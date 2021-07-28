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margin-right: 20px;"> <div class="w-100 h-100 d-flex flex-direction-column justify-content-between bg-white ease border overflow-hidden"> <div class="w-100 position-relative"> <a href="/kaplumbaga-kabugu-uzerine-sedef-kakma-yuzuk-vav" class="image-wrapper image-animate-zoom" title="Kaplumbağa Kabuğu Üzerine Sedef Kakma Yüzük Vav"> <picture class="image-inner"> <img src="https://images.osmanlipazar.com/Data/EditorFiles/%C3%BCr%C3%BCn%20resim/Untitled-2.gif" data-src="https://osmanlipazar.tsoftstatic.com/kaplumbaga-kabugu-uzerine-sedef-kakma-yuzuk-vav-baga-gumus-yuzukler-osmanli-pazar-10232-41-K.jpg" class="lazyload" loading="lazy" alt="Kaplumbağa Kabuğu Üzerine Sedef Kakma Yüzük Vav - Osmanlı Pazar"> </picture> </a> </div> <div class="w-100 p-1 product-detail-card"> <a id="product-title-4158284" href="/kaplumbaga-kabugu-uzerine-sedef-kakma-yuzuk-vav" class="product-title">Kaplumbağa Kabuğu Üzerine Sedef Kakma Yüzük Vav</a> <div class="w-100 p-1 position-absolute left-0 right-0 bottom-0 product-bottom-line"> <input type="hidden" name="subPro4158284" id="subPro4158284" value="0" /> <input type="number" id="ProductCount4158284" class="d-none" name="ProductCount4158284" min="1" step="1" value="1"> <div class="w-100 product-price-wrapper d-flex flex-wrap align-items-center justify-content-center"> <div class="fw-bold current-price text-danger"> <span class="product-price">11.897,00</span> TL </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="swiper-slide product-item" style="width: 302.5px; 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margin-right: 20px;"> <div class="w-100 h-100 d-flex flex-direction-column justify-content-between bg-white ease border overflow-hidden"> <div class="w-100 position-relative"> <a href="/fildisi-uzerine-abanoz-kakma-yuzuk-hic-yazili" class="image-wrapper image-animate-zoom" title="Fildişi Üzerine Abanoz Kakma Yüzük Hiç Yazılı"> <picture class="image-inner"> <img src="https://images.osmanlipazar.com/Data/EditorFiles/%C3%BCr%C3%BCn%20resim/Untitled-2.gif" data-src="https://osmanlipazar.tsoftstatic.com/fildisi-uzerine-abanoz-kakma-yuzuk-hic-yazili-baga-gumus-yuzukler-osmanli-pazar-10224-41-K.jpg" class="lazyload" loading="lazy" alt="Fildişi Üzerine Abanoz Kakma Yüzük Hiç Yazılı - Osmanlı Pazar"> </picture> </a> </div> <div class="w-100 p-1 product-detail-card"> <a id="product-title-4150284" href="/fildisi-uzerine-abanoz-kakma-yuzuk-hic-yazili" class="product-title">Fildişi Üzerine Abanoz Kakma Yüzük Hiç Yazılı</a> <div class="w-100 p-1 position-absolute left-0 right-0 bottom-0 product-bottom-line"> <input type="hidden" name="subPro4150284" id="subPro4150284" value="0" /> <input type="number" id="ProductCount4150284" class="d-none" name="ProductCount4150284" min="1" step="1" value="1"> <div class="w-100 product-price-wrapper d-flex flex-wrap align-items-center justify-content-center"> <div class="fw-bold current-price text-danger"> <span class="product-price">11.897,00</span> TL </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="swiper-slide product-item" style="width: 302.5px; margin-right: 20px;"> <div class="w-100 h-100 d-flex flex-direction-column justify-content-between bg-white ease border overflow-hidden"> <div class="w-100 position-relative"> <a href="/fildisi-uzerine-abanoz-kakma-yuzuk-hak-yazili" class="image-wrapper image-animate-zoom" title="Fildişi Üzerine Abanoz Kakma Yüzük HAK yazılı"> <picture class="image-inner"> <img src="https://images.osmanlipazar.com/Data/EditorFiles/%C3%BCr%C3%BCn%20resim/Untitled-2.gif" data-src="https://osmanlipazar.tsoftstatic.com/fildisi-uzerine-abanoz-kakma-yuzuk-hak-yazili-baga-gumus-yuzukler-osmanli-pazar-10222-41-K.jpg" class="lazyload" loading="lazy" alt="Fildişi Üzerine Abanoz Kakma Yüzük HAK yazılı - Osmanlı Pazar"> </picture> </a> </div> <div class="w-100 p-1 product-detail-card"> <a id="product-title-4148284" href="/fildisi-uzerine-abanoz-kakma-yuzuk-hak-yazili" class="product-title">Fildişi Üzerine Abanoz Kakma Yüzük HAK yazılı</a> <div class="w-100 p-1 position-absolute left-0 right-0 bottom-0 product-bottom-line"> <input type="hidden" name="subPro4148284" id="subPro4148284" value="0" /> <input type="number" id="ProductCount4148284" class="d-none" name="ProductCount4148284" min="1" step="1" value="1"> <div class="w-100 product-price-wrapper d-flex flex-wrap align-items-center justify-content-center"> <div class="fw-bold current-price text-danger"> <span class="product-price">11.897,00</span> TL </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="swiper-slide product-item" style="width: 302.5px; margin-right: 20px;"> <div class="w-100 h-100 d-flex flex-direction-column justify-content-between bg-white ease border overflow-hidden"> <div class="w-100 position-relative"> <a href="/fildisi-uzerine-abanoz-kakma-yuzuk-elif-vav" class="image-wrapper image-animate-zoom" title="Fildişi Üzerine Abanoz Kakma Yüzük Elif Vav"> <picture class="image-inner"> <img src="https://images.osmanlipazar.com/Data/EditorFiles/%C3%BCr%C3%BCn%20resim/Untitled-2.gif" data-src="https://osmanlipazar.tsoftstatic.com/fildisi-uzerine-abanoz-kakma-yuzuk-elif-vav-baga-gumus-yuzukler-osmanli-pazar-10221-41-K.jpg" class="lazyload" loading="lazy" alt="Fildişi Üzerine Abanoz Kakma Yüzük Elif Vav - Osmanlı Pazar"> </picture> </a> </div> <div class="w-100 p-1 product-detail-card"> <a id="product-title-4147284" href="/fildisi-uzerine-abanoz-kakma-yuzuk-elif-vav" class="product-title">Fildişi Üzerine Abanoz Kakma Yüzük Elif Vav</a> <div class="w-100 p-1 position-absolute left-0 right-0 bottom-0 product-bottom-line"> <input type="hidden" name="subPro4147284" id="subPro4147284" value="0" /> <input type="number" id="ProductCount4147284" class="d-none" name="ProductCount4147284" min="1" step="1" value="1"> <div class="w-100 product-price-wrapper d-flex flex-wrap align-items-center justify-content-center"> <div class="fw-bold current-price text-danger"> <span class="product-price">11.897,00</span> TL </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="swiper-slide product-item" style="width: 302.5px; margin-right: 20px;"> <div class="w-100 h-100 d-flex flex-direction-column justify-content-between bg-white ease border overflow-hidden"> <div class="w-100 position-relative"> <a href="/fildisi-uzerine-abanoz-kakma-yuzuk-uc-vav-harfi" class="image-wrapper image-animate-zoom" title="Fildişi Üzerine Abanoz Kakma Yüzük Üç Vav Harfi"> <picture class="image-inner"> <img src="https://images.osmanlipazar.com/Data/EditorFiles/%C3%BCr%C3%BCn%20resim/Untitled-2.gif" data-src="https://osmanlipazar.tsoftstatic.com/fildisi-uzerine-abanoz-kakma-yuzuk-uc-vav-harfi-baga-gumus-yuzukler-osmanli-pazar-10220-41-K.jpg" class="lazyload" loading="lazy" alt="Fildişi Üzerine Abanoz Kakma Yüzük Üç Vav Harfi - Osmanlı Pazar"> </picture> </a> </div> <div class="w-100 p-1 product-detail-card"> <a id="product-title-4146284" href="/fildisi-uzerine-abanoz-kakma-yuzuk-uc-vav-harfi" class="product-title">Fildişi Üzerine Abanoz Kakma Yüzük Üç Vav Harfi</a> <div class="w-100 p-1 position-absolute left-0 right-0 bottom-0 product-bottom-line"> <input type="hidden" name="subPro4146284" id="subPro4146284" value="0" /> <input type="number" id="ProductCount4146284" class="d-none" name="ProductCount4146284" min="1" step="1" value="1"> <div class="w-100 product-price-wrapper d-flex flex-wrap align-items-center justify-content-center"> <div class="fw-bold current-price text-danger"> <span