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Kaplan Gözü Dizi Taş - 6 mm

Ürün Kodu : SHR015
Öne Çıkan Bilgiler
Bir kuvars cinsi olan Kaplan Gözü, bazı kesimlerde "Bağımsızlık Taşı" diye de anılır.
Hediyesi :
1.768,00 TL
Havale Fiyatı : 1.679,60 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:SHR015
Metaryel:
Boyut:6 mm Boyu  / 6 mm Kalınlık
Kullanılan TAŞ:Kaplan Gözü Doğal Taş
Ağırlık:
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Kaplan Gözü Dizi Taş - 6 mm
Doğaltaş dizileri toplamda 40cm. olup taşın
ebatına göre farklılık arz eder. 
Örn: 8mm ebatında bir taş için 400mm / 8 mm = 50 adet taş tekabül etmektedir.
Toplu alımlar için lütfen stok Sorunuz.    
KAPLAN GÖZÜ TAŞININ ÖZELLİKLERİ
Kaplan Gözü Taşının Vücuda Yararları Nelerdir ?
 Bir kuvars cinsi olan Kaplan Gözü, bazı kesimlerde "Bağımsızlık Taşı" diye de anılır. Buna sebep, taşın kendisini üzerinde bulunduran kişileri başka insanlara karşı daha az bağımlı yaptığına inanılmasıdır. Bu özelliği ikili ilişkileri zedelediği gibi, iş hayatında da ortaklıkları sona erdirebilir. Bu sebepten de çelişkili bir taş diye de adlandırılır. Sindirim sistemi bozuklukları bu taş sayesinde giderilebilir. Dalak, pankreas ve kolon için faydalıdır. Duygusal denge unsurudur ve inatçılığı azaltan bir taş olarak bilinir. Maskulen enerji verdiği gibi, kişilerin olayları net algılamasında rol oynar. Kaplan Gözü'nün bir özelliği de nazardan koruduğuna inanılmasıdır. Daha çok eski zamanlarda bu niyetle kullanılırdı. Oğlak ve yengeç burçlarının taşı olarak bilinir.

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