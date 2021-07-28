Ürün Açıklaması;
Ürün 925 Ayar Gümüştür. Tamamen El İşçiliği olup, Kaplumbağa Kabuğunun üzerine Sedef Kakma olarak yapılmıştır.
Ürün Sertifikalı ve Faturalıdır. Osmanlı Pazar Güvencesi ile Sizlerle. Sınırlı Sayıda Üretilmiş Olup, Özel Sipariş Kabul Edilmektedir.Sipariş vereceğiniz ürün sizin için özel üretileceğinden bekleme süresi yaklaşık 10-12 gün arasındadır.
Tamamen el işçiliği olduğundan , dünyada bir EŞİ DAHA OLMAYACAKTIR. Bu yüzden vazgeçilmez bir armağan arıyorsanız, bu ürün tam size göre diyebiliriz. İyi Günlerde Kullanmanız Dileğiyle...
م (Mim) : Mim, mülk, şehadet ve kahır alemindendir. Çıkış yeri Ba’nın mahreciyle aynıdır. Tabiatı soğukluk ve kuruluk, unsuru topraktır. Sayısal değeri 40 tır.
Kaplumbağa Kabuğu Nedir?
Kaplumbağa kabuğu çok eski çağlardan bu yana kıymetli takılarda kullanılan bir Uzakdoğu hazinesidir. Tropikal ve sup tropikal denizlerin 50-60 metre derinlikli lagünlerinde bulunan deniz kaplumbağalarının kabukları termoplasttık yapı arz ederler.
Mukavemetleri çok yüksektir. On yıllar boyunca renk atmadan değişime uğramadan kullanılabilme
Özellikleri vardır. Kaplumbağa kabuğu doğal taşların birçoğundan Kıymetlidir. Sebebi ise yılda sadece 1000civarında kaplumbağa
Kabuğunun takı üretimi için kullanılmasından kaynaklanır. Takı için kullanılan kaplumbağa kabukları ise sadece hawksbill denilen
kaplumbağa türünden elde edilir.
Kaplumbağa Kabuğunun değerini arttıran etkenler:
- Şeffaflık derecesinin yüksek olması. Benekli kahverengiliklerinin cilalı gibi durması
- Plakalarının kalın ve sarı katmanlarının belirgin olması
- Kabuk üzerinde kakma işlemi yapılırken bu maddenin işleme rahat gelmesi değeri arttıran etkenlerdendir.