class="product-price">11.897,00</span> TL </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="swiper-pagination bottom d-none"></div> </div> <div class="showcase-button-prev swiper-button-prev outside"><i class="ti-arrow-left"></i></div> <div class="showcase-button-next swiper-button-next outside"><i class="ti-arrow-right"></i></div> </div> </div> </div> </div> </div> </div></div><div id="relation|285" data-id="285" class="relArea col-12 v5-osmanlipazar folder-showcase tpl-default "><div class="row"></div></div><div id="relation|286" data-id="286" class="relArea col-12 v5-osmanlipazar folder-blog-recent-post tpl-default "><div class="row"> <div class="col-12 block-title justify-content-center align-items-center text-center d-flex private"> <span class="fw-regular fs-3 "> Osmanlı Pazar <strong> Blog </strong></span> </div> <div class="sub-title text-center mb-2 text-center d-flex justify-content-center w-100 fs-5 fs-italic">son blog yazılarımızı burada görebilirsiniz</div> <div class="col-12 blog-recent-post286 mb-2" data-toggle="equalHeight" data-selector=".blog-card"> <div class="swiper-container"> <div class="swiper-wrapper"> <div class="swiper-slide h-auto" style="width: 413.333px; margin-right: 20px;"> <div class="w-100 h-100 bg-white border-round d-flex justify-content-between flex-direction-column overflow-hidden"> <a href="/tesbih-bakimi-nasil-yapilir-uzun-omurlu-kullanim-icin-ipuclari" class="w-100 h-100 d-flex overflow-hidden" aria-label="Tesbih Bakımı Nasıl Yapılır? Uzun Ömürlü Kullanım İçin İpuçları"> <img src="https://images.osmanlipazar.com/Data/EditorFiles/%C3%BCr%C3%BCn%20resim/Untitled-2.gif" data-src="//osmanlipazar.tsoftstatic.com/Data/img/blog-post/8/tr_img_1_118.jpg" width="980" height="653" class="lazyload h-100 w-100 fit-cover" loading="lazy" alt="Tesbih Bakımı Nasıl Yapılır? Uzun Ömürlü Kullanım İçin İpuçları"> </a> <div class="w-100 p-2 d-flex justify-content-flex-end flex-direction-column flex-shrink-0 blog-card"> <a class="d-flex fw-bold blog-title" href="/tesbih-bakimi-nasil-yapilir-uzun-omurlu-kullanim-icin-ipuclari"> Tesbih Bakımı Nasıl Yapılır? Uzun Ömürlü Kullanım İçin İpuçları </a> <p class="blog-description my-1"></p> <div class="d-flex align-items-center justify-content-between mt-auto border-top pt-1"> <div class="d-flex text-gray fs-14px"> 27 Mayıs 2025</div> <a href="/tesbih-bakimi-nasil-yapilir-uzun-omurlu-kullanim-icin-ipuclari" class="text-primary fs-14px fw-bold">İncile <i class="ti-arrow-right"></i></a> </div> </div> </div> </div> <div class="swiper-slide h-auto" style="width: 413.333px; margin-right: 20px;"> <div class="w-100 h-100 bg-white border-round d-flex justify-content-between flex-direction-column overflow-hidden"> <a href="/gumus-neden-kararir-kararma-nasil-onlenir" class="w-100 h-100 d-flex overflow-hidden" aria-label="Gümüş Neden Kararır, Kararma Nasıl Önlenir?"> <img src="https://images.osmanlipazar.com/Data/EditorFiles/%C3%BCr%C3%BCn%20resim/Untitled-2.gif" data-src="//osmanlipazar.tsoftstatic.com/Data/img/blog-post/7/tr_img_1_117.webp" width="1280" height="854" class="lazyload h-100 w-100 fit-cover" loading="lazy" alt="Gümüş Neden Kararır, Kararma Nasıl Önlenir?"> </a> <div class="w-100 p-2 d-flex justify-content-flex-end flex-direction-column flex-shrink-0 blog-card"> <a class="d-flex fw-bold blog-title" href="/gumus-neden-kararir-kararma-nasil-onlenir"> Gümüş Neden Kararır, Kararma Nasıl Önlenir? </a> <p class="blog-description my-1"></p> <div class="d-flex align-items-center justify-content-between mt-auto border-top pt-1"> <div class="d-flex text-gray fs-14px"> 27 Mayıs 2025</div> <a href="/gumus-neden-kararir-kararma-nasil-onlenir" class="text-primary fs-14px fw-bold">İncile <i class="ti-arrow-right"></i></a> </div> </div> </div> </div> <div class="swiper-slide h-auto" style="width: 413.333px; margin-right: 20px;"> <div class="w-100 h-100 bg-white border-round d-flex justify-content-between flex-direction-column overflow-hidden"> <a href="/dogal-tas-nasil-arindirilir-enerjiyi-temizlemenin-dogal-yollari" class="w-100 h-100 d-flex overflow-hidden" aria-label="Doğal Taş Nasıl Arındırılır? Enerjiyi Temizlemenin Doğal Yolları"> <img src="https://images.osmanlipazar.com/Data/EditorFiles/%C3%BCr%C3%BCn%20resim/Untitled-2.gif" data-src="//osmanlipazar.tsoftstatic.com/Data/img/blog-post/6/tr_img_1_116.webp" width="1280" height="854" class="lazyload h-100 w-100 fit-cover" loading="lazy" alt="Doğal Taş Nasıl Arındırılır? Enerjiyi Temizlemenin Doğal Yolları"> </a> <div class="w-100 p-2 d-flex justify-content-flex-end flex-direction-column flex-shrink-0 blog-card"> <a class="d-flex fw-bold blog-title" href="/dogal-tas-nasil-arindirilir-enerjiyi-temizlemenin-dogal-yollari"> Doğal Taş Nasıl Arındırılır? Enerjiyi Temizlemenin Doğal Yolları </a> <p class="blog-description my-1"></p> <div class="d-flex align-items-center justify-content-between mt-auto border-top pt-1"> <div class="d-flex text-gray fs-14px"> 27 Mayıs 2025</div> <a href="/dogal-tas-nasil-arindirilir-enerjiyi-temizlemenin-dogal-yollari" class="text-primary fs-14px fw-bold">İncile <i class="ti-arrow-right"></i></a> </div> </div> </div> </div> <div class="swiper-slide h-auto" style="width: 413.333px; margin-right: 20px;"> <div class="w-100 h-100 bg-white border-round d-flex justify-content-between flex-direction-column overflow-hidden"> <a href="/ates-kehribar-nedir-ozellikleri-nelerdir" class="w-100 h-100 d-flex overflow-hidden" aria-label="Ateş Kehribar Nedir, Özellikleri Nelerdir?"> <img src="https://images.osmanlipazar.com/Data/EditorFiles/%C3%BCr%C3%BCn%20resim/Untitled-2.gif" data-src="//osmanlipazar.tsoftstatic.com/Data/img/blog-post/5/tr_img_1_115.webp" width="1280" height="854" class="lazyload h-100 w-100 fit-cover" loading="lazy" alt="Ateş Kehribar Nedir, Özellikleri Nelerdir?"> </a> <div class="w-100 p-2 d-flex justify-content-flex-end flex-direction-column flex-shrink-0 blog-card"> <a class="d-flex fw-bold blog-title" href="/ates-kehribar-nedir-ozellikleri-nelerdir"> Ateş Kehribar Nedir, Özellikleri Nelerdir? </a> <p class="blog-description my-1"></p> <div class="d-flex align-items-center justify-content-between mt-auto border-top pt-1"> <div class="d-flex text-gray fs-14px"> 27 Mayıs 2025</div> <a href="/ates-kehribar-nedir-ozellikleri-nelerdir" class="text-primary fs-14px fw-bold">İncile <i class="ti-arrow-right"></i></a> </div> </div> </div> </div> <div class="swiper-slide h-auto" style="width: 413.333px; margin-right: 20px;"> <div class="w-100 h-100 bg-white border-round d-flex justify-content-between flex-direction-column overflow-hidden"> <a href="/alyans-almadan-once-bilmeniz-gerekenler" class="w-100 h-100 d-flex overflow-hidden" aria-label="Alyans Almadan Önce Bilmeniz Gerekenler"> <img 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class="text-primary fs-14px fw-bold">İncile <i class="ti-arrow-right"></i></a> </div> </div> </div> </div> <div class="swiper-slide h-auto" style="width: 413.333px; margin-right: 20px;"> <div class="w-100 h-100 bg-white border-round d-flex justify-content-between flex-direction-column overflow-hidden"> <a href="/kova-burcu-ve-dogal-taslarin-gucu-ozgurlugun-enerjiyle-bulusmasi" class="w-100 h-100 d-flex overflow-hidden" aria-label="Kova Burcu ve Doğal Taşların Gücü: Özgürlüğün Enerjiyle Buluşması"> <img src="https://images.osmanlipazar.com/Data/EditorFiles/%C3%BCr%C3%BCn%20resim/Untitled-2.gif" data-src="//osmanlipazar.tsoftstatic.com/Data/img/blog-post/2/tr_img_1_112.webp" width="1280" height="854" class="lazyload h-100 w-100 fit-cover" loading="lazy" alt="Kova Burcu ve Doğal Taşların Gücü: Özgürlüğün Enerjiyle