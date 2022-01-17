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Tamamı El Yazması Muhabbet Vefki İran Firuzesi 925 Ayar Gümüş Bileklik

Ürün Kodu : DUA448
Öne Çıkan Bilgiler
Evli çiftler arasında oluşan huzursuzluklarda, yeni tanışan nişanlı çiftlerin birbirine kaynaşmasında, sevgililer arasında, gelin-kayınvalide arası geçimsizliklerde, kardeşler arası ilişkilerde, iş ve ortaklık ilişkilerinde uyumu, sevgiyi, saygıyı, hoşgörü ve anlayış sağlama amacını taşıyan son derece etkili bir Vefk uygulamasıdır. Anne adı ve doğum tarihinizle muhabbet vefkiniz kişiye özel hazırlanır. 925 ayar gümüş İran Firuzesi vefkli bileklikler Osmanlı Pazar'da sizleri bekliyor.
Bilek Ölçünüzü Giriniz :
Hediyesi :
6.541,00 TL
Havale Fiyatı : 6.213,95 TL %5  İndirim
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Stok Kodu: DUA448
Metaryel: 925 Ayar Gümüş
Boyut: 16*24 mm
Kullanılan TAŞ: İran Firuzesi
Ağırlık: 21 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı: Muhabbet Vefki
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri OsmanlıPazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.
Dipnot:

Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.



Vefk; bir problemin düzelmesi için ya da hedeflenen bir menfaate ulaşabilmek için gerekli enerjinin diğer bir noktaya transferini, ruhani varlıklar aracılığıyla mümkün kılan, kişiye özel en tesirli dua hazırlama şeklidir.

Vefk’in kelime anlamı; uygun gelme, uyma, mutabakat, muvafık olma, işi iyi gitme. Dini anlamı ise etkili tesirli dua demektir.


MUHABBET VEFKİ

Evli çiftler arasında oluşan huzursuzluklarda, yeni tanışan nişanlı çiftlerin birbirine kaynaşmasında, sevgililer arasında, gelin-kayınvalide arası geçimsizliklerde, kardeşler arası ilişkilerde, iş ve ortaklık ilişkilerinde uyumu, sevgiyi, saygıyı, hoşgörü ve anlayış sağlama amacını taşıyan son derece etkili bir Vefk uygulamasıdır. Toplumumuzda her ne kadar Büyü ismini taşısa da gerçekte, sevgi ve muhabbeti arttırıp, insanları birbirine sevdirip, daha mutlu bir hayata yönelttiği için dini anlamda hiç bir sakıncasının olmadığı bilinmektedir.

İkili insan ilişkilerini, güçlendirdiği, anlaşmazlıkları ve kavgaları sona erdirdiği için en çok tercih edilen çalışmalardan biridir. Belirli bir süre devam eden ilişkilerde bazen yıpranmalar, uzaklaşmalar, sık sık ciddi boyuta varan tartışmalar, hatta aylarca süren küslükler yaşanabilir. Taraflardan herhangi birisi bu inadını kırmazsa birliktelik son bulma noktasına gelebilir. İşte başarıyla uyguladığımız, “Muhabbet Vefki”, tarafların ısrarcı olduğu bu inadının kırılmasını, ilişkinin yavaş yavaş daha sıcak, daha normal bir hal almasını ve aralarındaki mesafelerin kalkmasını sağlar.

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