Necef Dizi Taş - 6 mm
Doğaltaş dizileri toplamda 40cm. olup taşın
ebatına göre farklılık arz eder.
Örn: 8mm ebatında bir taş için 400mm / 8 mm = 50 adet taş tekabül etmektedir.
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Necef Taşı
Necef taşından yapılan tesbihler, "padişah tesbihi” olarak da bilinir. Özellikle Osmanlı Devleti döneminde padişahlar için işlenen tesbihlerde kullanılan en gözde taşlardan biridir. Bunun başlıca nedeni ise necef tesbihlerin yazın eli terletmemesi ve çekiminin kolay olmasıdır.
Necef taşı, camsı parlaklığı, kristalize yapısı ve şeffaflığı ile tesbih meraklılarının ve koleksiyonerlerin ilgisini çekmiştir. Bazı dini kaynaklarda geçen "Necef’e bakmak Kabe’ye bakmak kadar sevaptır” hadisi de, necef taşından yapılmış tesbihlere manevi değer katmıştır. Oluşumundaki su etkisi nedeniyle, neceften yapılmış tesbihlerin kişiye huzur ve ferahlık getirdiği bilinir. Bilhassa, yaz mevsimlerinde eli terletmeyen ve nemi önleyen yapısıyla, gündelik kullanım için Necef tesbihler tavsiye edilir.
Necef Taşının Özellikleri:
Kristal Kuvars ve Kaya Kristali olarak da adlandırılan Necef taşı, adını Irak’ın aynı adı taşıyan Necef şehrinden almıştır. Bölgeye, yılın belli zamanlarında yağan dolu tanelerinin içerisinde bulunan sıvının dağın oluklardan dağa akması ve orada sertleşip donmasıyla oluşur. Bu özellikleriyle mucizevi bir taş olarak kabul edilir. Oluşum şartları oldukça zorludur ve bu nedenle günümüzde nadir bulunan cevherlerden biridir.
Renksiz, berrak ve temiz görünümlü bir taştır. En saf kuvars formudur. Sahip olduğu parlaklık ile cama benzer ancak camdan çok daha serttir. Çoğunlukla içerisinde, donmuş su damlası bulunur ve kırıldığında tekrar suya dönüşür. Bu nedenle doğanın enerjisini içinden geçirip ilettiğine inanılır. Necef taşı taşıyan kimselerin ise doğanın gücüne sahip olduğuna.
Çok uzun yıllar evvel keşfedilen taş, keşiften bu yana çeşitli süs eşyaları, ziynet eşyaları ve mücevherat yapımında kullanılmıştır.
Bunun yanında, bazı hadislerde, Necef Taşı’na bakmanın Kabe’ye bakmak kadar sevap olduğu dile getirilmiştir. Bu nedenle, hem fiziksel özellikleri bakımından hem de dini açıdan kıymetli bir taştır.
Necef Taşının Ruhsal Faydaları:
- Kişinin çevresinde oluşan negatif enerjiyi yok ettiği gibi pozitif enerjiyi toplar, aktive eder ve biriktirir.
- Duygusal dengeleyici özelliği vardır.
- Uyarıcı, eyleme geçirici bir etkiye sahiptir.
- Güç ve canlılık kaybına karşı koruma sağlar.
- Dağ kristali de denilen bu taşın, oluşum koşulları nedeniyle insana ferahlık ve huzur verdiği bilinmektedir.
- Tene temas ettirilerek kıyafet altında taşındığı takdirde, kişiyi diğer insanların negatif enerjilerinden korur.
- Ruhsal yetenekleri açığa çıkarır.
- Necef Taşının Fiziksel Faydaları: necef taşının özellikleri
- Grip, baş ağrısı ve migrene iyi gelir.
- Beyin fonksiyonlarını uyarır.
- Cep telefonu, telsiz gibi cihazlardan yayılan radyasyonu toplar. Böylece radyasyonun insan vücudunda toplanmasını engeller.
- Zihinsel konsantrasyonu kuvvetlendirir.
- Sindirim ve kan dolaşımı sistemini sağlıklı tutar.
- Göz için sağlıklıdır.
- Bağışıklık sistemini güçlendirir.
- Kalbi güçlendirdiği, bitkinliği giderdiği ve tansiyon düşüklüğünü önlediği bilinmektedir