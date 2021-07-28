VAV Harfinin Anlamı Nedir?
İnsan vav şeklinde doğar, doğrulunca kendini elif sanar. İnsan hayatı boyunca hep iki büklüm yaşar, oysa en doğru olduğu gün ölür. Allah’a kulluğun manası vav’dadır, elif uluhiyetin ve ehadiyetin simgesidir. O yüzden Lafz-ı ilahi elifle başlar. Elif kainatın anahtarı ise vav kainatın kendisidir. Rabbimiz bizim her zaman vav gibi mütevazı olmamızı ister. Vav Harfi, Allah’ın Vahid ismini ve birliğini simgeler. Vav harfi, Ebced hesabında 6 rakamına denktir, imanın 6 şartını temsil ettiği söylenir. Harfi med olduğu gibi, kasem harfidir. Aynı zamanda, iki cümleyi veya özneyi bağlayan bağlaçtır.
Kaplumbağa Kabuğu Nedir?
Kaplumbağa kabuğu çok eski çağlardan bu yana kıymetli takılarda kullanılan bir Uzakdoğu hazinesidir. Tropikal ve sup tropikal denizlerin 50-60 metre derinlikli lagünlerinde bulunan deniz kaplumbağalarının kabukları termoplasttık yapı arz ederler.
Mukavemetleri çok yüksektir. On yıllar boyunca renk atmadan değişime uğramadan kullanılabilme
Özellikleri vardır. Kaplumbağa kabuğu doğal taşların birçoğundan Kıymetlidir. Sebebi ise yılda sadece 1000civarında kaplumbağa
Kabuğunun takı üretimi için kullanılmasından kaynaklanır. Takı için kullanılan kaplumbağa kabukları ise sadece hawksbill denilen
kaplumbağa türünden elde edilir.
Kaplumbağa Kabuğunun değerini arttıran etkenler:
- Şeffaflık derecesinin yüksek olması. Benekli kahverengiliklerinin cilalı gibi durması
- Plakalarının kalın ve sarı katmanlarının belirgin olması
- Kabuk üzerinde kakma işlemi yapılırken bu maddenin işleme rahat gelmesi değeri arttıran etkenlerdendir.