Buluşması"> </a> <div class="w-100 p-2 d-flex justify-content-flex-end flex-direction-column flex-shrink-0 blog-card"> <a class="d-flex fw-bold blog-title" 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data-src="//osmanlipazar.tsoftstatic.com/Data/img/blog-post/1/tr_img_1_111.webp" width="1280" height="854" class="lazyload h-100 w-100 fit-cover" loading="lazy" alt="İkizler Burcu ve Doğal Taşların Dengeleyici Rehberliği"> </a> <div class="w-100 p-2 d-flex justify-content-flex-end flex-direction-column flex-shrink-0 blog-card"> <a class="d-flex fw-bold blog-title" href="/ikizler-burcu-ve-dogal-taslarin-dengeleyici-rehberligi"> İkizler Burcu ve Doğal Taşların Dengeleyici Rehberliği </a> <p class="blog-description my-1"></p> <div class="d-flex align-items-center justify-content-between mt-auto border-top pt-1"> <div class="d-flex text-gray fs-14px"> 21 Mayıs 2025</div> <a href="/ikizler-burcu-ve-dogal-taslarin-dengeleyici-rehberligi" class="text-primary fs-14px fw-bold">İncile <i class="ti-arrow-right"></i></a> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="swiper-pagination bottom"></div> </div> </div></div></div> </div></div> </div></div></div> <div class="w-100 d-flex flex-wrap "> <div class=" col-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-12 col-xl-12 col-xxl-12 column-245 "><div class="row"> <div id="relation|287" data-id="287" class="relArea col-12 v5-osmanlipazar folder-footer tpl-user_footerCDN "><div class="row"> <footer class="col-12 bg-white"> <div class="row"> <div id="footer-top" class="col-12 py-4 bg-gray"> <div class="row"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-12 col-md-5"> <div class="h5 fw-extrabold text-center text-md-left">E-Bülten Aboneliği</div> <p class="fw-light text-center text-md-left">Kampanya ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenimize kayıt olun.</p> <form id="newsletter-form-287" class="row" novalidate autocomplete="off"> <div class="col pr-0"> <div class="w-100 popover-wrapper position-relative"> <input type="email" name="email" id="news_email-287" class="form-control border-dark form-control-md" placeholder="E-posta adresinizi giriniz" data-validate="required,email"> <button type="submit" id="news_email_btn-287" 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'VARIANT_CODE' : pkey; return { id: product[ckey], quantity: product.COUNT }; }); FACEBOOK_APP.track('AddPaymentInfo', { contents, currency: cartLoad.TARGET_CURRENCY === 'TL' ? 'TRY' : cartLoad.TARGET_CURRENCY, value: (FACEBOOK_APP.withVat ? cartLoad.PRICE_GENERAL : cartLoad.PRICE_TOTAL_SELL).toFixed(2), content_category: categories.toString(), content_type: 'product', }); }) }, wishList: () => { TSOFT_APPS.product.wishList.callback.add.push(function (r) { let results = Array.isArray(r) ? r : [r]; results = results.filter((result) => { return !([-1, 0].includes(result.status)) }); results.forEach((result) => { const priceValue = parseFloat(result.data?.price?.replace(',', '') ?? '0').toFixed(2); FACEBOOK_APP.track('AddToWishlist', { content_ids: [result.data?.code], content_type: 'product', value: priceValue, currency: FACEBOOK_APP.currency }); }); }) }, pageCart: () => { TSOFT_APPS.page.cart.callback.push(async function (data) { const pkey = FACEBOOK_APP.keyMap['cart'][FACEBOOK_APP.identifier]; await TSOFT_APPS.get.cart.load(); const cartLoad = await TSOFT_APPS.get.result.cart.load; if (cartLoad === null || cartLoad.PRODUCTS.length === 0) { return false; } const categories = cartLoad.PRODUCTS.map((product) => { return product.CATEGORY_NAME; }); const content_ids = []; const contents = cartLoad.PRODUCTS.map((product) => { const ckey = (pkey === 'PRODUCT_CODE' && typeof product.VARIANT_CODE != 'undefined' && product.VARIANT_CODE !== '') ? 'VARIANT_CODE' : pkey; content_ids.push(product[ckey]); return { id: product[ckey], quantity: product.COUNT }; }); FACEBOOK_APP.track('InitiateCheckout', { contents, content_ids, currency: (cartLoad.TARGET_CURRENCY === 'TL' ? 'TRY' : cartLoad.TARGET_CURRENCY), value: (FACEBOOK_APP.withVat ? cartLoad.PRICE_GENERAL : cartLoad.PRICE_TOTAL_SELL).toFixed(2), num_items: cartLoad.PRODUCTS.length, content_category: categories.toString(), content_type: 'product', }); }) }, sign: () => { if (window.PAGE_TYPE === 'memberConfirmation'){ FACEBOOK_APP.track('CompleteRegistration', { status: true, currency: FACEBOOK_APP.currency, value: '0.00' }); } } } console.log("LOG", FACEBOOK_APP.pixelId) FACEBOOK_APP.run(); </script> <!-- T-Soft Apps - Facebook Pixel - Tracking Code Start --><style> .d-none { display: none; } .tsoftEmailAutoComplete { position: absolute; top: 100%; left: 0; z-index: 100; } .tsoftEmailBoxBorder { border: 1px solid #ececec; } .tsoftEmailLineBottom { border: 1px solid #ececec; } .tsoftEmailAutoComplete .closeEmailContainer { background-color: #FFF; color: #000; font-size: 20px; font-weight: bold; line-height: 26px; text-align: center; width: 26px; height: 26px; border-radius: 100%; box-shadow: -2px 4px 4px rgba(0, 0, 0, .12); box-sizing: border-box; position: absolute; top: -7px; right: -7px; } .tsoftEmailAutoComplete ul { background-color: #FFF; box-shadow: 1px 3px 4px rgba(0, 0, 0, .12); box-sizing: border-box; list-style-type: none; } .tsoftEmailAutoComplete li { color: #000; font-size: 13px; line-height: normal; padding: 10px 10px; cursor: pointer; } .tsoftEmailAutoComplete li:last-child { border-bottom: 0; } </style> <script> function tsoftEmailAutoComplete() { var emailList = [ '@gmail.com', '@hotmail.com', '@hotmail.com.tr', '@yahoo.com', '@outlook.com', '@outlook.com.tr', '@live.com', '@aol.com', '@mail.com', '@icloud.com', '@wp.pl', '@gmx.net' ]; if (document.getElementById("ug-email") === null && document.getElementById("email") === null) { return; } var email_input = document.getElementById("ug-email") || document.getElementById("email"); var tooltipWrapper = email_input.parentElement; var input = tooltipWrapper.querySelector('#ug-email') || tooltipWrapper.querySelector('#email'); var emailContainerDiv = document.createElement('div'); emailContainerDiv.classList.add('fl', 'col-12', 'tsoftEmailAutoComplete', 'd-none'); var emailContainerUl = document.createElement('ul'); emailContainerUl.classList.add('fl', 'col-12', 'tsoftEmailBoxBorder'); emailList.forEach(function (item) { var li = document.createElement('li'); li.classList.add('col', 'col-12', 'tsoftEmailLineBottom'); li.setAttribute('data-ext', item); li.textContent = item; emailContainerUl.appendChild(li); }); emailContainerDiv.appendChild(emailContainerUl); var closeEmailContainerSpan = document.createElement('span'); closeEmailContainerSpan.classList.add('tsoftEmailBoxBorder', 'closeEmailContainer'); closeEmailContainerSpan.innerHTML = '×'; emailContainerDiv.appendChild(closeEmailContainerSpan); tooltipWrapper.appendChild(emailContainerDiv); closeEmailContainerSpan.addEventListener('click', function () { closeMailDrowDown(tooltipWrapper); }); emailContainerUl.addEventListener('click', function (e) { if (e.target && e.target.nodeName === 'LI') { var newVal = e.target.textContent; input.value = newVal; closeMailDrowDown(tooltipWrapper); } }); input.addEventListener('keyup', function (e) { var value = input.value; if (value !== '' && input === document.activeElement) { var emailAutoComplete = tooltipWrapper.querySelector('.tsoftEmailAutoComplete'); if (emailAutoComplete.classList.contains('d-none')) { emailAutoComplete.classList.remove('d-none'); } var extCtrl = ''; if (value.indexOf('@') > -1) { extCtrl = '@' + value.split('@')[1]; } tooltipWrapper.querySelectorAll('.tsoftEmailAutoComplete > ul > li').forEach(function (li) { var ext = li.getAttribute('data-ext'); var enteredMail = ''; if (extCtrl !