İlahi Ente Maksudi ve Rızake Matlubi Yazılı Üzeri Erzurum Kalem İşçiliği Kenarları Osmanlı Motifi Akik Yüzük

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|Stok Kodu:
|DUA777
|Metaryel:
|925 Ayar Gümüş
|Boyut:
|14*19 mm
|Kullanılan TAŞ:
|Akik Taşı
|Ağırlık:
|13,7 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
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Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
|İlahi Ente Maksudi ve Rızake Matlubi Yazılı
|Hazırlanış Süresi:
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1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
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Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.
Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri Osmanlı Pazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.
|Dipnot:
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Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.
Tasavvufun kalbinden gelen bir dua, usta zanaatkârın elleriyle gümüşe ve akik taşına kazınmış bir niyet…
“İlahi ente maksûdî ve rızâke matlûbî” – “Ey Rabbim! Maksadım sensin, matlubum (arzum) ise senin rızandır” duası, bu eşsiz yüzüğün merkezinde el oyma sanatıyla işlenmiştir. Üzerinde Erzurum kalem işçiliği, kenarlarında ise zarif Osmanlı motifleri yer alan bu yüzük; hem görkemli bir sanat eseri hem de derin bir manevî semboldür.
Bu dua, sufilerin dilinden düşürmediği, her nefeste tekrar edilen bir teslimiyet cümlesidir.
“Maksadım sensin” diyerek Allah’tan başkasını hedef yapmayan bir gönlün beyanıdır.
“Rızan matlubumdur” diyerek, dünyevi çıkarları değil, sadece Allah’ın hoşnutluğunu dileyen bir kalbin niyazıdır.
Yüzüğün taşıdığı bu yazı, kişinin her daim niyetini arındırmasına, hedefini hatırlamasına ve kalbini hizaya sokmasına yardımcı olur.
Yüzüğün üst bölümünde yer alan desenler, Anadolu'nun en köklü el işçiliği tekniklerinden biri olan Erzurum kalem işi sanatı ile işlenmiştir.
Bu teknik, yalnızca desen değil; sabır, el becerisi ve ustalık gerektirir.
Her bir çizgi, yüzüğün sadece şık değil aynı zamanda bir emek eseri olduğunu ortaya koyar.
Yüzüğün çevresi, Osmanlı dönemi hat ve tezhip sanatından ilham alınarak süslenmiştir.
Köklü medeniyetin simgeleriyle bezelidir:
Lale formlu geçişler,
Simetrik desenler,
Zamanı aşan geleneksel motifler…
Bu sayede yüzük, Osmanlı’nın estetik anlayışını, tasavvufun kalbî duruşuyla bir araya getirir.
Yüzüğün merkezinde yer alan doğal kırmızı/kahverengi tonlarda akik taşı, hem şifa hem de koruyucu bir semboldür.
Ruhsal denge sağlar
Kalbi ve zihni yatıştırır
Negatif enerjilere karşı kalkan oluşturur
Ayrıca akik taşı, İslami gelenekte de çok kıymetli sayılır; Hz. Peygamber’in akik yüzük taşıdığına dair rivayetler, bu taşı manevî olarak da özel kılar.
Yüzüğün tamamı, yüksek kalite 925 ayar gümüş ile hazırlanmıştır.
Gümüşün doğal parlaklığı, ustalıkla işlenmiş desenlerle birleşerek hem görsel şıklık hem de uzun ömürlü kullanım sunar.
Zamanla kararma yapmaz, bakımı kolaydır ve manevi enerjiyle uyumlu çalıştığına inanılır.
“İlahi ente maksudi ve rızake matlubi” duası, el işçiliğiyle akik taşına yazılmıştır
Üzerinde Erzurum kalem işi sanatı, kenarlarında Osmanlı motifli işlemeler
Doğal akik taşı: huzur, koruma ve iç denge sağlar
%100 el işçiliği ve yüksek kalite 925 ayar gümüş gövde
Tasavvufî, sembolik ve geleneksel sanat unsurlarını birleştiren özgün bir yüzük
Zikri hayatının merkezine almış,
Niyetini her an diri tutmak isteyen,
Sözleriyle değil duruşuyla dua eden,
Anlamlı ve sanatkârane bir takıya sahip olmak isteyen kişiler için…
Aynı zamanda bu yüzük, maneviyatı yüksek bir hediye arayanlar için de çok özel bir tercih olacaktır.
Bu yüzük; yalnızca bir takı değil…
Bir yönelişin, bir duanın, bir teslimiyetin nişanıdır.
Sanatla işlenmiş, niyetle taşınan, kalpten dile düşen her şeyin şekil bulmuş halidir.