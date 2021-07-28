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|Stok Kodu:
|KKY014
|Metaryel:
|925 Ayar Gümüş
|Boyut:
|mm
|Kullanılan TAŞ:
|Kaplumbağa Üzerine Sedef Kakma
|Ağırlık:
|12,33 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
|Hazırlanış Süresi:
10-12 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
Sipariş vereceğiniz ürün sizin için özel üretileceğinden bekleme süresi yaklaşık 10-12 gün arasındadır.
Tamamen el işçiliği olduğundan , dünyada bir EŞİ DAHA OLMAYACAKTIR. Bu yüzden vazgeçilmez bir armağan arıyorsanız, bu ürün tam size göre diyebiliriz. İyi Günlerde Kullanmanız Dileğiyle...