde Kullanmanız Dileğiyle...
Elif Harfinin  Anlamı Nedir?  
 
Elif, Arap alfabesinin ilk harfidir ve -a,-e arası bir sestir. Ebced hesabında değeri bir'dir. Allah'ın(c.c) mutlak birliğini temsil eden Elif, tek demek, ondan başka yok demek.
  • Ayrıca Elif'in kelime anlamı dost, sevgi demektir.
  • Dildeki anlamına gelince, herkesle iyi geçinen, iyi huylu, güzel demektir.
  • Elif bir demek, 
  • Elif vahdet demek, 
  • Elif doğruluk demek, 
  • Sonuç olarak elif Bir olan Rab. Demek. 
  • Bir de 'elif ' kelimesi vardır: Ülfet eden, dost, tanıdık manalarına gelir.
Kaplumbağa Kabuğu Nedir?
 
Kaplumbağa kabuğu çok eski çağlardan bu yana kıymetli takılarda kullanılan bir Uzakdoğu hazinesidir. Tropikal ve sup tropikal denizlerin 50-60 metre derinlikli lagünlerinde bulunan deniz kaplumbağalarının kabukları termoplasttık yapı arz ederler.
Mukavemetleri çok yüksektir. On yıllar boyunca renk atmadan değişime uğramadan kullanılabilme
Özellikleri vardır. Kaplumbağa kabuğu doğal taşların birçoğundan Kıymetlidir. Sebebi ise yılda sadece 1000civarında kaplumbağa
Kabuğunun takı üretimi için kullanılmasından kaynaklanır. Takı için kullanılan kaplumbağa kabukları ise sadece hawksbill denilen
kaplumbağa türünden elde edilir.
Kaplumbağa Kabuğunun değerini arttıran etkenler:
  •  Şeffaflık derecesinin yüksek olması. Benekli kahverengiliklerinin cilalı gibi durması
  •  Plakalarının kalın ve sarı katmanlarının belirgin olması
  •  Kabuk üzerinde kakma işlemi yapılırken bu maddenin işleme rahat gelmesi değeri arttıran etkenlerdendir

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gümüş
gümüş takı
erkek yüzük
sedef yüzük
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yüzüklerin efendisi
hat sanatı hediyelik
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