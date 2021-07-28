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|Stok Kodu:
|SLM016
|Metaryel:
|Grup Sallama Sistemli Tesbih
|Kullanılan TAŞ:
|Hipopotam Dişi
|Ağırlık:
|18,20 GR (+/-1,5)
|Tane Kesim Şekli:
|Arpa Kesim
|Tane Kalınlığı:
|10 mm (Uzunluk ) x 7 mm (kalınlık)
|Tesbih Toplam Uzunluğu:
|34 cm
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Hazırlanış Süresi:
|7 Gün - 10 Gün Arası
|Özellikler:
Su aygırlarının 44 dişi vardır. Her iki yanda da 3 kesici diş, bir köpek dişi, dört öğütücü azı ve üç azı dişi bulunur. Alt çenedeki kesici dişler hemen hemen domuzlardaki gibi yatay dururlar ve devasa bir tehdit oluştururlar. Yukarıdaki köpek dişlerine karşı işleyip, karşılıklı birbirlerini keskinleştirerek tehlikeli bir silah olurlar. İşte bu dişleri, yüksek hızı ve iri cüssesi sayesinde su aygırı afrikanın beş büyüklerinden beşincisidir.
Hayvan dişleri arasında en sert yapıya ve porselen dokusunda olan tek diştir.