== '') { if (ext.indexOf(extCtrl) === -1) { li.classList.add('d-none'); } else { li.classList.remove('d-none'); enteredMail = '<strong>' + value + '</strong>' + ext.replace(extCtrl, ''); } } else { li.classList.remove('d-none'); enteredMail = '<strong>' + value + '</strong>' + ext; } li.innerHTML = enteredMail; }); let visibleMail = Array.from(tooltipWrapper.querySelectorAll('.tsoftEmailAutoComplete > ul > li')).filter(function (li) { return !li.classList.contains('d-none'); }) if (visibleMail.length < 1) { closeMailDrowDown(tooltipWrapper); } } else { closeMailDrowDown(tooltipWrapper); } }); function closeMailDrowDown(wrap) { if (!wrap) { return; } var emailAutoComplete = wrap.querySelector('.tsoftEmailAutoComplete'); if (emailAutoComplete) { emailAutoComplete.classList.add('d-none'); emailAutoComplete.querySelectorAll('.tsoftEmailAutoComplete > ul > li').forEach(function (li) { li.innerHTML = ''; }); } } } // Kullanım document.addEventListener('DOMContentLoaded', function () { setTimeout(function () { tsoftEmailAutoComplete(); }, 2000); }); </script><!-- T-Soft Apps - Google Ads - Tracking Code Start --> <script> TsoftAppsOrderApproveCallback(function (order) { const script = document.createElement('script'); script.src = '//www.googleadservices.com/pagead/conversion_async.js'; document.head.appendChild(script); setTimeout(function () { window.google_trackConversion({ google_conversion_id: '431040798', google_conversion_label: 'ty9vCM3HhfkCEJ7SxM0B', google_conversion_language: "en", google_conversion_format: "3", google_conversion_color: "ffffff", google_conversion_value: order.amount, google_conversion_currency: order.currency === "TL" ? "TRY" : order.currency, google_remarketing_only: false, }); console.log("Adwords worked .." + order.amount); }, 1000); }) </script> <!-- T-Soft Apps - Google Ads - Tracking Code End --><!-- T-Soft Apps - v5 Google Analytics - Tracking Code Start --> <script> (function (i, s, o, g, r, a, m) { i['GoogleAnalyticsObject'] = r; i[r] = i[r] || function () { (i[r].q = i[r].q || []).push(arguments) }, i[r].l = 1 * new Date(); a = s.createElement(o), m = s.getElementsByTagName(o)[0]; a.async = 1; a.src = g; m.parentNode.insertBefore(a, m) })(window, document, 'script', 'https://www.google-analytics.com/analytics.js', 'ga'); const GOOGLE_ANALYTICS_APP = { identifier: 'product_id', conversionId: 'UA-188952538-1', keyMap: { 'product': { 'product_code': 'code', 'product_id': 'id', 'product_supplier_code': 'supplier_code', }, 'cart': { 'product_code': 'sku', 'product_id': 'id', 'product_supplier_code': 'sku', }, 'order': { 'product_code': 'code', 'product_id': 'identifier', 'product_supplier_code': 'code', }, 'category': { 'product_code': 'code', 'product_id': 'id', 'product_supplier_code': 'supplier_code', }, 'cartProduct': { 'product_code': 'PRODUCT_CODE', 'product_id': 'ID', 'product_supplier_code': 'SUPPLIER_PRODUCT_CODE' } }, run: () => { ga('create', GOOGLE_ANALYTICS_APP.conversionId, 'auto'); ga('require', 'ec'); if (typeof window.MEMBER_INFO.ID !== 'undefined' && window.MEMBER_INFO.ID > 0) { ga('set', 'userId', window.MEMBER_INFO.ID); } GOOGLE_ANALYTICS_APP.addToCart(); GOOGLE_ANALYTICS_APP.pageSearch(); GOOGLE_ANALYTICS_APP.pageCart() //TODO: Control GOOGLE_ANALYTICS_APP.pageCategory(); GOOGLE_ANALYTICS_APP.productDetail(); GOOGLE_ANALYTICS_APP.orderAddress(); GOOGLE_ANALYTICS_APP.orderPayment(); GOOGLE_ANALYTICS_APP.orderApprove(); setTimeout(() => { ga('send', 'pageview'); }, 500); }, addToCart: () => { TSOFT_APPS.cart.callback.add.push(function (r) { const key = GOOGLE_ANALYTICS_APP.keyMap['cart'][GOOGLE_ANALYTICS_APP.identifier]; if (r.status !== 0) { ga('ec:addProduct', { 'id': r.addedProduct[key], 'name': r.addedProduct.name, 'category': r.addedProduct.category, 'price': r.addedProduct.price, 'brand': r.addedProduct.brand, 'quantity': r.addedProduct.quantity, 'list': r.addedProduct.category }); ga('ec:setAction', 'add'); ga('send', 'event', 'UX', 'click', 'add to cart'); } }) }, pageSearch: () => { TSOFT_APPS.page.search.callback.push((searchWord, products) => { let key = GOOGLE_ANALYTICS_APP.keyMap['category'][GOOGLE_ANALYTICS_APP.identifier]; products.slice(0, 20).forEach((item, index) => { ga('ec:addImpression', { 'id': item[key], 'name': item.name.substring(0, 35) || '', 'list': 'Arama Sonuçları', 'position': (index + 1), 'dimension1': searchWord || '' }); }); }) }, pageCart: () => { TSOFT_APPS.page.cart.callback.push(function (data) { const key = GOOGLE_ANALYTICS_APP.keyMap['cartProduct'][GOOGLE_ANALYTICS_APP.identifier]; setTimeout(async () => { const cartLoad = await TSOFT_APPS.get.result.cart.load; cartLoad.PRODUCTS.forEach(function (item, index) { ga('ec:addProduct', { 'id': item[key], 'name': item.TITLE, 'category': item.CATEGORY_NAME, 'brand': item.BRAND, 'variant': item.VARIANT_ID, 'price': item.PRICE_TOTAL, 'quantity': item.COUNT }); }); ga('ec:setAction', 'checkout', { 'step': 1 }); }, 1500); }) }, pageCategory: () => { TSOFT_APPS.page.category.callback.push((category, products) => { const key = GOOGLE_ANALYTICS_APP.keyMap['category'][GOOGLE_ANALYTICS_APP.identifier]; products.slice(0, 20).forEach((item, index) => { ga('ec:addImpression', { 'id': item[key], 'name': item.name.substring(0, 35) || '', 'list': category.name, 'brand': item.brand, 'position': (index + 1), }); }); }) }, productDetail: () => { let key = GOOGLE_ANALYTICS_APP.keyMap['product'][GOOGLE_ANALYTICS_APP.identifier]; TSOFT_APPS.product.detail.callback.push(function (products) { ga('ec:addProduct', { 'id': products[0][key], 'name': products[0]['name'], 'category': products[0]['category'], 'brand': products[0]['brand'], 'list': products[0]['category'] }); ga('ec:setAction', 'detail'); }) }, orderAddress: () => { TsoftAppsOrderAddressCallback(async function () { ga('set', 'page', '/order/address'); ga('ec:setAction', 'checkout', { 'step': 2 }); }) }, orderPayment: () => { TsoftAppsOrderPaymentCallback(async function (params) { ga('set', 'page', '/order/payment'); ga('ec:setAction', 'checkout', { 'step': 3 }); }) }, orderApprove: () => { TsoftAppsOrderApproveCallback(function (approveOrderData) { const key = GOOGLE_ANALYTICS_APP.keyMap['order'][GOOGLE_ANALYTICS_APP.identifier]; ga('ec:setAction', 'checkout', { 'step': 4 }); approveOrderData.products.forEach((item, index) => { ga('ec:addProduct', { 'id': item[key], 'name': item.name, 'category': item.category, 'brand': item.brand, 'price': item.amount_order, 'quantity': item.quantity, 'list': item.category }); }); ga('set', 'page', '/order/approve'); ga('set', 'currencyCode', approveOrderData.currency === 'TL' ? 'TRY' : approveOrderData.currency); ga('ec:setAction', 'purchase', { 'id': approveOrderData.transaction, 'affiliation': approveOrderData.firm, 'revenue': approveOrderData.amount.toFixed(2), 'tax': approveOrderData.total_vat, 'shipping': approveOrderData.cargo_price, }); ga('send', 'pageview'); // order eventi sonradan tetiklendiği için tekrar send ediliyor. }); }, } window.addEventListener('DOMContentLoaded', (event) => { GOOGLE_ANALYTICS_APP.run(); }); </script> <!-- T-Soft Apps - v5 Google Analytics - Tracking Code End --><!-- T-Soft Apps - V5 - Facebook Dönüşümler API - Tracking Code Body Start --> <script> var FB_CONVERSION_APP = { pixelId: '5501092159927525', withVat: '1', identifier: 'product_id', sendMember: 'true', currency: window.CURRENCY === 'TL' ? 