Stok Kodu: DUA354 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Boyut: 15*20 mm Kullanılan TAŞ: Sedef Taşı Ağırlık: 18 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (9 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Muhabbet Tılsımı Ebced Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler: Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz. Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri osmanlıpazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz. Dipnot: Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.

Vefk’ler sadece kişiye özel olup ancak kime hazırlandıysa o kişi fayda görür. Evlilik muhabbeti için hazırlanan bir vefk kime hazırlandıysa o vefk’ten o kişi fayda görür. Çünkü vefk sadece kişiye özel ve işin mahiyetine göre hazırlanır ve sadece kime hazırlandıysa o kişiye fayda verir.



Muhabbet tılsımını yapmak isteyenler önce şunu bilmelidirler. Muhabbet tılsımı yapabilmek için mutlaka gerekli ilme ve beceriye sahip olunmalıdır. Havas ilmi bilinmeden yapılmamalıdır. Muhabbet tıllsımı genellikle vefk ile yapılmaktadır. Vefklerde belli dualar ebced kuralı denilen sistemle icra edilir. Ancak işlemlerin nasıl yapıldığı, onu yapan hocanın bilgisindedir.



Özellikle modern çağda böyle sıkıntılar çok daha fazla görülmeye başlanmıştır. Eşlerin birbirlerine karşı tahammülsüz olması, sıkıntıların en başında yer alır. Muhabbet tılsımı kaybolan sohbet ve sevginin tekrar yeşermesi için yapılır.



Muhabbet tılsımı ile eşler birbirlerine daha bağlı hale gelirler. Birbirlerini çok daha derinden sevmeye başlarlar. Sadece eşler için değil, arası bozuk olan kardeşlerin barıştırılması, dostlukların pekiştirilmesi için de takılabilir.



Eşlerin evliliklerinde meydana gelen sönme durumları. Tartışmalar sürekli yaşanıyorsa, muhabbet tılsımı eşler için çözüm olabilir. Yine eşler birbirlerine yeterince değer vermiyorsa aralarındaki sohbet muhabbet tılsımıyla artırılabilir. Muhabbet tılsımından sonra eşler birbirlerine karşı daha saygılı hale gelip, sevgi duygularını hissettirirler.



Aralarında husumet olan iki insanın veya ailelerin barıştırılması için bu tılsım tercih edilebilir. Anlayış duyguları daha gelişkin hale gelecektir.



Birbirlerine kırıcı olmuş iki kardeşin barıştırılması için muhabbet tılsımı yapılabilir.



Arkadaşların aralarının düzeltilmesi için yapılabilir. Birbirlerini kırmış veya saygıları yeterince kalmamış olan iki arkadaş muhabbet tılsımıyla tekrar bir araya getirilebilir.







Sedef Taşı



Sedef Taşı; takı ve aksesuar modasında vazgeçilmez bir malzeme olmakla birlikte börek ve dalak gibi organlara da sunduğu faydaları ile ün yapmış doğal taşların başında gelir. Kategorimiz içerisinde tamamen doğal olan sedef taşı ile üretilmiş bileklik, kolye, tesbih ve yüzük gibi tasarımlar vardır. Sizler de bu tasarımlar içerisinden kendiniz ya da sevdikleriniz için tercihler yaparak ve isterseniz seçimlerinizi kişiye özel hale getirerek tercih edebilirsiniz.



Doğal taşlar arasında güzelliği ile dikkat çeken sedef taş, aynı zamanda özellikleri ve faydaları ile de takı severleri ve doğal taş meraklılarını kendisine hayran bırakır niteliktedir. Gerek fiziki gerekse ruhsal sağlığa saymakla bitmeyen faydası sayesinde tarzınıza şıklık katarken aynı zamansa sağlığınıza da iyi gelen en iyi takı tasarımlarının baş tacı olmuştur.



Saymakla Bitmeyen Sedef Taşı Faydaları



Göz kamaştıran ve bakanların bir daha baktığı sedef taşı, son zamanlarda takılarda ve süs eşyalarında sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır. Kendiniz ve sevdikleriniz için değerli ve benzersiz takı modelleri arıyorsanız burada en doğru adrestesiniz! Kategori içerisinde tamamen doğal ve benzersiz birçok model bulabilirsiniz.



Kalp, kan dolaşımı, böbrek, kemik sistemi, cilt sağlığı, hücre yenilenmesi ve adaptasyon sorunu gibi birçok alanda tedavi edici ve iyileştirici özelliği vardır. Açık ve bir türlü kapanmak bilmeyen yaraların kısa sürede kapanıp iyileşmesinde etkili taşlardır. Ayrıca vertigo ve migren gibi hastalıkların tedavisinde de alternatif tıp yöntemi olarak kullanılmaktadır.