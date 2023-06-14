Stok Kodu: DUA693 Metaryel: Boyut: 15-20 cm Kullanılan TAŞ: Dantel Akik Taşı Ağırlık: 44 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: 35 adet Besmele-i Şerif, Allah (c.c) Yazılı Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler: Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz. Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri OsmanlıPazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz. Dipnot: Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur. Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.

35 besmele ne işe yarar?



Bir kağıt veya gümüş levha üzerine 35 defa "Bismillahirrahmanirr ahim" yazılıp bir eve veya işyerine asılırsa oraya cin ve şeytan girmez bereket artar. Bu obje bir dükkana asılırsa müşterisi çoğalır, geliri ve karı artar, düşman kötü gözle bakanların nazarlarından korunur.

Dantel Akik Taşı

Dantel akik taşı, doğal bir kalsedon çeşididir ve genellikle beyaz veya bej renklidir. Bu taşın adı, üzerindeki desenlerin danteli andıran görünümünden gelmektedir. Dantel akik taşı, dünyanın çeşitli bölgelerinde bulunabilir ve takı yapımında sıklıkla kullanılmaktadır.



Dantel akik taşının oluşumu, volkanik kayaların içinde yer alan gaz kabarcıklarının zamanla minerallerle doldurulmasıyla gerçekleşir. Bu mineraller arasında kuvars, kalcedon, agat ve kalsedon gibi silika bazlı bileşikler bulunur. Bu süreç, yüzbinlerce yıl sürebilir ve sonunda dantel akik taşının karakteristik desenleri oluşur.





Dantel akik taşının birçok faydası ve özelliği vardır. İşte bazıları:



Estetik Değer: Dantel akik taşı, eşsiz ve göz alıcı desenleriyle dikkat çeken bir taştır. Takı yapımında sıklıkla kullanılır ve kolye, bilezik, yüzük gibi çeşitli takılarla süslenir. Bu taş, özellikle zarif ve şık görünümlü takılarda kullanılarak estetik değer katmaktadır.



Ruhsal Dengenin Desteklenmesi: Dantel akik taşı, iç huzur ve ruhsal dengeyi desteklemesiyle bilinir. Taşın enerjisi, sakinlik ve rahatlama hissi yaratır. Stresi azaltmaya ve zihni sakinleştirmeye yardımcı olabilir.



İletişim Yeteneklerini Güçlendirme: Dantel akik taşı, iletişim yeteneklerini güçlendirdiğine inanılır. İfade edilemeyen duyguların ifadesine yardımcı olabilir ve açık, anlaşılır bir iletişimi teşvik edebilir.



Koruyucu Enerji: Dantel akik taşı, koruyucu bir enerjiye sahip olduğuna inanılır. Negatif enerjileri emer ve pozitif enerjileri çeker. Taşıyan kişinin enerji alanını dengeler ve olumsuz etkilere karşı koruma sağlar.



Zihinsel Konsantrasyonu Artırma: Dantel akik taşı, zihinsel netlik ve konsantrasyonu artırmaya yardımcı olabilir. Düşünce süreçlerini düzenler ve odaklanmayı kolaylaştırır.