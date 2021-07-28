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Karışık Doğal Taşlı Rodyum Kaplama 925 Ayar Gümüş Bileklik

Ürün Kodu : KG0192
Öne Çıkan Bilgiler
Karışık Taşlı 925 Ayar Gümüş Bileklik Bu ürünü İsteseniz Kredi Kartı ile Alabilirsiniz Ürünümüz faturalı ve Sertifikalıdır.
Hediyesi :
16.518,00 TL
Havale Fiyatı : 15.692,10 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:KG0192
Metaryel:
Orjinal Ametist Taşı
Orjinal Pembe Kuvars
Orjinal Granat - LAL Taşı
Orjinal Topaz Taşı
Orjinal Safir Taşı
Orjinal Limon Kuvars
Orjinal Opal Taşlı
Boyut:mm
Kullanılan TAŞ:
Ağırlık:28,50 gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:
  • Karışık taşlardan hazırlanmiş bayan bileklik
Ürün Etiketleri
karşık taşlı bileklik
limon kuvars bileklik
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lal taşi bileklik
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safir taşlı bileklik
limon kuvars taşlı bileklik
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