'TRY' : window.CURRENCY, member: { fn: window.MEMBER_INFO.FIRST_NAME, ln: window.MEMBER_INFO.LAST_NAME, em: window.MEMBER_INFO.MAIL_HASH_SHA, external_id: window.MEMBER_INFO.ID, ge: window.MEMBER_INFO.GENDER, db: window.MEMBER_INFO.BIRTH_DATE, country: window.MEMBER_INFO.MEMBER_COUNTRY, ct: window.MEMBER_INFO.MEMBER_CITY, zp: window.MEMBER_INFO.MEMBER_ZIP_CODE, ph: window.MEMBER_INFO.PHONE, }, keyMap: { 'product': { 'product_code': 'code', 'product_id': 'id', }, 'cart': { 'product_code': 'PRODUCT_CODE', 'product_id': 'ID', }, 'search': { 'product_code': 'code', 'product_id': 'id', }, 'order': { 'product_code': 'code', 'product_id': 'identifier', }, 'category': { 'product_code': 'code', 'product_id': 'id', } }, fetch: async (data) => { const response = await fetch('/Diger/Apps/Facebook.php', { method: "POST", headers: { 'Content-Type': 'application/json' }, redirect: 'follow', referrerPolicy: 'no-referrer', body: JSON.stringify({ track_data : { ...data, event_source_url: document.URL, action_source: 'website', event_id: data.event_name + '_' + FB_EVENT_ID, user_data: FB_CONVERSION_APP.member } }) }); return response.json(); }, iosDetect: () => { return [ 'iPad Simulator', 'iPhone Simulator', 'iPod Simulator', 'iPad', 'iPhone', 'iPod' ].includes(navigator.platform) // iPad on iOS 13 detection || (navigator.userAgent.includes("Mac") && "ontouchend" in document) }, setMember: () => { if (window.MEMBER_INFO.ID > 0 && FB_CONVERSION_APP.sendMember === 'true') { for (const [key, value] of Object.entries(FB_CONVERSION_APP.member)) { if (value === null || value === undefined || value === '') { delete FB_CONVERSION_APP.member[key]; } } if (FB_CONVERSION_APP.member?.ph){ FB_CONVERSION_APP.member.ph = FB_CONVERSION_APP.member.ph.replace(/\D/g, '') } return FB_CONVERSION_APP.member; } else { FB_CONVERSION_APP.member = {}; } }, setFbclid: () => { const params = new URL(location.href).searchParams; const urlFbclid = params.get("fbclid"); if (urlFbclid) { TSOFT_APPS_LIBS.set.cookie('fbclid', urlFbclid, 90) TSOFT_APPS_LIBS.set.cookie('fbclid_time', Date.now(), 90) TSOFT_APPS_LIBS.set.cookie('fbp_random_key', Math.floor(1000000000 + Math.random() * 9000000000), 90) } const fbclid = TSOFT_APPS_LIBS.get.cookie('fbclid') if (fbclid) { FB_CONVERSION_APP.member.fbc = "fb.1." + TSOFT_APPS_LIBS.get.cookie('fbclid_time') + "." + fbclid; FB_CONVERSION_APP.member.fbp = "fb.1." + TSOFT_APPS_LIBS.get.cookie('fbclid_time') + "." + TSOFT_APPS_LIBS.get.cookie('fbp_random_key'); } }, run: () => { if (!FB_CONVERSION_APP.iosDetect() || (window.PAGE_TYPE === 'other' && document.location.href.indexOf('&mail=') > 0)) { return false; } FB_CONVERSION_APP.setMember(); FB_CONVERSION_APP.setFbclid(); FB_CONVERSION_APP.fetch({ event_name: 'PageView', }); FB_CONVERSION_APP.productDetail(); FB_CONVERSION_APP.pageCategory(); FB_CONVERSION_APP.pageSearch(); FB_CONVERSION_APP.orderApprove(); FB_CONVERSION_APP.addToCart(); FB_CONVERSION_APP.orderPayment(); FB_CONVERSION_APP.wishList(); FB_CONVERSION_APP.pageCart(); FB_CONVERSION_APP.sign(); }, productDetail: () => { TSOFT_APPS.product.detail.callback.push(function () { let product = window.PRODUCT_DATA[0]; const pkey = FB_CONVERSION_APP.keyMap['product'][FB_CONVERSION_APP.identifier]; let ckey = (pkey === 'code' && typeof product.subproduct_code != 'undefined' && product.subproduct_code !== '') ? 'subproduct_code' : pkey; FB_CONVERSION_APP.fetch({ event_name: 'ViewContent', custom_data: { content_name: product.name, content_category: product.category, currency: FB_CONVERSION_APP.currency, content_ids: [product[ckey]], content_type: 'product', value: FB_CONVERSION_APP.withVat ? product.total_sale_price : product.sale_price, } }); }) }, pageCategory: () => { TSOFT_APPS.page.category.callback.push((category, products) => { FB_CONVERSION_APP.fetch({ event_name: 'ViewCategory', custom_data: { content_type: 'product', content_name: category.name, content_ids: products.slice(0, 20).map((product) => { return product[FB_CONVERSION_APP.keyMap['category'][FB_CONVERSION_APP.identifier]]; }), content_category: category.path } }); }) }, pageSearch: () => { TSOFT_APPS.page.search.callback.push((searchWord, product) => { FB_CONVERSION_APP.fetch({ event_name: 'Search', custom_data: { search_string: searchWord } }); }) }, orderApprove: () => { TsoftAppsOrderApproveCallback(function (approveOrderData) { const pkey = FB_CONVERSION_APP.keyMap['order'][FB_CONVERSION_APP.identifier]; let productArr = []; let contentArr = approveOrderData.products.map((product) => { let ckey = (pkey === 'code' && typeof product.subproduct_code != 'undefined' && product.subproduct_code !== '') ? 'subproduct_code' : pkey; productArr.push(product[ckey]); return { id: product[ckey], quantity: product.quantity, } }); FB_CONVERSION_APP.fetch({ event_name: 'Purchase', custom_data: { value: (FB_CONVERSION_APP.withVat ? approveOrderData.amount : approveOrderData.amount_without_vat).toFixed(2), currency: approveOrderData.currency === 'TL' ? 'TRY' : approveOrderData.currency, content_type: 'product', content_ids: productArr, contents: contentArr } }); }) }, addToCart: () => { TSOFT_APPS.cart.callback.add.push(function (r) { const pkey = FB_CONVERSION_APP.keyMap['cart'][FB_CONVERSION_APP.identifier]; let results = Array.isArray(r) ? r : [r]; results = results.filter((result) => { return !([-1, 0].includes(result.status)) }); results.forEach((result) => { FB_CONVERSION_APP.fetch({ event_name: 'AddToCart', custom_data: { contents: [{ id: result.addedProduct[pkey === 'PRODUCT_CODE' ? 'sku' : 'id'], quantity: result.quantity, }], content_ids: [result.addedProduct[pkey === 'PRODUCT_CODE' ? 'sku' : 'id']], content_type: 'product', value: parseFloat(result.addedProduct.price).toFixed(2), // 1.500,2 => 1500.20 currency: FB_CONVERSION_APP.currency }, }); }); }) }, orderPayment: () => { TsoftAppsOrderPaymentCallback(async function (params) { const pkey = FB_CONVERSION_APP.keyMap['cart'][FB_CONVERSION_APP.identifier]; const cartLoad = await TSOFT_APPS.get.result.cart.load; const carts = await TSOFT_APPS.get.result.basket; const productIds = []; if (cartLoad.PRODUCTS.length === 0) { return false; } const categories = carts.products.map((product) => { return product.category; }); const contents = cartLoad.PRODUCTS.map((product) => { const ckey = (pkey === 'PRODUCT_CODE' && typeof product.VARIANT_CODE != 'undefined' && product.VARIANT_CODE !== '') ? 'VARIANT_CODE' : pkey; productIds.push(product[ckey]); return { id: product[ckey], quantity: product.COUNT }; }); FB_CONVERSION_APP.fetch({ event_name: 'AddPaymentInfo', custom_data: { contents, currency: cartLoad.TARGET_CURRENCY === 'TL' ? 'TRY' : cartLoad.TARGET_CURRENCY, value: (FB_CONVERSION_APP.withVat ? cartLoad.PRICE_GENERAL : cartLoad.PRICE_TOTAL_SELL).toFixed(2), content_category: categories.toString(), content_type: 'product', content_ids: productIds, num_items: cartLoad.PRODUCTS.length, } }) }) }, wishList: () => { TSOFT_APPS.product.wishList.callback.add.push(function (r) { let results = Array.isArray(r) ? r : [r]; results = results.filter((result) => { return !([-1, 0].includes(result.status)) }); results.forEach((result) => { FB_CONVERSION_APP.fetch({ event_name: 'AddToWishlist', custom_data: { content_ids: [result.data.code], content_type: 'product', value: parseFloat(result.data.price.replace(',', '')).toFixed(2), currency: FB_CONVERSION_APP.currency } }); }); }) }, pageCart: () => { TSOFT_APPS.page.cart.callback.push(async function (data) { const pkey = FB_CONVERSION_APP.keyMap['cart'][FB_CONVERSION_APP.identifier]; const cart = await TSOFT_APPS.get.result.basket; const cartLoad = await TSOFT_APPS.get.result.cart.load; if (cartLoad.PRODUCTS.length === 0) { return false; } const categories = cart.products.map((product) => { return product.category; }); const content_ids = []; const contents = cartLoad.PRODUCTS.map((product) => { const ckey = (pkey === 'PRODUCT_CODE' && typeof product.VARIANT_CODE != 'undefined' && product.VARIANT_CODE !