Necef Dizi Taş - 6 mm

Doğaltaş dizileri toplamda 40cm. olup taşın

ebatına göre farklılık arz eder.

Örn: 8mm ebatında bir taş için 400mm / 8 mm = 50 adet taş tekabül etmektedir.

Toplu alımlar için lütfen stok Sorunuz.

Necef Taşı

Necef taşından yapılan tesbihler, "padişah tesbihi” olarak da bilinir. Özellikle Osmanlı Devleti döneminde padişahlar için işlenen tesbihlerde kullanılan en gözde taşlardan biridir. Bunun başlıca nedeni ise necef tesbihlerin yazın eli terletmemesi ve çekiminin kolay olmasıdır.

Necef taşı, camsı parlaklığı, kristalize yapısı ve şeffaflığı ile tesbih meraklılarının ve koleksiyonerlerin ilgisini çekmiştir. Bazı dini kaynaklarda geçen "Necef’e bakmak Kabe’ye bakmak kadar sevaptır” hadisi de, necef taşından yapılmış tesbihlere manevi değer katmıştır. Oluşumundaki su etkisi nedeniyle, neceften yapılmış tesbihlerin kişiye huzur ve ferahlık getirdiği bilinir. Bilhassa, yaz mevsimlerinde eli terletmeyen ve nemi önleyen yapısıyla, gündelik kullanım için Necef tesbihler tavsiye edilir.

Necef Taşının Özellikleri:

Kristal Kuvars ve Kaya Kristali olarak da adlandırılan Necef taşı, adını Irak’ın aynı adı taşıyan Necef şehrinden almıştır. Bölgeye, yılın belli zamanlarında yağan dolu tanelerinin içerisinde bulunan sıvının dağın oluklardan dağa akması ve orada sertleşip donmasıyla oluşur. Bu özellikleriyle mucizevi bir taş olarak kabul edilir. Oluşum şartları oldukça zorludur ve bu nedenle günümüzde nadir bulunan cevherlerden biridir.

Renksiz, berrak ve temiz görünümlü bir taştır. En saf kuvars formudur. Sahip olduğu parlaklık ile cama benzer ancak camdan çok daha serttir. Çoğunlukla içerisinde, donmuş su damlası bulunur ve kırıldığında tekrar suya dönüşür. Bu nedenle doğanın enerjisini içinden geçirip ilettiğine inanılır. Necef taşı taşıyan kimselerin ise doğanın gücüne sahip olduğuna.

Çok uzun yıllar evvel keşfedilen taş, keşiften bu yana çeşitli süs eşyaları, ziynet eşyaları ve mücevherat yapımında kullanılmıştır.

Bunun yanında, bazı hadislerde, Necef Taşı’na bakmanın Kabe’ye bakmak kadar sevap olduğu dile getirilmiştir. Bu nedenle, hem fiziksel özellikleri bakımından hem de dini açıdan kıymetli bir taştır.

Necef Taşının Ruhsal Faydaları: