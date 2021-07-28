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Fildişi Üzerine Abanoz Kakma Yüzük HAK yazılı

Ürün Kodu : KKY022
Öne Çıkan Bilgiler
BU ÜRÜNÜN TAMAMEN EL İŞÇİLİĞİ İLE YAPILDIĞINI VE YÜZÜĞÜN ÜZERİNE İSTEDİĞİNİZ ŞEYİ HAT İLE YAZDIRABİLECEĞİNİZİ BİLİYOR MUYDUNUZ?
Yüzük Ölçüsü Seçiniz :
Hediyesi :
11.897,00 TL
Havale Fiyatı : 11.302,15 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:KKY022
Metaryel:925 Ayar Gümüş
Boyut:mm
Kullanılan TAŞ:Fildişi Üzerine Abanoz Kakma
Ağırlık:13,84 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:
Hazırlanış Süresi:
10-12 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Ürün 925 Ayar Gümüştür. Tamamen El İşçiliği olup, Kaplumbağa Kabuğunun üzerine Sedef Kakma olarak yapılmıştır.
Ürün Sertifikalı ve Faturalıdır. Osmanlı Pazar Güvencesi ile Sizlerle. Sınırlı Sayıda Üretilmiş Olup, Özel Sipariş Kabul Edilmektedir.Sipariş vereceğiniz ürün sizin için özel üretileceğinden bekleme süresi yaklaşık 10-12 gün arasındadır. 
Tamamen el işçiliği olduğundan , dünyada bir EŞİ DAHA OLMAYACAKTIR. Bu yüzden vazgeçilmez bir armağan arıyorsanız, bu ürün tam size göre diyebiliriz. İyi Günlerde Kullanmanız Dileğiyle...
 
HAK Yazısının Anlamı Nedir?
"Cenab-ı Hak", "Hak Teâlâ" ifadelerinde kullanılan "cenab" ve "teala" ifadeleri Allah için kullanılan yüceltme ifadeleridir. HAK 'da ALLAH'ın esma sıfatlarından birisidir.
Ürün Etiketleri
kişiye özel yüzük
gümüş
gümüş takı
erkek yüzük
el işi yüzük
erkek hediye
yüzüklerin efendisi
hat sanatı hediyelik
fildişi yüzük
abanoz yüzük
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