== '') ? 'VARIANT_CODE' : pkey; content_ids.push(product[ckey]); return { id: product[ckey], quantity: product.COUNT }; }); FB_CONVERSION_APP.fetch({ event_name: 'InitiateCheckout', custom_data: { contents, content_ids, currency: (cartLoad.TARGET_CURRENCY === 'TL' ? 'TRY' : cartLoad.TARGET_CURRENCY), content_category: categories.toString(), content_type: 'product', num_items: cartLoad.PRODUCTS.length, value: (FB_CONVERSION_APP.withVat ? cartLoad.PRICE_GENERAL : cartLoad.PRICE_TOTAL_SELL).toFixed(2), }, }); }) }, sign: () => { TSOFT_APPS.page.tracking.sign.callback.push(function () { FB_CONVERSION_APP.fetch({ event_name: 'CompleteRegistration', custom_data: { status: true, currency: FB_CONVERSION_APP.currency, value: '0.00' } }); }) } } FB_CONVERSION_APP.run(); </script> <!-- T-Soft Apps - V5 - Facebook Dönüşümler API - Tracking Code Body End --><!-- T-Soft Apps - v5 Google GTAG - Tracking Code Start --> <script> var GTAG_APP = { gaEnhancedEcommerce: true, currency: window.CURRENCY === 'TL' ? 'TRY' : window.CURRENCY, configs: { send_page_view: false, 'page_location': window.location.href }, params: { GA4_TRACKING_ID: '-', GTAG_TRACKING_ID: '-', GTAG_ADWORDS_ID: 'AW-431040798', GTAG_ADWORDS_LABEL: 'ty9vCM3HhfkCEJ7SxM0B', GTAG_WITH_VAT: '1', PRODUCT_TYPE: 'id', // id or code OPTIMIZE_ID: '{{OPTIMIZE_ID}}', GTAG_CURRENCY_TYPE: 'order_currency', SEND_MEMBER: '{{SEND_MEMBER}}', }, setParams: () => { for (const [key, value] of Object.entries(GTAG_APP.params)) { GTAG_APP.params[key] = value === '{{' + key + '}}' || value === '' ? 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'TRY' : product.TARGET_CURRENCY, index: index, item_brand: product.BRAND, item_list_id: product.CATEGORY_ID, item_list_name: product.CATEGORY_NAME, price: (product.PRICE_TOTAL / product.COUNT).toFixed(2), quantity: product.COUNT, ...GTAG_APP.categoryTree(product.CATEGORY_PATH + product.CATEGORY_NAME), } }); const cart = { items: products, value: cartLoad.PRICE_CART, coupon: cartLoad.COUPON_CODE, currency: cartLoad.TARGET_CURRENCY === 'TL' ? 'TRY' : cartLoad.TARGET_CURRENCY, } return cart; }, productDetail: () => { TSOFT_APPS.product.detail.callback.push(function () { const productData = PRODUCT_DATA[0]; // For Google Analytics 4 gtag("event", "view_item", { 'send_to': GTAG_APP.params.GA4_TRACKING_ID, "currency": productData.currency === 'TL' ? 'TRY' : productData.currency, "value": productData.total_sale_price, "items": [ { "item_id": productData[GTAG_APP.params.PRODUCT_TYPE], "item_name": productData.name, "currency": productData.currency === 'TL' ? 'TRY' : productData.currency, "index": 0, "item_brand": productData.brand, "item_list_id": productData.category_id, "item_list_name": productData.category, "price": productData.total_sale_price, "quantity": productData.quantity, ...GTAG_APP.categoryTree(productData.category_path + productData.category), } ] }); // For Google Universal Analytics gtag('event', 'view_item', { 'send_to': GTAG_APP.params.GTAG_TRACKING_ID, "items": [ { "id": productData[GTAG_APP.params.PRODUCT_TYPE], "name": productData.name, "list_name": productData.category, "brand": productData.brand, "category": (productData.category_path + productData.category).replace(/ > /g, '/'), "quantity": productData.quantity, "currency": productData.currency === 'TL' ? 'TRY' : productData.currency, "price": productData.total_sale_price, "list_position": 1, } ] }); gtag('event', 'page_view', { 'ecomm_pagetype': 'product', 'ecomm_totalvalue': productData.total_sale_price, 'ecomm_prodid': productData[GTAG_APP.params.PRODUCT_TYPE], 'ecomm_category': (productData.category_path + productData.category).replace(/ > /g, '/'), }); }) }, pageCategory: () => { TSOFT_APPS.page.category.callback.push((category, products) => { //For Google Analytics 4 gtag('event', 'view_item_list', { 'send_to': GTAG_APP.params.GA4_TRACKING_ID, 'items': products.slice(0, 200).map((product, index) => { return { item_id: product[GTAG_APP.params.PRODUCT_TYPE], item_name: product.name, currency: product.currency === 'TL' ? 'TRY' : product.currency, index: index, item_brand: product.brand, item_list_id: product.category_id, item_list_name: (product.category_path + product.category).replace(/ > /g, '/'), price: product.total_sale_price, ...GTAG_APP.categoryTree(product.category_path + product.category), } }), 'item_list_name': category.name, 'item_list_id': category.id }); // For Universal Analytics gtag('event', 'view_item_list', { 'send_to': GTAG_APP.params.GTAG_TRACKING_ID, 'items': products.slice(0, 200).map((product, index) => { return { id: product[GTAG_APP.params.PRODUCT_TYPE], name: product.name, list_name: product.category, brand: product.brand, category: (product.category_path + product.category).replace(/ > /g, '/'), list_position: index + 1, quantity: product.quantity, price: product.total_sale_price, } }), }); gtag('event', 'page_view', { 'ecomm_pagetype': 'category', 'ecomm_category': CATEGORY_DATA.name }); }); }, addToCart: () => { TSOFT_APPS.cart.callback.add.push(function (r) { if (([-1, 0].includes(r.status))) { return false; } let addedProduct = Array.isArray(r) ? r[0].addedProduct : r.addedProduct; // For Google Analytics 4 gtag("event", "add_to_cart", { 'send_to': GTAG_APP.params.GA4_TRACKING_ID, 'currency': GTAG_APP.currency, 'value': parseFloat(addedProduct.price).toFixed(2), 'items': [ { 'item_id': addedProduct[GTAG_APP.params.PRODUCT_TYPE], 'item_name': addedProduct.name, 'currency': window.CURRENCY === 'TL' ? 'TRY' : window.CURRENCY, 'index': 0, 'item_brand': addedProduct.brand, 'item_list_name': addedProduct.category, 'price': parseFloat(addedProduct.price).toFixed(2), 'quantity': addedProduct.quantity, ...GTAG_APP.categoryTree(addedProduct.category_path + addedProduct.category), } ] }); //For Universal Analytics gtag('event', 'add_to_cart', { 'send_to': GTAG_APP.params.GTAG_TRACKING_ID, items: [ { id: addedProduct[GTAG_APP.params.PRODUCT_TYPE], name: addedProduct.name, list_name: addedProduct.category, brand: addedProduct.brand, category: (addedProduct.category_path + addedProduct.category).replace(/ > /g, '/'), quantity: addedProduct.quantity, price: parseFloat(addedProduct.price).toFixed(2), list_position: 1, variant: addedProduct.variant, } ], }); }) }, wishList: () => { TSOFT_APPS.product.wishList.callback.add.push(function (r) { if (r.status) { let product = r.data; // For Google Analytics 4 gtag("event", "add_to_wishlist", { 'send_to': GTAG_APP.params.GA4_TRACKING_ID, 'currency': GTAG_APP.currency, 'value': parseFloat(product.price).toFixed(2), 'items': [ { item_id: product[GTAG_APP.params.PRODUCT_TYPE], item_name: product.name, currency: GTAG_APP.currency, index: 0, item_list_name: product.category_name, quantity: 1, price: parseFloat(product.price).toFixed(2), ...GTAG_APP.categoryTree((product.category_path + product.category_name) || '') } ], }); // For Universal Analytics // Does not support items in add_to_wishlist event gtag('event', 'add_to_wishlist', { 'send_to': GTAG_APP.params.GTAG_TRACKING_ID, }); } }) }, login: () => { TSOFT_APPS.page.tracking.login.callback.push(function (params) { gtag("event", "login", {}); }) }, register: () => { TSOFT_APPS.page.tracking.sign.callback.push(function (params) { if ([1, 2].includes(params.status)) { gtag("event", "sign_up", {}); } }) }, pageCart: () => { TSOFT_APPS.page.cart.callback.push(async function (data) { const cart = await