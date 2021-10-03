Manolya Çiçeği Esansı - Manolya Kokusu Kadın

Stok Kodu: SE057 Metaryel: Boyut: Kullanılan TAŞ: Ağırlık: 8 ml Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (9 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler: El bileklerine sürülerek birbirine ovuşturulduğunda ve kulak arkasına sürüldüğünde kokusu daha kalıcı olur. NOT: Şişelerde, stok durumuna göre renk ve model değişebilir. En uygun şişe muadiliyle gönderilir. Kokuda hiç bir değişiklik olmamaktadır.

Manolya Çiçeği Kokusu





Üst notalarda üzüm, ananas, turunçgil manolya çiçeği;

Orta notalarda kavun, frezya, yasemin, beyaz sümbül, ylang-ylang;

Alt notalarda sıcak odunsu misk.

Akuatik notalar, tatlı meyvemsi muskat üzümleri, taze ananas,manolya çiçekleri, turunçgil notaları mükemmel bir şekilde harmanlanan koku, yüksek kaliteli statüsüne ulaşıyor. Karpuz, frezya , sümbül ve ylang-ylang notaları ile güzel bir karışım oluşturulmuş, odunsu notalar ve misk ile alt notalarında Akdeniz'in sıcak mizacı hatırlatılmıştır. Bu koku güçlü, feminen ve özgür kadınların tutkusunu serbest bırakır. İkonik notası Frenk üzümü etrafında, yoğun vanilya, açan güller, güneş çiçeği ve yasemin çiçeğini bir araya getirerek feminenliğin gücünü ve zarafetini aynı anda yansıtan baştan çıkarıcı, meyvemsi çiçeksi bir koku.. Kokunun kalbinde ise sedir ağacı ve modern ambersi-odunsu kokular ile karakter ve olgunluk kazanıyor.



B31