 x
İletişim
E-Ticaret Sektöründe 15 Yıllık Tecrübe
Kargo Takip
Menü
Favorilerim
Kargo Takip
Giriş Yap
Kayıt Ol
Hesabım
Şifremi Unuttum
Kayıt Ol

Kaplumbağa Kabuğu Üzerine Fildişi Kakma Yüzük Hiç Yazılı

Ürün Kodu : KKY019
Öne Çıkan Bilgiler
BU ÜRÜNÜN TAMAMEN EL İŞÇİLİĞİ İLE YAPILDIĞINI VE YÜZÜĞÜN ÜZERİNE İSTEDİĞİNİZ ŞEYİ HAT İLE YAZDIRABİLECEĞİNİZİ BİLİYOR MUYDUNUZ?
Yüzük Ölçüsü Seçiniz :
Hediyesi :
11.897,00 TL
Havale Fiyatı : 11.302,15 TL %5  İndirim
Favorilerim Fiyat Alarmı
WHATSAPP SİPARİŞ HATTI

Tükendi

Gelince Haber Ver
iko.png (119 KB)
kapıda ödeme.png (83 KB)
kargo.png (62 KB)
sertifika.png (62 KB)
Stok Kodu: KKY019
Metaryel: 925 Ayar Gümüş
Boyut: mm
Kullanılan TAŞ: Fildişi Üzerine Abanoz Kakma
Ağırlık: 13,77 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:
Hazırlanış Süresi:
10-12 İş Günü İçerisinde
Özellikler:
Ürün 925 Ayar Gümüştür. Tamamen El İşçiliği olup, Kaplumbağa Kabuğunun üzerine Sedef Kakma olarak yapılmıştır.
Ürün Sertifikalı ve Faturalıdır. Osmanlı Pazar Güvencesi ile Sizlerle. Sınırlı Sayıda Üretilmiş Olup, Özel Sipariş Kabul Edilmektedir.Sipariş vereceğiniz ürün sizin için özel üretileceğinden bekleme süresi yaklaşık 10-12 gün arasındadır. 
Tamamen el işçiliği olduğundan , dünyada bir EŞİ DAHA OLMAYACAKTIR. Bu yüzden vazgeçilmez bir armağan arıyorsanız, bu ürün tam size göre diyebiliriz. İyi Günlerde Kullanmanız Dileğiyle...
Hiç Yazısının içerdiği  Anlam Nedir? 
 
Bir insanın kendini dev aynasında görmek şöyle dursun, en parlak aynalarda bile görünmeyecek ve kendini göremeyecek kadar o büyük varlıkta yok olmanın sırrına ermesi mânâsına, ermesindeki ruh büyüklüğüne ve beden hiçliği budur.
Tasavvufta HİÇ olmak hep olmaktır, 
"HİÇ edince kendini, hep olursun" 
yani ; 
Bütünün yanında hiçbir değer ifade etmeyecek şekilde bu bütünle birleşmesi, onunla kaynaşmasıdır. 
"Bütünde, Birde yok olma” anlamına gelir...
Kaplumbağa Kabuğu Nedir?
Kaplumbağa kabuğu çok eski çağlardan bu yana kıymetli takılarda kullanılan bir Uzakdoğu hazinesidir. Tropikal ve sup tropikal denizlerin 50-60 metre derinlikli lagünlerinde bulunan deniz kaplumbağalarının kabukları termoplasttık yapı arz ederler.
Mukavemetleri çok yüksektir. On yıllar boyunca renk atmadan değişime uğramadan kullanılabilme
Özellikleri vardır. Kaplumbağa kabuğu doğal taşların birçoğundan Kıymetlidir. Sebebi ise yılda sadece 1000civarında kaplumbağa
Kabuğunun takı üretimi için kullanılmasından kaynaklanır. Takı için kullanılan kaplumbağa kabukları ise sadece hawksbill denilen
kaplumbağa türünden elde edilir.
Kaplumbağa Kabuğunun değerini arttıran etkenler:
  •  Şeffaflık derecesinin yüksek olması. Benekli kahverengiliklerinin cilalı gibi durması
  •  Plakalarının kalın ve sarı katmanlarının belirgin olması
  •  Kabuk üzerinde kakma işlemi yapılırken bu maddenin işleme rahat gelmesi değeri arttıran etkenlerdendir.