GTAG_APP.getCartItems(); if (cart.items.length === 0) { return false; } // For Google Analytics 4 gtag("event", "begin_checkout", { ...cart, 'send_to': GTAG_APP.params.GA4_TRACKING_ID, }); // For Universal Analytics gtag('event', 'begin_checkout', { 'send_to': GTAG_APP.params.GTAG_TRACKING_ID, 'coupon': cart.coupon, 'items': cart.items.map((item, index) => { return { id: item.item_id, name: item.item_name, list_name: item.item_list_name, brand: item.item_brand, list_position: index + 1, quantity: item.quantity, price: item.price, } }), }); gtag('event', 'page_view', { 'ecomm_pagetype': 'cart', 'ecomm_totalvalue': cart.value || 0, 'ecomm_prodid': cart.items.map(function (e) { return e.item_id.toString(); }) || [] }); }) }, orderAddress: () => { TsoftAppsOrderAddressCallback(async function () { const cart = await GTAG_APP.getCartItems(); if (cart.items.length === 0) { return false; } if (GTAG_APP.params.GA4_TRACKING_ID) { gtag('config', GTAG_APP.params.GA4_TRACKING_ID, GTAG_APP.configs); } if (GTAG_APP.params.GTAG_TRACKING_ID) { GTAG_APP.configs['page_path'] = '/order/address'; gtag('config', GTAG_APP.params.GTAG_TRACKING_ID, GTAG_APP.configs); } // For Google Analytics 4 gtag('event', 'checkout_progress', { 'send_to': GTAG_APP.params.GA4_TRACKING_ID, 'items': cart.items, 'checkout_step': 2 }); // For Google Analytics 4 gtag("event", "add_shipping_info", { 'send_to': GTAG_APP.params.GA4_TRACKING_ID, ...cart }); // For Universal Analytics gtag('event', 'checkout_progress', { 'send_to': GTAG_APP.params.GTAG_TRACKING_ID, 'coupon': cart.coupon, 'items': cart.items.map((item, index) => { return { id: item.item_id, name: item.item_name, list_name: item.item_list_name, brand: item.item_brand, list_position: index + 1, quantity: item.quantity, price: item.price, } }), 'checkout_step': 2 }); gtag('event', 'page_view', { 'ecomm_pagetype': 'cart', 'ecomm_totalvalue': cart.total || 0, 'ecomm_prodid': cart.items.map(function (e) { return e.item_id.toString(); }) || [] }); }); }, orderPayment: () => { TsoftAppsOrderPaymentCallback(async function (params) { const cart = await GTAG_APP.getCartItems(); if (cart.items.length === 0) { return false; } if (GTAG_APP.params.GA4_TRACKING_ID) { gtag('config', GTAG_APP.params.GA4_TRACKING_ID, { ...GTAG_APP.configs, 'page_location': window.location.href }); } if (GTAG_APP.params.GTAG_TRACKING_ID) { gtag('config', GTAG_APP.params.GTAG_TRACKING_ID, { ...GTAG_APP.configs, 'page_path': '/order/payment' }); } // For Google Analytics 4 gtag('event', 'checkout_progress', { 'send_to': GTAG_APP.params.GA4_TRACKING_ID, 'items': cart.items, 'checkout_step': 3 }); // For Google Analytics 4 gtag("event", "add_payment_info", { 'send_to': GTAG_APP.params.GA4_TRACKING_ID, ...cart }); // For Universal Analytics gtag('event', 'checkout_progress', { 'send_to': GTAG_APP.params.GTAG_TRACKING_ID, 'coupon': cart.coupon, 'items': cart.items.map((item, index) => { return { id: item.item_id, name: item.item_name, list_name: item.item_list_name, brand: item.item_brand, list_position: index + 1, quantity: item.quantity, price: item.price, } }), 'checkout_step': 3 }); gtag('event', 'page_view', { 'ecomm_pagetype': 'cart', 'ecomm_totalvalue': cart.total || 0, 'ecomm_prodid': cart.items.map(function (e) { return e.item_id.toString(); }) || [] }); }) }, removeFromCart: () => { TSOFT_APPS.cart.callback.delete.push(function (params) { if (params.status && params?.deletedProduct?.id > 0) { gtag("event", "remove_from_cart", { currency: "USD", value: params.deletedProduct.total_price * params.deletedProduct.quantity, items: [ { item_id: params.deletedProduct.id, item_name: params.deletedProduct.name, index: 0, item_brand: params.deletedProduct.brand, price: params.deletedProduct.total_price, quantity: params.deletedProduct.quantity } ] }); } }) }, orderApprove: () => { TsoftAppsOrderApproveCallback(function (order) { let currency = order[GTAG_APP.params.GTAG_CURRENCY_TYPE] === 'TL' ? 'TRY' : order[GTAG_APP.params.GTAG_CURRENCY_TYPE]; const products = order.products.map((product, index) => { const price = GTAG_APP.params.GTAG_CURRENCY_TYPE === 'currency' ? (GTAG_APP.params.GTAG_WITH_VAT === '1' ? product.total_amount_order : product.amount_order) : (GTAG_APP.params.GTAG_WITH_VAT === '1' ? product.total_amount_store : product.amount_store); return { item_id: GTAG_APP.params.PRODUCT_TYPE === 'id' ? product.identifier : product.code, item_name: product.name, currency: currency, index: index, item_brand: product.brand, item_list_id: product.category_id, item_list_name: product.category_name, quantity: product.quantity, price: parseFloat(price.toFixed(2)), ...GTAG_APP.categoryTree(product.category_path + product.category_name) } }); let orderValue = GTAG_APP.params.GTAG_CURRENCY_TYPE === 'currency' ? (GTAG_APP.params.GTAG_WITH_VAT === '1' ? order.amount : order.amount_without_vat) : (GTAG_APP.params.GTAG_WITH_VAT === '1' ? order.amount_store : order.amount_without_vat); if (GTAG_APP.params.GA4_TRACKING_ID) { gtag('config', GTAG_APP.params.GA4_TRACKING_ID, { ...GTAG_APP.configs, 'page_location': window.location.href }); } if (GTAG_APP.params.GTAG_TRACKING_ID) { GTAG_APP.configs['page_path'] = '/order/approve'; gtag('config', GTAG_APP.params.GTAG_TRACKING_ID, GTAG_APP.configs); } gtag('event', 'page_view', { 'ecomm_pagetype': 'purchase', 'ecomm_totalvalue': orderValue.toFixed(2), 'ecomm_prodid': products.map(function (e) { return e.item_id.toString(); }) || [] }); // For Google Analytics 4 gtag("event", "purchase", { 'send_to': GTAG_APP.params.GA4_TRACKING_ID, 'transaction_id': order.transaction, 'value': parseFloat(orderValue.toFixed(2)), 'tax': parseFloat((order.total_vat).toFixed(2)), 'shipping': order.cargo_price, 'currency': GTAG_APP.currency, 'coupon': order.coupon, 'items': products }); // For Universal Analytics gtag('event', 'purchase', { 'send_to': GTAG_APP.params.GTAG_TRACKING_ID, 'transaction_id': order.transaction, 'value': parseFloat(orderValue.toFixed(2)), 'tax': parseFloat((order.total_vat).toFixed(2)), 'shipping': order.cargo_price, 'currency': GTAG_APP.currency, 'coupon': order.coupon, 'items': products.map((item, index) => { return { id: item.item_id, name: item.item_name, list_name: item.item_list_name, brand: item.item_brand, list_position: index + 1, quantity: item.quantity, price: parseFloat(item.price), } }) }); //For Track Ads conversions if (GTAG_APP.params.GTAG_ADWORDS_ID !== '') { gtag('event', 'conversion', { 'send_to': GTAG_APP.params.GTAG_ADWORDS_ID + '/' + GTAG_APP.params.GTAG_ADWORDS_LABEL, 'value': orderValue.toFixed(2), 'currency': currency, 'transaction_id': order.transaction }); } }); } } GTAG_APP.run(); </script> <!-- T-Soft Apps - v5 Google GTAG - Tracking Code End --><script type="text/javascript" src="//www.googleadservices.com/pagead/conversion_async.js" charset="utf-8"></script> <script> var Remarketing; $(function() { Remarketing = { google_conversion_id : "431040798", google_remarketing_only : true }; window.remarketingCallback = function(event){ if(typeof event !