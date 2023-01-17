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Dantel Akik Taşı 4 Kul Suresi (İhlas, Nas, Felak, Kafirun) Tamamı El Yazısı Dekoratif Taş

Ürün Kodu : DUA568
Öne Çıkan Bilgiler
Dantel akik taşına en güzel 4 duayı yazdık. Sizler de istediğiniz duaları yazdırarak bu güzel doğaltaşı evinizin en güzel köşesinde dekoratif olarak kullanabilir doğaltaşın faydalarından ve duaların faziletlerinden faydalanabilirsiniz.
Hediyesi :
7.692,00 TL
Havale Fiyatı : 7.307,40 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:DUA568
Metaryel:
Boyut:15-25 cm 
Kullanılan TAŞ:Dantel Akik Taşı
Ağırlık:Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:4 kul suresi
(İhlas suresi, Nas suresi, Felak suresi, Kafirun suresi)
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri OsmanlıPazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- De ki; O Allah bir tektir.

2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).

3- Doğurmadı ve doğurulmadı

4- O'na bir denk de olmadı.


İhlas Suresini günde 1000 defa okuyana Özel fazilet ve müjdelerle birlikte 70 kişiye şefaat etme imkanı verilir. Yolculuğa çıkarken 11 defa İhlas okuyanı ALLAH onu evine dönünceye kadar korur. İhlas Suresini 100 defa okuyana ALLAH her harf başına 10 sevap yazar. Onun 10 günahını siler.


MEALİ

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla
De ki: "Cinlerden ve insanlardan; insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melik'ine, insanların İlah'ına sığınırım."


Nas Suresinin faziletleri arasında şifa vermesi, koruması bulunur. Bu surenin yatmadan önce ve namazlardan sonra okunması gerekmektedir. Hz. Muhammed (SAV) rahatsızlığı döneminde gece yatağa girdiği sırada İhlas, Felak ve Nas surelerini üçer defa okumaktaydı. Sonrasında avuçlarına üfler ve elleri ile vücudunu sıvazlardı.

Nas Suresi uykudan önce 7 kere okunduğu zaman kişiler gece vesveseden ve kötülüklerden korunmuş olurlar. Bunun yanında Müslümanların tüm kötülüklerden korunması için her gün 7 defa Felak, Nas ve Ayetel Kürsi okuması gerekmektedir.


Felak Suresi Anlamı

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adı ile. De ki: Yaratılmışların şerrinden, karanlık çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümlere üfleyenlerin şerrinden ve haset edenin, içindeki hasedini dışarıya vurduğu vakit, şerrinden; şafak aydınlığının Rabbine (Allah’a) sığınırım.


Felak suresini okumak; bireyi şirkten, kötülükten, gönül karalığından korumaktadır ve okuyan kişinin Allah'a sığınmasını sağlamaktadır. Felak Suresi Yahudiler tarafından Hz Muhammed'e (s.A.V.) yapılmış olan bir büyünün bozulması amacı ile indirilmiştir. Hz Muhammed, muavizeteyn ile birlikte büyüden ve büyünün neden olduğu hastalıktan kurtulmuştur. Hz Muhammed (s.A.V.) Felak suresinin en güzel sığınma suresi olduğunu açıklamıştır ve sık sık okunmasını önermiştir.


Kafirun Suresi Türkçe Anlamı

1 De ki: "Ey inkârcılar!

2 Ben sizin tapmakta olduğunuz şeylere tapmam.

3 Siz de benim taptığıma tapıyor değilsiniz.

4 Ben sizin taptıklarınıza tapacak değilim.

5 Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz.

6 Sizin dininiz size, benim dinim banadır."


Kafirun suresi faziletleri ile bilinen surelerdendir. Namazlarda da yer verilen sure bu nedenle birçok kimsenin ezberinde yerleşmiştir. Adından ve konusundan anlaşılabileceği gibi kişinin şirke düşmesini engelleyen en etkili surelerdendir. Ayrıca surenin faziletlerinin ne kadar çok olduğunu Kafirun suresini okumanın Kuran-ı Kerimin dörtte birine eş tutulmasından anlaşılmaktadır. Rızkın açılması ve imamın kuvvetlenmesi surenin faziletleri arasındadır. Evlatlarının hayırlı olmasını dileyenlerde sık sık kafirun suresini okumaktadır. Kötülüklerden emin olmak, Allah'a sığınmak için de okunan surelerdendir. Maddi ve manevi yönden kuvvetlenmek için tekrar tekrar okunacak sırlara vakıf bir sure olarak bilinmektedir.


Akik Taşı

Akik Taşı, dünya genelinde en çok bilinen ve aynı zamanda bulması son derece kolay olan doğal taşların başında gelir. Yaygın faydaları ile bilinen akik taşının sağlığa birçok faydası vardır. Sertlik derecesi 6 ila 7 arasında olan bu doğal taş, sert bir yapıya sahip olduğundan işlenmesi zor olduğu söylense de günümüzde birçok takı ve aksesuar ürününde yaygın olarak tercih edilen bir üründür.

Mavi, beyaz, yeşil, pembe, kırmızı ve kahverengi gibi doğal renklerde bulunur. Işığı geçiren saydam ya da yarı saydam bir yapısı olduğundan görünümü de son derece estetik ve şıktır. İnsan ruhuna faydaları ile bilinmekle birlikte özellikle strese karşı savaşan etkili bir taştır.

Akik Taşının Kullanıldığı Alanlar

Şüphesiz ki; günümüzde birçok doğal taş gibi akik taşı da kadın ve erkekler için tasarlanan takı ve aksesuar modellerinde tercih edilen taşlardır. Şık ve estetik bir görünüme sahip olmakla birlikte aynı zamanda stresi ve kötü enerjiyi yok eden bu doğal taş, geniş bir kullanım alanına sahiptir.

Kadın ve erkekler için tasarlanan bileklik, kolye ve yüzük gibi takılarda yaygın olarak kullanılır. Kendisine has renkleri ve saydamlığı sayesinde takı modellerinin yanı sıra aynı zamanda masa üstü isimlik tasarımlarında el kazması tekniği ile kullanılmaktadır. Tüm bu özellikleri sayesinde akik taşı, hem faydaları hem de şıklığı ile kullanılabilecek ve hediye olarak tercih edilebilecek anlamlı alternatiflerdir.

Ürün Etiketleri
ihlas suresi
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