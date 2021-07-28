Fil Dişi Özellikleri ?

Fildişi,bilindiği üzere filin savunma aracı olarak kullandığı kemiksi yapılı,uzun dişleridir.İlkçağdan bu yana süs eşyaları yapımında kullanılmıştır.

Harun Reşid’in Charlemagne’a hediye ettiği satranç takımı, Phidias’ın Atina Parthenon’u heykelleri fildişinden yapılmıştır.

Abanoz Ağacının Özellikleri ?

Tedavide tohumları kullanılan bitki, süs bitkisi olarak yetiştirilir. 7 metreye kadar uzayabilen ağacın yaprakları üçer üçer olup, goncaları yoktur. Bodur ve çalımsı bir ağaç olan abanoz ağacının meyveleri koyu kahve ve fasulye şeklindedir. Mayıs ve haziran aylarında çiçek açar.

Önerilen Hastalıklar: Bitkinin tohumlarının, harap olmuş sinirleri uyarıcı etkisi vardır. Bronşit, nefes darlığı, kalp hastalıkları, çarpıntı, göz ağrıları gibi rahatsızlıklarda kullanılması tavsiye edilir. Şu anda, bitki sadece ilaç sanayinde kullanılmaktadır.

Kullanım Şekli ve Dozu: Tozları kaynatılıp, elde edilen suyla devamlı yaşaran gözler ve ağrıyan gözler pansuman yapılırsa şifa verir.

Günümüzde fildişinden koleksiyonluk,özel tesbihler yapılmaktadır ancak imitasyonları olduğu gibi kemik tozundan yapay olarakta fildişi benzeri ürünler üretilip piyasaya sürülebilmektedir.