== 'undefined'){ google_tag_params.ecomm_pagetype = event; } var cat_list = []; var categories = []; $.ajax({ type: 'GET', dataType: 'json', url: '/srv/service/customer/get-basket', success: function (r) { google_tag_params.ecomm_totalvalue = parseFloat(r.price) || 0; google_tag_params.ecomm_prodid = r.products.map(function (a) { return a.identifier.toString(); }) || []; cat_list = r.products.map(function (a) { return a.category.toString(); }) || []; $.each(cat_list, function (key, value) { if (categories.indexOf(value) == -1) { categories.push(value); } }); google_tag_params.ecomm_pcat = categories; Remarketing.google_custom_params = google_tag_params; //console.log(Remarketing); window.google_trackConversion(Remarketing); } }); } if(MEMBER_INFO.ID > 0) { Remarketing['google_user_id'] = MEMBER_INFO.ID;} if (window.google_trackConversion) { window.google_tag_params = window.google_tag_params || { }; if (['home', 'category', 'product', 'cart', 'payment', 'address', 'approve','other'].indexOf(PAGE_TYPE) > -1) { google_tag_params.ecomm_pagetype = PAGE_TYPE; }else if (PAGE_TYPE === 'search') { google_tag_params.ecomm_pagetype = 'searchresults'; }else if (PAGE_TYPE === 'approve'){ // sipariş onay.. buraya sipariş toplam vb degerlerde çekilebilir google_tag_params.ecomm_pagetype = 'purchase'; google_tag_params.ecomm_totalvalue = approveOrderData.amount || 0; google_tag_params.ecomm_prodid = approveOrderData.products.map(function(a) {return a.identifier.toString();}) || []; }else if(PAGE_TYPE === 'order'){}else{ google_tag_params.ecomm_pagetype = 'other'; } if (PAGE_TYPE === 'product') { google_tag_params.ecomm_totalvalue = parseFloat(PRODUCT_DATA[0].total_sale_price); google_tag_params.ecomm_prodid = PRODUCT_DATA[0].id; google_tag_params.ecomm_category = sp_cleaner(PRODUCT_DATA[0].category); } if (PAGE_TYPE === 'category') { google_tag_params.ecomm_category = sp_cleaner(CATEGORY_DATA.name); } // sepeti ajax ile alıcaz o yüzden else.. if(PAGE_TYPE === 'cart' || PAGE_TYPE === 'address' || PAGE_TYPE == 'payment') { window.remarketingCallback(); }else{ if(!isNaN(google_tag_params.ecomm_totalvalue)) { google_tag_params.ecomm_totalvalue = parseFloat(google_tag_params.ecomm_totalvalue); } Remarketing.google_custom_params = google_tag_params; //console.log(Remarketing); window.google_trackConversion(Remarketing); } Cart.callback.add.push(function (r) { window.remarketingCallback('addtocart'); }); Cart.callback.delete = function(r) { window.remarketingCallback('removetocart'); }; } }); function sp_cleaner(text = ''){ return text.replace(/[^a-zA-ZğüşıöçĞÜŞİÖÇ1234567890 ]/g, '').trim(); } </script><div class="w-100" id="tsoft-ecommerce-systems"> <a href="https://www.tsoft.com.tr" target="_blank" title="T-Soft E-ticaret Sistemleri"> <span>T</span>-Soft </a> <a href="https://www.tsoft.com.tr" target="_blank" title="E-ticaret">E-Ticaret</a> Sistemleriyle Hazırlanmıştır. </div> <style type="text/css"> #tsoft-ecommerce-systems { line-height:30px; font-size:12px; color:#3b3734 !important; text-align:center; background:#f0f0f0 !important; padding: 4px 10px; display: block!important; visibility: visible!important; opacity: 1!important; } #tsoft-ecommerce-systems a{ color: inherit !important; } #tsoft-ecommerce-systems a:first-child{ font-weight:700 !important; } #tsoft-ecommerce-systems a:first-child span{ color:#ec6408 !important; } </style><input type="hidden" id="facebook_app_id" value=""/> <script>window.tsa=window.tsa||function(){(tsa.q=tsa.q||[]).push(arguments)}</script> <script async src="https://analytics.tsoftapps.com/tsa.js"></script> <script> (function () { if (typeof tsa !== 'function') return; var CUR = (typeof CURRENCY !== 'undefined' && CURRENCY) ? CURRENCY : 'TRY'; // V5 sepet bilgisi: OS2'deki CART_INFO yerine CART_TOTAL / CART_COUNT global'leri kullanılır var CART_INFO = (typeof window.CART_INFO !== 'undefined' && window.CART_INFO) ? window.CART_INFO : { TOTAL: (typeof CART_TOTAL !== 'undefined') ? CART_TOTAL : 0, COUNT: (typeof CART_COUNT !== 'undefined') ? CART_COUNT : 0 }; var toNumber = function (v) { if (v == null) return 0; if (typeof v === 'number') return isFinite(v) ? v : 0; var s = String(v).replace(/[^\d.,-]/g, ''); var lastComma = s.lastIndexOf(','); var lastDot = s.lastIndexOf('.'); if (lastComma > lastDot) { s = s.replace(/\./g, '').replace(',', '.'); } else { s = s.replace(/,/g, ''); } var n = parseFloat(s); return isFinite(n) ? n : 0; }; var productFromData = function () { if (typeof PRODUCT_DATA === 'undefined' || !PRODUCT_DATA.length) return null; return PRODUCT_DATA[0]; }; var isProductPage = (typeof PAGE_TYPE !== 'undefined' && PAGE_TYPE === 'product') || PAGE_ID == 3 || PAGE_ID == 38 || PAGE_ID == 94; // ---- product_view ---- if (isProductPage) { var p = productFromData(); if (p) { tsa('product_view', { sku: p.code || String(p.id || ''), name: p.name || '', category: p.category_path || p.category || '', price: toNumber(p.total_sale_price != null ? p.total_sale_price : p.sale_price), currency: p.currency || CUR }); } } // ---- cart_view ---- if (PAGE_ID == 30) { tsa('cart_view', { total: toNumber(CART_INFO.TOTAL), items_count: parseInt(CART_INFO.COUNT) || 0, currency: CUR }); } // ---- search ---- if (PAGE_ID == 12) { var q = ''; try { q = new URLSearchParams(location.search).get('q') || ''; } catch (e) {} var count = 0; try { count = (typeof PRODUCT_DATA !== 'undefined' && PRODUCT_DATA.length) ? PRODUCT_DATA.length : document.querySelectorAll('[data-product-id]').length; } catch (e) {} tsa('search', { query: q, results_count: count }); } // ---- checkout_start ---- if (PAGE_ID == 91 && !/\/approve(\/|$|\?)/.test(location.pathname + location.search)) { tsa('checkout_start', { total: toNumber(CART_INFO.TOTAL), items_count: parseInt(CART_INFO.COUNT) || 0, currency: CUR }); } // ---- add_to_cart ---- if (typeof callbacks !== 'undefined' && callbacks && callbacks.cart && Array.isArray(callbacks.cart.add)) { callbacks.cart.add.push(function (response) { var items = Array.isArray(response) ? response : [response]; var productMap = {}; if (typeof PRODUCT_DATA !== 'undefined' && PRODUCT_DATA.length) { PRODUCT_DATA.forEach(function (pd) { if (pd && pd.id != null) productMap[pd.id] = pd; }); } items.forEach(function (item) { if (!item || (item.status != null && item.status < 1)) return; var pd = productMap[item.productId] || productMap[item.id] || {}; tsa('add_to_cart', { sku: pd.code || item.productCode || item.WS_URUN_KODU || String(item.productId || item.id || ''), name: pd.name || item.productName || item.URUN_ADI || '', category: pd.category_path || pd.category || '', price: toNumber(pd.total_sale_price != null ? pd.total_sale_price : (pd.sale_price != null ? pd.sale_price : item.price)), quantity: parseInt(item.quantity) || 1, currency: pd.currency || item.currency || CUR }); }); }); } // ---- remove_from_cart ---- if (typeof callbacks !== 'undefined' && callbacks && callbacks.cart && Array.isArray(callbacks.cart.delete)) { callbacks.cart.delete.push(function (response) { if (!response) return; var item = Array.isArray(response) ? response[0] : response; if (!item) return; tsa('remove_from_cart', { sku: item.productCode || item.WS_URUN_KODU || String(item.productId || item.id || ''), name: item.productName || item.URUN_ADI || '', price: toNumber(item.price), quantity: parseInt(item.quantity) || 1, currency: item.currency || CUR }); }); } // ---- purchase ---- if (typeof callbacks !== 'undefined' && callbacks && callbacks.order && Array.isArray(callbacks.order.approve)) { callbacks.order.approve.push(function (orderData) { if (!orderData || !orderData.transaction) return; var key = 'tsa_purchase_' + orderData.transaction; try { if (sessionStorage.getItem(key)) return; sessionStorage.setItem(key, '1'); } catch (e) {} var products = Array.isArray(orderData.products) ? orderData.products : []; var itemsCount = products.reduce(function (s, pr) { return s + (parseInt(pr && pr.quantity) || 1); }, 0); if (!itemsCount) itemsCount = products.length; tsa('purchase', { order_id: orderData.transaction, total: toNumber(orderData.amount), items_count: itemsCount, currency: orderData.currency || CUR }); }); } })(); </script> </body> </html>