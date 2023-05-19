Stok Kodu: DUA642 Metaryel: Boyut: 15-20 cm Kullanılan TAŞ: Dantel Akik Taşı Ağırlık: gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Kişiye özel isim Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler:

Dantel Akik Taşı Nedir? Faydaları Nelerdir?



Dantel akik taşı, doğal bir taş türüdür ve mineralojik olarak kalsedon ailesine aittir. Bu taşın kendine has özellikleri ve rengi vardır. Genellikle beyaz, pembe, gri ve mavi renklerde bulunabilir. Adını, taşın desenlerinin dantel gibi görünmesinden almıştır.



Dantel akik taşı, birçok kültürde çeşitli manevi anlamlar ve sembolizmle ilişkilendirilmiştir. Bu taş, birçok farklı amaç için kullanılmıştır ve bazı insanlar tarafından taşınmanın kişisel faydaları olduğuna inanılır. İşte dantel akik taşının faydaları:







Yaratıcılığı arttırabilir: Dantel akik taşı, yaratıcılığı arttırdığı düşünülen bir taştır. Bu nedenle, sanatsal faaliyetlerde veya diğer yaratıcı projelerde kullanılabilir.



Zihni sakinleştirebilir: Dantel akik taşı, zihni sakinleştirdiği ve stresi azalttığı düşünülür. Bu nedenle, meditasyon sırasında veya stresli zamanlarda kullanılabilir.



Cesareti arttırabilir: Dantel akik taşı, cesareti arttırdığı düşünülen bir taştır. Bu nedenle, cesur kararlar almanız gereken zamanlarda kullanabilirsiniz.



İletişimi güçlendirebilir: Dantel akik taşı, iletişimi güçlendirdiği düşünülen bir taştır. Bu nedenle, sosyal durumlarda veya iş yerinde kullanılabilir.



Zihinsel netliği arttırabilir: Dantel akik taşı, zihinsel netliği arttırdığı düşünülen bir taştır. Bu nedenle, odaklanmanız gereken zamanlarda veya öğrenme süreçlerinde kullanılabilir.



Koruyucu özellikleri vardır: Dantel akik taşı, kötü enerjilerden koruyucu özelliklere sahip olduğu düşünülen bir taştır. Bu nedenle, kötü niyetli insanlar veya enerjilerden korunmak için kullanılabilir.



Dantel akik taşı, bu faydaların yanı sıra güzel bir görünüme sahiptir ve takı yapımında da kullanılır.